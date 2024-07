Supra integra o primeiro feed de dados Oracle e aleatoriedade verificável no ApeChain

Supra , fornecedor líder de serviços de aleatoriedade verificável e feeds de dados oracle em mais de 80 blockchains, anunciou sua integração com ApeChain. Como resultado, o Supra é o primeiro protocolo a usar aleatoriedade verificável e feeds de preços oracle na nova Camada 3 do Arbitrum.





GameFi, DeFi e outros aplicativos descentralizados em MacacoChain se beneficiará de melhor acessibilidade aos dados em tempo real, funcionalidade aprimorada e tomada de decisão acelerada graças ao protocolo de feeds de preços oracle da Supra, o Distributed Oracle Agreement (DORA). A função aleatória verificável descentralizada (dVRF) da Supra também produzirá aleatoriedade verificável e descentralizada para dApps ApeChain, garantindo a integridade dos resultados aleatórios em sorteios de prêmios, jogos blockchain e outras situações onde a transparência total é necessária para manter a confiança. integração com ApeChain. A Supra é fornecedora líder de serviços de aleatoriedade verificáveis e feeds de dados oracle em mais de 80 blockchains. Como resultado, o Supra é o primeiro protocolo a usar aleatoriedade verificável e feeds de preços oracle na nova Camada 3 do Arbitrum.

Entregando dados essenciais para dApps

Os novos feeds de dados oracle da Supra melhoram significativamente as possibilidades de contratos inteligentes, oferecendo acesso seguro a dados externos exigidos pelos dApps Web3. Com mais de 475 feeds e contagens de preços ativos, o DORA foi desenvolvido para validar e transmitir com eficácia dados do mundo real para redes blockchain determinísticas. A entrega de garantias de segurança abrangentes, juntamente com feeds de preços de alta qualidade, é garantida pela sua resiliência à corrupção bizantina, proteção contra potencial conluio de nós e segurança de nível 1. Supra acomoda os vários requisitos de dApps, suportando modelos push e pull.





A Supra oferece garantias de segurança robustas e velocidades de desempenho notáveis para seus fluxos de dados, tudo alimentado pelo protocolo Supra Moonshot Consensus. O sistema Moonshot Consensus, com finalidade otimista de 500 milissegundos e taxa de transferência de aproximadamente 530 mil transações por segundo, foi testado extensivamente em todo o mundo.

Garantindo confiança com aleatoriedade verificável na cadeia

O protocolo dVRF da Supra, que se baseia nas vantagens da DORA, utiliza aleatoriedade descentralizada e verificável para atender aos requisitos de resultados imprevisíveis em dApps. Para os desenvolvedores de jogos Web3, que precisam garantir a integridade e a natureza imprevisível dos resultados aleatórios em situações como confrontos competitivos e sorteios de prêmios, isso é essencial. Ao permitir que os dApps produzam resultados aleatórios facilmente verificáveis, o gerador de aleatoriedade verificável on-chain da Supra contribui para aumentar a confiança da comunidade.

ApeChain: definindo novos padrões para GameFi

Construído em Arbitrum, ApeChain é uma solução especializada de Camada 3 destinada a servir como a pedra angular da comunidade Ape e promover a expansão da ApeCoin. Localizada onde os NFTs e os jogos convergem, a infraestrutura especializada da ApeChain suportará muitos novos jogos e protocolos dentro do ecossistema ApeCoin, garantindo uma experiência de jogo contínua e eficaz.





Os aplicativos descentralizados GameFi e metaverso demonstraram grande interesse no ApeChain, o que aumentou a necessidade de oráculos de dados confiáveis que ofereçam dados off-chain atualizados. Para garantir a imparcialidade, os aplicativos de jogos também precisam de aleatoriedade verificável na cadeia. Os desenvolvedores de jogos que usam ApeChain podem criar experiências mais imersivas com desempenho aprimorado, utilizando dVRF da Supra e feeds de dados oracle.





“A Supra é pioneira em soluções com integrações em todos os principais ecossistemas e agora capacitará o ApeChain por meio de pontes, oráculos, automação e randomizadores. O ApeCoin DAO antecipa ansiosamente as criações inovadoras que os construtores irão criar, aproveitando a melhor pilha da Supra para jogos, DeFi e muito mais!”





— Hervé Larren, Conselho Especial do ApeCoin DAO e coautor do ApeChain.





A ApeChain deseja acelerar o uso generalizado do GameFi, colaborando com a Supra para fornecer dados mais confiáveis e promover a confiança por meio de resultados que sejam comprovadamente justos.

O que é supra

supra é um dos principais fornecedores de serviços de aleatoriedade verificáveis e feeds de preços oracle em mais de 80 blockchains. Supra funciona como um

L1 verticalmente integrado, oferecendo garantias de segurança robustas junto com dados de alta qualidade e baixa latência e aleatoriedade na Web 3. É compatível com cadeias MoveVM, Bitcoin L2s, EVM L1s, L2s e L3s dApps.





Com ênfase em escalabilidade, segurança e transações rápidas, a Supra oferece um kit completo de ferramentas para desenvolvedores junto com manuais detalhados e artigos técnicos . Acompanhe a Supra em sua jornada para ver sua expansão, criatividade e engajamento com a comunidade.





