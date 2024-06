Zircuit, nouveau ZK-Rollup axé sur la sécurité, lance un programme de jalonnement

**GEORGE TOWN, Grand Cayman, 24 février 2024/Chainwire/--**Le programme de jalonnement a collecté plus de 129 millions de dollars TVL en moins de 24 heures.





Zircon , un cumul de connaissances zéro axé sur la sécurité et soutenu par une recherche pionnière sur L2, a lancé Zircuit Staking, un programme innovant qui permet aux utilisateurs de miser sur l'ETH, les jetons de jalonnement liquide (LST) et les jetons de remise en jeu liquide (LRT) pour gagner des points Zircuit. Peu de temps après son lancement, Zircuit Staking a déjà accumulé plus de 129 millions de dollars sur le réseau principal Ethereum et continue d'augmenter.





La communauté de Zircuit a gagné un nombre impressionnant de plus de 112 000 abonnés. Twitter abonnés et 125K Discorde membres dans un court laps de temps de quatre mois. La croissance exponentielle de cette communauté a également conduit au succès précoce du programme de jalonnement de Zircuit.





En comparaison, Starkware a démarré en 2018 et ne compte que 229 000 abonnés sur Twitter et 134 millions de dollars en TVL selon DefiLlama. Zircuit est en passe de dépasser ces chiffres en termes d'engagement communautaire et de TVL.





Avec l’ascension rapide d’EigenLayer, Zircuit profite d’un regain d’intérêt croissant pour les protocoles de reprise. Moins de 24 heures après son lancement, le programme a déjà accumulé plus de 129 millions de dollars TVL, ce qui témoigne d'un intérêt et d'une confiance significatifs dans le projet.





Grâce au programme de jalonnement, les utilisateurs peuvent Zircuit des points en plus de tout rendement de jalonnement ou d'autres points existants. Les utilisateurs qui choisissent de migrer leurs actifs vers le réseau principal Zircuit lors de sa mise en ligne sont les plus récompensés. Les utilisateurs peuvent se retirer à tout moment et conserver les points et le rendement gagnés, de sorte que l'ETH n'est pas verrouillé comme dans Blast ou Mantle.





Actuellement, Financement du Lido , Protocole Renzo , Réseau de houle , Varech DAO , et Collectif Liquide sont pris en charge avec d’autres intégrations à venir dans les semaines à venir. Pour participer au programme Zircuit Staking, les utilisateurs peuvent visiter https://stake.zircuit.com/

Pour plus d'informations sur Zircuit, les utilisateurs peuvent visiter : https://www.zircuit.com/

À propos de Zircuit

Zircon est un rollup sans connaissance entièrement compatible EVM, alimenté par les dernières recherches en matière de technologie L2. Construit par une équipe bénéficiant de plusieurs subventions de recherche de la Fondation Ethereum et soutenu par Pantera Capital et Dragonfly Capital, Zircuit mène l'avenir des chaînes sécurisées avec une sécurité au niveau du séquenceur. Les utilisateurs peuvent en savoir plus en visitant zircuit.com ou suivez-nous sur Twitter/X @ZircuitL2

