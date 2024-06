Command:

$ cat rearrange1.py

Code output:

#!/usr/bin/env python3 import re def rearrange_name(name): result = re.search(r"^([\w .]*), ([\w .]*)$", name) if result == None: return name return "{} {}".format(result[2], result[1])

Command:

$ cat rearrange2.py

Code output:

#!/usr/bin/env python3 import re def rearrange_name(name): result = re.search(r"^([\w .-]*), ([\w .-]*)$", name) if result == None: return name return "{} {}".format(result[2], result[1])

Command:

$ diff rearrange1.py rearrange2.py

Code output:

6c6 < result = re.search(r"^([\w .]*), ([\w .]*)$", name) --- > result = re.search(r"^([\w .-]*), ([\w .-]*)$", name)

Command:

$ diff validations1.py validations2.py

Code output:

5c5,6 < assert (type(username) == str), "username must be a string" -- > if type(username) != str: > raise TypeError("username must be a string") 11a13,15 > return False > # Usernames can't begin with a number > if username[0].isnumeric():

Command:

$ diff -u validations1.py validations2.py

Code output:

--- validations1.py 2019-06-06 14:28:49.639209499 +0200 +++ validations2.py 2019-06-06 14:30:48.019360890 +0200 @@ -2,7 +2,8 @@ def validate_user(username, minlen): - assert type(username) == str, "username must be a string" + if type(username) != str: + raise TypeError("username must be a string") if minlen < 1: raise ValueError("minlen must be at least 1") @@ -10,5 +11,8 @@ return False if not username.isalnum(): return False + # Usernames can't begin with a number + if username[0].isnumeric(): + return False return True