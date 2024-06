Git Guide 1: How to Apply Changes

Command:

$ cat cpu_usage.py

Code output:

#!/usr/bin/env python3 import psutil def check_cpu_usage(percent): usage = psutil.cpu_percent() return usage < percent if not check_cpu_usage(75): print("ERROR! CPU is overloaded") else: print("Everything ok")

Command:

$ diff -u cpu_usage.py cpu_usage_new.py > cpu_usage.diff $ cat cpu_usage.diff

Code output:

--- cpu_usage.py 2019-06-23 08:16:04.666457429 -0700 +++ cpu_usage_fixed.py 2019-06-23 08:15:37.534370071 -0700 @@ -2,7 +2,8 @@ import psutil def check_cpu_usage(percent): - usage = psutil.cpu_percent() + usage = psutil.cpu_percent(1) + print("DEBUG: usage: {}".format(usage)) return usage < percent if not check_cpu_usage(75):

Command:

$ patch cpu_usage.py < cpu_usage.diff

Code output:

patching file cpu_usage.py

Command:

$ cat cpu_usage.py

Code output:

#!/usr/bin/env python3 import psutil def check_cpu_usage(percent): usage = psutil.cpu_percent(1) print("DEBUG: usage: {}".format(usage)) return usage < percent if not check_cpu_usage(75): print("ERROR! CPU is overloaded") else: print("Everything ok")