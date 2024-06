Si vous ne pouvez pas les battre, achetez-les !

Ayant été relégué loin derrière par son rival Nvidia , DMLA a annoncé l'acquisition d'une société appelée Nod.ai la semaine dernière dans le but d'aider Team Red à rattraper ses concurrents dans le domaine de l'intelligence artificielle.





La dynamique du marché de l'IA est actuellement déséquilibrée, Nvidia contrôlant 80 % du marché mondial des puces les mieux adaptées à l'exécution d'applications d'IA ; et même si le matériel de Team Green peut être excellent, il n'est pas sans son lot de critiques, qui citent le prix trop élevé des offres de Nvidia comme un obstacle potentiel à l'expansion.





À titre d'exemple, OpenAI, qui alimente son outil d'IA générative à l'aide des GPU de Nvidia, dépense des milliards de dollars pour exécuter ChatGPT, et si le nombre de requêtes adressées au chatbot atteint même un dixième de celui de la recherche Google, la société soutenue par Microsoft Il faudrait initialement environ 48,1 milliards de dollars de GPU et environ 16 milliards de dollars de puces par an pour rester opérationnel.





C'est un défi de taille, et AMD le sait. C'est pourquoi la société de semi-conducteurs basée à Santa Clara, en Californie, cherche à concurrencer Nvidia en développant du matériel et des logiciels d'IA moins chers et fonctionnant aussi bien que la concurrence. Cette stratégie serait assez similaire à celle utilisée par Team Red sous la direction de la PDG Lisa Su pour conquérir le marché des PC grand public, prenant au dépourvu Intel et Nvidia en proposant des cartes graphiques et des processeurs puissants à des prix plus faciles à avaler. consommateurs.





AMD acquisition de Nod.ai donne un pied dans la porte au matériel de l'entreprise étant donné que cette dernière a développé une technologie qui permet aux entreprises de déployer des modèles d'IA adaptés aux puces d'AMD.





Même si l'entreprise est peut-être encore loin d'atteindre les même succès Comme Nvidia, il semble se préparer à battre la société qui vaut des milliards de dollars en termes de prix une fois qu'elle disposera de suffisamment de matériel et de logiciels pour le faire. L'entrée d'AMD sur le marché lui permettrait de répondre à la demande là où d'autres ne peuvent pas et aider les organisations à diversifier leur approvisionnement au-delà de Nvidia, qui ne peut probablement pas produire suffisamment de ses produits pour approvisionner tout le monde.





AMD n'est cependant pas la seule entreprise technologique qui cherche à renforcer son emprise dans le secteur de l'IA par le biais d'acquisitions.





UN rapport récent de Reuters détaille les tentatives de Microsoft chéri OpenAI pour investir dans une entreprise de puces et concevoir le type de processeur dont elle a besoin pour alimenter ses efforts et ses produits en matière d'IA. En apparence, cela est logique pour le PDG Sam Altman ; pourquoi payer des milliards de dollars à Nvidia alors que vous pourriez simplement acheter une entreprise pour le faire à votre place ? Mais acquérir une entreprise de semi-conducteurs n’est pas aussi facile qu’il y paraît, compte tenu de la réglementation et du coût nécessaire pour faire d’une telle chose une réalité.





Alors, plus d’acquisitions dans le secteur ? Nous verrons.





— Sheharyar Khan, rédacteur en chef, Business Tech @ HackerNoon