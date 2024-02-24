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    Zircuit，专注于安全性的新 ZK-Rollup，推出质押计划经过@chainwire
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    Zircuit，专注于安全性的新 ZK-Rollup，推出质押计划

    经过 Chainwire2m2024/02/24
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    太長; 讀書

    质押计划在不到 24 小时内就积累了超过 1.29 亿美元的 TVL。 Zircuit Stake 允许用户质押 ETH、流动性质押代币 (LST) 和流动性重新质押代币 (LRT) 来赚取积分。该社区拥有超过 112,000 名 Twitter 关注者和 125,000 名 Discord 会员，令人印象深刻。
    featured image - Zircuit，专注于安全性的新 ZK-Rollup，推出质押计划
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    **大开曼岛乔治敦，2024 年 2 月 24 日/Chainwire/--** 质押计划在不到 24 小时内积累了超过 1.29 亿美元的 TVL。


    齐尔库特是一个以安全为中心的零知识汇总，由领先的 L2 研究支持，推出了 Zircuit Stake，这是一项创新计划，允许用户质押 ETH、流动质押代币 (LST) 和流动质押代币 (LRT) 来赚取 Zircuit 积分。推出后不久，Zircuit Stake 已在以太坊主网上积累了超过 1.29 亿美元，并且还在继续增长。


    Zircuit 的社区拥有超过 112,000 名令人印象深刻的追随者推特关注者和 125K不和谐在短短四个月的时间内就成为了会员。这个社区的指数级增长也导致了 Zircuit 质押计划的早期成功。


    相比之下，根据 DefiLlama 的数据，Starkware 成立于 2018 年，只有 22.9 万 Twitter 粉丝和 1.34 亿美元的 TVL。 Zircuit 在社区参与度和 TVL 方面有望超越这些数字。


    随着 EigenLayer 的快速崛起，Zircuit 正在利用人们对重新抵押协议日益增长的兴趣。自启动以来不到 24 小时，该计划已累积超过 1.29 亿美元的 TVL，表明对该项目的浓厚兴趣和信心。


    通过质押计划，用户可以在任何质押收益或其他现有积分的基础上获得 Zircuit 积分。选择在 Zircuit 主网上线时将其资产迁移到该主网的用户将获得最大的奖励。用户可以随时提现并保留赚取的积分和收益，因此 ETH 不像 Blast 或 Mantle 那样被硬锁定。


    现在，丽都金融,伦佐协议,膨胀网络,海带DAO ， 和液体集体在未来几周内将获得更多集成的支持。要参与 Zircuit Stake 计划，用户可以访问https://stake.zircuit.com/

    有关 Zircuit 的更多信息，用户可以访问： https://www.zircuit.com/

    关于Zircuit

    齐尔库特是完全与 EVM 兼容的零知识汇总，由 L2 技术的最新研究提供支持。 Zircuit 由获得以太坊基金会多项研究资助的团队建立，并得到 Pantera Capital 和 Dragonfly Capital 的支持，正在引领具有序列器级安全性的安全链的未来。用户可以通过访问了解更多信息zircuit.com或在 Twitter/X 上关注我们@ZircuitL2

    接触

    杰西卡·格雷伯

    齐尔库特

    这个故事是由 Chainwire 在 HackerNoon 的商业博客计划下发布的。了解有关该计划的更多信息这里。


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