Supra 在 ApeChain 上集成首个 Oracle 数据源和可验证随机性





Supra是一家领先的可验证随机性和预言机数据供应商，服务范围覆盖 80 多个区块链，现已宣布与 ApeChain 整合。因此，Supra 是第一个在 Arbitrum 的新第 3 层上使用可验证随机性和预言机价格信息的协议。





GameFi、DeFi 和其他去中心化应用 猿链 将受益于 Supra 的预言机价格信息协议分布式预言机协议 (DORA)，从而提高实时数据可访问性、增强功能并加快决策速度。Supra 的去中心化可验证随机函数 (dVRF) 还将为 ApeChain dApp 产生可验证和去中心化的随机性，从而保证抽奖、区块链游戏和其他需要完全透明才能维护信心的情况下随机结果的完整性。Supra 很高兴宣布与 ApeChain 整合。Supra 是可验证随机性服务和预言机数据信息的主要提供商，服务范围涵盖 80 多个区块链。因此，Supra 是第一个在 Arbitrum 的新第 3 层上使用可验证随机性和预言机价格信息的协议。

向 dApp 提供重要数据

Supra 的新型预言机数据馈送通过提供对 Web3 dApp 所需的外部数据的安全访问，显著提高了智能合约的可能性。DORA 拥有超过 475 个活跃价格馈送，并且还在不断增加，旨在有效地验证并将真实世界数据传输到确定性区块链网络。其对拜占庭腐败的抵御能力、对潜在节点勾结的保护以及第 1 层安全性确保了提供全面的安全保障以及高质量的价格馈送。Supra 通过支持推送和拉取模型来满足 dApp 的各种要求。





Supra 为其数据流提供了强大的安全保障和卓越的性能速度，所有这些都由 Supra Moonshot Consensus 协议提供支持。Moonshot Consensus 系统具有 500 毫秒的乐观终结性和每秒约 530K 笔交易的吞吐量，已在全球范围内进行了广泛测试。

通过可验证的链上随机性确保信任

Supra 的 dVRF 协议以 DORA 的优势为基础，利用去中心化的可验证随机性来满足 dApp 对不可预测结果的需求。对于 Web3 游戏开发者来说，这一点至关重要，他们需要确保比赛对决和抽奖等情况下随机结果的完整性和不可预测性。通过使 dApp 能够生成易于验证的随机结果，Supra 的链上可验证随机性生成器有助于提高社区信任度。

ApeChain：为 GameFi 设定新标准

ApeChain 建立在 Arbitrum 之上，是一种专门的 Layer 3 解决方案，旨在成为 Ape 社区的基石并促进 ApeCoin 的扩张。ApeChain 的专业基础设施位于 NFT 和游戏融合的地方，将支持 ApeCoin 生态系统内的许多新游戏和协议，确保无缝且有效的游戏体验。





GameFi 和 metaverse 去中心化应用对 ApeChain 表现出了极大的兴趣，这引发了对提供最新链下数据的可信数据预言机的需求。为了保证公平性，游戏应用还需要可验证的链上随机性。使用 ApeChain 的游戏开发者可以利用 Supra 的 dVRF 和预言机数据馈送来创造更具沉浸感的体验并提高性能。





“Supra 是与所有主要生态系统集成的开创性解决方案，现在将通过 Bridges、Oracles、自动化和随机化器为 ApeChain 提供支持。ApeCoin DAO 热切期待建设者将创造的创新作品，利用 Supra 一流的游戏、DeFi 和其他堆栈！”





— Hervé Larren，ApeCoin DAO 特别理事会和 ApeChain 共同作者。





ApeChain 希望通过与 Supra 合作来提供更可靠的数据并通过保证可验证公平的结果来建立信任，从而加快 GameFi 的广泛使用。

Supra 是什么

上文 是可验证随机性服务和预言机价格馈送的顶级供应商，服务范围覆盖 80 多个区块链。Supra 是一家

垂直集成的 L1，提供强大的安全保障以及跨 Web 3 的高质量、低延迟数据和随机性。它与 MoveVM 链、比特币 L2、EVM L1、L2 和 L3s dApp 兼容。





Supra 注重可扩展性、安全性和快速交易，提供了完整的开发人员工具包以及 详细手册 和 技术白皮书 . 陪伴 Supra 踏上征程，见证它的扩张、创造力以及与社区的互动。





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