Supra intègre le tout premier flux de données Oracle et le caractère aléatoire vérifiable sur ApeChain

Supra , l'un des principaux fournisseurs de services aléatoires vérifiables et de flux de données Oracle sur plus de 80 blockchains, a annoncé son intégration avec ApeChain. En conséquence, Supra est le premier protocole à utiliser des flux aléatoires vérifiables et des prix oracle sur la nouvelle couche 3 sur Arbitrum.





GameFi, DeFi et autres applications décentralisées sur Chaîne de singes bénéficiera d'une accessibilité améliorée aux données en temps réel, de fonctionnalités améliorées et d'une prise de décision accélérée grâce au protocole de flux de prix Oracle de Supra, l'accord Oracle distribué (DORA). La fonction aléatoire vérifiable décentralisée (dVRF) de Supra produira également un caractère aléatoire vérifiable et décentralisé pour les dApps ApeChain, garantissant l'intégrité des résultats aléatoires dans les tirages au sort, les jeux blockchain et d'autres situations où une transparence totale est nécessaire pour maintenir la confiance.

Fournir des données essentielles aux dApps

Les nouveaux flux de données Oracle de Supra améliorent considérablement les possibilités des contrats intelligents en offrant un accès sécurisé aux données externes dont ont besoin les dApps Web3. Avec plus de 475 flux de prix actifs et comptages, DORA est conçu pour valider et transmettre efficacement des données du monde réel aux réseaux de blockchain déterministes. La fourniture de garanties de sécurité complètes ainsi que de flux de prix de haute qualité est assurée par sa résilience à la corruption byzantine, sa protection contre la collusion potentielle des nœuds et sa sécurité de niveau 1. Supra répond aux diverses exigences des dApps en prenant en charge les modèles push et pull.





Supra offre des garanties de sécurité robustes et des vitesses de performances remarquables pour ses flux de données, le tout alimenté par le protocole Supra Moonshot Consensus. Le système Moonshot Consensus, avec une finalité optimiste de 500 millisecondes et un débit d'environ 530 000 transactions par seconde, a été largement testé dans le monde entier.

Garantir la confiance avec un caractère aléatoire vérifiable en chaîne

Le protocole dVRF de Supra, qui s'appuie sur les avantages de DORA, utilise un caractère aléatoire décentralisé et vérifiable pour répondre à l'exigence de résultats imprévisibles dans les dApps. Pour les développeurs de jeux Web3, qui doivent garantir l’intégrité et la nature imprévisible des résultats aléatoires dans des situations telles que les compétitions et les tirages au sort, cela est essentiel. En permettant aux dApps de produire des résultats aléatoires facilement vérifiables, le générateur de caractère aléatoire vérifiable en chaîne de Supra contribue à accroître la confiance de la communauté.

ApeChain : établir de nouvelles normes pour GameFi

Construite sur Arbitrum, ApeChain est une solution spécialisée de couche 3 destinée à servir de pierre angulaire de la communauté Ape et à favoriser l'expansion d'ApeCoin. Située là où convergent les NFT et les jeux, l'infrastructure spécialisée d'ApeChain prendra en charge de nombreux nouveaux jeux et protocoles au sein de l'écosystème ApeCoin, garantissant une expérience de jeu transparente et efficace.





Les applications décentralisées GameFi et Metaverse ont montré beaucoup d'intérêt pour ApeChain, ce qui a soulevé le besoin d'oracles de données fiables offrant des données hors chaîne à jour. Pour garantir l'équité, les applications de jeux ont également besoin d'un caractère aléatoire vérifiable en chaîne. Les développeurs de jeux utilisant ApeChain peuvent créer des expériences plus immersives avec des performances améliorées en utilisant les flux de données dVRF et Oracle de Supra.





« Supra est une solution pionnière avec des intégrations dans tous les principaux écosystèmes et permettra désormais à ApeChain de passer par des ponts, des oracles, des automatisations et des randomiseurs. L'ApeCoin DAO attend avec impatience les créations innovantes que les constructeurs créeront, en tirant parti de la meilleure pile de Supra pour les jeux, DeFi et au-delà !





— Hervé Larren, Conseil spécial ApeCoin DAO et co-auteur d'ApeChain.





ApeChain souhaite accélérer l'utilisation généralisée de GameFi en collaborant avec Supra pour fournir des données plus fiables et favoriser la confiance grâce à des résultats dont l'équité est garantie.

Qu'est-ce que Supra

Supra est l'un des principaux fournisseurs de services aléatoires vérifiables et de flux de prix Oracle sur plus de 80 blockchains. Supra fonctionne comme un

L1 verticalement intégré, offrant de solides garanties de sécurité ainsi que des données de haute qualité à faible latence et un caractère aléatoire sur le Web 3. Il est compatible avec les chaînes MoveVM, les dApps Bitcoin L2, EVM L1, L2 et L3.





En mettant l'accent sur l'évolutivité, la sécurité et les transactions rapides, Supra propose une boîte à outils complète pour les développeurs ainsi que manuels approfondis et livres blancs techniques . Accompagnez Supra dans son voyage pour voir son expansion, sa créativité et son engagement avec la communauté.





