Rendre le marketing d'influence fluide avec Web3 Creator Platform Edge

Edge est une plateforme de création web3 qui connecte de manière transparente les marques aux influenceurs. La plateforme vous permet de mener des campagnes avec des influenceurs, offrant des résultats en temps réel et des récompenses Web3 pour les créateurs. Pour les créateurs, Edge offre une plateforme de travail, vous permettant de gagner de l'argent tout en faisant ce que vous aimez. Dans cette AMA slogging, nous avons accueilli Adam Edge et Jack Sanderson, les fondateurs d'Edge, pour une plongée profonde exclusive dans la plate-forme et leur collection NFT récemment publiée.

Edge est une plateforme de créateurs web3 qui connecte de manière transparente les marques aux influenceurs. La plateforme vous permet de mener des campagnes avec des influenceurs, offrant des résultats en temps réel et des récompenses Web3 pour les créateurs. Edge supprime efficacement la zone grise du marketing d'influence, garantissant que vos campagnes sont soutenues par des influenceurs professionnels en qui vous pouvez avoir confiance.

Pour les créateurs, Edge offre une plateforme de travail, vous permettant de gagner de l'argent tout en faisant ce que vous aimez. Dans cette AMA slogging , nous avons accueilli Adam Edge et Jack Sanderson, les fondateurs d'Edge, pour une plongée profonde exclusive dans la plate-forme et leur collection NFT récemment publiée. Vous pouvez acheter les NFT ici.

Bonjour, @channel, veuillez vous joindre à moi pour souhaiter la bienvenue aux fondateurs d'Edge, Adam Whyte et Jack Sanderson



Edge est une plateforme de créateurs Web3 qui permet aux marques de lancer des projets Web3 en facilitant le marketing d'influence, en connectant les marques de manière transparente avec des créateurs et des influenceurs professionnels.



Vous pouvez demander à l'équipe Edge tout ce qui concerne :



Qui sont les membres de l'équipe derrière Edge ? Pourquoi avez-vous créé Edge ? La vision derrière le produit. Quels sont les avantages d'utiliser Edge ? Qu'est-ce que la clé OG Creator ? Qu'est-ce que le Creator Pass ? Comment redonnons-nous à notre communauté de créateurs ? À qui s'adresse Edge ? Qui sont les clients ? Pourquoi sont-ils excités ? Quelles sont vos relations/partenariats Web3 ? Plans futurs

Salut Adam Whyte et Jack ! Un plaisir de vous faire participer à cette AMA. Pour commencer, pouvez-vous expliquer un peu vos deux parcours et pourquoi Edge a été développé ?

Adam Whyte

Qui est l'équipe



PDG - Adam Whyte - ancien avocat du sport

COO - Jack Sanderson - a vendu des millions de logiciels SaaS

CTO - Mariusz Gorski - Ingénieur Fintech - 15 ans d'expérience

Président - Tom George - ancien PDG de GroupM / WPP

Réalisateur - David Yarnton - ancien MD chez Nintendo UK

Concepteur NFT - @TastyMachine

Blocklawd

Salut les gars, je suis un grand fan d'edge et de ce que vous faites ! J'ai entendu dire que tu avais une menthe aujourd'hui ! Pouvez-vous nous en dire plus ?

Adam Whyte

Où avez-vous entendu parler de nous ser? Nous apprécions votre soutien. Avez-vous déjà frappé? Montrez-nous votre Creator Pass ! 🙂

Salut Adam Whyte et Jack Sanderson ! Quel plaisir de vous avoir avec nous! Comment Edge est-il né ? Quel était le problème initial que vous vouliez résoudre avec ?

Adam Whyte

Mónica Freitas Merci pour la question !



Nous savons que le marketing d'influence n'évolue pas et ne devient pas l'économie des créateurs sans plate-forme technologique.



Le problème est que des centaines de millions de personnes créent du contenu sur des plateformes sociales comme Facebook, Instagram, Twitter et YouTube, et elles ne sont pas récompensées pour cela !

Adam Whyte

Notre plateforme permet aux créateurs de trouver leur premier emploi avec une marque.

De même, les marques recherchent les meilleurs créateurs, les plus engageants et les plus authentiques avec qui travailler. 💪 Les marques ne savent pas où aller pour trouver des créateurs, alors elles font appel à des agences. Ce n'est pas évolutif.

Je suis super curieux de connaître vos créateurs. Avez-vous un portefeuille de créateurs/influenceurs avec lesquels les entreprises peuvent choisir de travailler ? Comment vérifiez-vous ces créateurs et quels critères utilisez-vous pour les ajouter en tant qu'option de location ?

Adam Whyte

Mónica Freitas Bien sûr !



ALLER! 👉 https://app.edge.gg/sign-up/creator



PAS:

1⃣ S'inscrire

2⃣ Créer un compte Edge ☑

3⃣ Liez au moins un Social (Liez-en plus pour de meilleures récompenses) 📱

4⃣ Allez dans Edge forge en bas à gauche

5⃣ Mentez votre NFT ✅



https://opensea.io/collection/edge-og-creator-key-collection

Cris Silva

SALUT! Adam Whyte. En tant que personne plus familière avec le web2, j'espère que cela ne vous dérange pas que je pose quelques questions du point de vue. Supposons que je travaille avec une entreprise média web2 et que je souhaite mener une campagne avec un influenceur. Quels sont les avantages d'utiliser Edge ?

Cris Silva

Adam Whyte Et quelle valeur les récompenses Web3 ajoutent-elles aux entreprises Web2 ?

Jack Sanderson

Salut Cris Silva, excellente question. Edge est également conçu pour résoudre les problèmes de marketing Web2 Influencer. Comme vous l'avez certainement constaté, les campagnes d'influence sont exécutées manuellement et ne sont donc pas évolutives. Les créateurs ne sont pas authentifiés, les spécialistes du marketing ne peuvent donc pas accéder aux données en temps réel.



Edge automatise la diffusion des campagnes, valide automatiquement le contenu mis en ligne par les influenceurs et fournit des données de performance en temps réel et des recommandations d'optimisation. Ce qui signifie que… les marques peuvent mener des campagnes avec des centaines ou des milliers d'influenceurs et obtenir des informations sur les performances afin d'optimiser les campagnes. Ce n'est plus touché et espérons 🙏

Jack Sanderson

Du côté des créateurs, ils ont un moyen de protéger leur travail. Edge est une machine de confiance entre une marque et un créateur. Les créateurs peuvent gagner des récompenses Web3 en plus des paiements des marques.

Détenir un laissez-passer Edge NFT Creator ou détenir suffisamment de Creator Coins (gagnez en terminant des campagnes) vous permet de gagner jusqu'à 2,5 % de plus sur vos campagnes, d'afficher vos propres analyses sociales sur vos plateformes, de créer des NFT de campagne exclusifs en fonction du travail que vous avez faites avec vos marques et contribuez à notre future gouvernance DAO.

Jack Sanderson

Cris Silva Edge fournit des analyses en TEMPS RÉEL. Les données sont beaucoup plus utiles si vous pouvez les utiliser. Edge vous indique, au fur et à mesure que votre campagne est en cours, à quels influenceurs de votre campagne allouer les dépenses et quel contenu booster pour maximiser les retours. Nous vous montrons quel contenu génère du trafic et d'où il vient dans le monde

Adam Whyte

Comment redonnons-nous à notre communauté de créateurs ?



Quoi à part leur servir un déjeuner gratuit et faire leur vaisselle ?



Nous redonnons à notre communauté de plusieurs façons. Voici!



Détenteurs de clés créateurs



Les titulaires ont accès aux missions Edge - Cela signifie du travail et des emplois !

Points de mission - Ceux-ci pourraient valoir quelque chose un jour. Peut-être obtiendrez-vous des pièces pour les créateurs !

Réalisations de missions spéciales - En effectuant une tâche sociale spéciale ou en faisant quelque chose d'incroyable, vous débloquerez des récompenses NFT, des œufs de Pâques et d'autres cadeaux.



Titulaires d'un laissez-passer de créateur



Ils gagneront jusqu'à 2,5 % supplémentaires sur les campagnes et missions Edge.

Les détenteurs du Creator Pass auront accès à notre Creator DAO.



Nous organiserons une remise de jetons et des événements spéciaux pour notre communauté dans les mois à venir.



Avant tout, les membres de notre communauté gagnent de l'argent !

Adam Whyte, c'est très vrai. Alors, comment Edge résout-il ce problème ? Pouvez-vous nous guider à travers l'expérience d'un créateur avec Edge ?

Cris Silva

Adam Whyte, c'est incroyable ! Quelles mesures suivez-vous et comment Edge parvient-il à aller plus loin que les autres outils d'analyse de données ?

Sonic3625

Adam Whyte et Jack Sanderson, vous avez mentionné les récompenses pour vos utilisateurs des campagnes et des missions. Que sont-ils?

Jack Sanderson

Les créateurs peuvent gagner des récompenses Web3 en plus des paiements des marques.

Détenir un laissez-passer Edge NFT Creator ou détenir suffisamment de Creator Coins (gagnez en terminant des campagnes) vous permet de gagner jusqu'à 2,5 % de plus sur vos campagnes, d'afficher vos propres analyses sociales sur vos plateformes, de créer des NFT de campagne exclusifs en fonction du travail que vous avez faites avec vos marques et contribuez à notre future gouvernance DAO 🙏

Bien sûr, en plus de trouver plus de travail avec les marques qui veulent travailler avec vous.

Cris Silva

Jack Sanderson, une plate-forme capable de collecter autant de données, a dû être un défi à créer.

Cris Silva

Jack Sanderson, je suis heureux que vous ayez mentionné le Creator Pass. L'un des avantages du Creator Pass est qu'il vous permet de récompenser notre public pour son engagement. Comment ça marche?

Jack Sanderson

Cris Silva 1,5 ans, ce sont des choses complexes sur le backend que nous avons travaillé très dur pour rendre faciles, amusantes et intuitives sur le front-end.

La possibilité de travailler avec des milliers de créateurs à la fois ouvre un tout nouveau cas d'utilisation du marketing des créateurs. Eh bien, en fait, cela permet l'économie des créateurs.

Imaginez qu'une marque lance un produit et que 100 000 de ses clients les plus engagés créent du contenu en son nom, la marque récompensant ses ambassadeurs avec un contenu exclusif, un accès, des remises (ou tout ce qui a de la valeur pour ce groupe). Récompensant même les créateurs les plus performants avec Fiat ou Crypto.

Y a-t-il des grands noms (influenceurs ou marques) avec lesquels vous avez collaboré et qui ont été essentiels à votre croissance ?

Jack Sanderson

Mónica Freitas Bien sûr, nous avons passé la plus grande partie de l'année à travailler avec Omnicom Group (le plus grand groupe de médias au monde)

Comprenant les défis inhérents limitant la croissance des canaux de marketing d'influence, nous avons consulté environ 500 créateurs au cours de notre parcours et de nombreuses autres marques du Web2 et du Web3.

Il s'avère que tout le monde a les mêmes problèmes; les anciennes plates-formes Web2 se concentrent sur les données récupérées, essayant de moderniser l'automatisation (cela ne fonctionne pas)

La technologie Web3 nous permet d'apporter une utilité dans l'espace qui n'existait pas auparavant, en récompensant tout le monde pour son contenu, pas seulement les grandes célébrités.

Adam Whyte

Mónica Freitas, Nous nous concentrons sur les communautés et les micro-créateurs plutôt que sur les grands noms. Notre sweet spot est constitué de créateurs comptant entre 5 000 et 50 000 abonnés qui recherchent leur premier emploi. Ces personnes ont un public plus engagé et convertissent mieux les clients.

Grandes questions, les gars! J'aimerais en savoir plus sur vos partenariats, Adam Whyte et Jack Sanderson !

Adam Whyte

Jack Boreham Nous venons d'obtenir un investissement d'Outlier Ventures - l'un des meilleurs VC Web3.



Nous avons établi des partenariats avec plus de 10 entreprises Web3, dont Hundo. Carrières, Myosin.xyz, Superworld. app, et Ethereal Collective.



Ces partenaires bénéficieront également d'avantages pour nos détenteurs de NFT.



En parlant de cela, rendez-vous sur http://Edge.gg/nfts pour frapper dès maintenant !

Jimmy L

Adam Whyte, à quoi servira le financement aberrant ?

Jack Sanderson



Nous avons une énorme stratégie marketing pour la plate-forme et notre NFT Creator Pass à la menthe en septembre. Nous lançons de nouvelles fonctionnalités pour les créateurs et les marques, telles que notre Creator Coin, Governance DAO et les analyses avancées des créateurs.

Les marques bénéficieront d'une fonctionnalité de recherche de créateurs améliorée et d'une approbation de contenu pour leurs flux de travail de campagne. Et de faire évoluer notre équipe commerciale pour aider à bord toutes les marques d'appâts !

Adam Whyte

Cris Silva Edge va plus loin que les autres outils d'analyse car nous ne grattons pas les données. Nous obtenons des données directement des influenceurs car ils nous font confiance. Nous leur donnons un NFT, des jetons et une voix et trouvons leur travail avec leurs marques préférées. Nous en profitons.

Adam Whyte

Plans futurs?

Chaque créateur de contenu trouve son premier emploi via Edge.

Chaque marque utilise Edge pour travailler avec et trouver des créateurs.

Edge apporte Wewb3 aux masses avec sa technologie facile à utiliser et sa capacité à être payé en fiat, crypto ou autres récompenses web3.

Cris Silva

Jack Sanderson, wow, c'est toute une entreprise. J'imagine qu'une grande partie de vos marques a une présence active sur le web3. Y a-t-il des plateformes sociales web3 que nous avons remarquées comme étant plus répandues ?

Cris Silva

Adam Whyte, point intéressant. Les créateurs vous communiquent-ils leurs données à l'aide d'autres outils, ou accèdent-ils également à leurs performances via Edge, et c'est ainsi que vous obtenez toutes les données en temps réel ?

Adam Whyte

Cris Silva Les créateurs n'ont rien à faire. Ils se connectent simplement et connectent leurs réseaux sociaux comme s'ils se connectaient avec Facebook à AirBnB, Ryanair ou Tinder.

Voici à quoi ça ressemble. C'est exactement pourquoi nous pouvons obtenir les données en temps réel. Edge a besoin des données en temps réel pour valider si des événements se produisent. Les marques ont besoin des données en temps réel pour pouvoir prendre des décisions instantanées et réactives.

J'aimerais savoir avec quels influenceurs vous travaillez. Tous les noms notables

Adam Whyte

Jack Boreham Nous avons toutes sortes de créateurs. Principalement ceux avec un focus Web3 comme @TheSolanaBoss ou ETHJasper. Ensuite, nous avons de plus grands influenceurs de style de vie du monde Web2 qui construisent dans Web3 comme @Sukkimenon.

Jack Sanderson, c'est un point commun lorsqu'on discute de l'économie des créateurs sur le Web2 : c'est difficile à monétiser parce qu'il y a tellement de concurrence et que les créateurs dépendent fortement des marques. Comment pensez-vous (ou avez-vous vu) que le web3 va changer l'économie des créateurs ?

Jack Sanderson

Mónica Freitas Pour être un peu optimiste avec ma réponse, je dirais qu'il n'y a pas vraiment d'économie des créateurs en ce moment, seulement pour un très petit nombre.



Alors qu'en réalité, des millions de créateurs publient du contenu dont les marques tirent d'énormes avantages et une valeur marketing.

Pour moi, l'économie des créateurs, c'est quand je crée du contenu, j'en suis récompensé ; Je peux être facilement trouvé et me connecter avec ceux avec qui je peux établir des relations mutuellement bénéfiques plutôt que de compter sur la synergie.



Nous avons besoin de la technologie pour réaliser ces avancées, des espaces ouverts et explorables, avec de nouvelles façons de créer du contenu, ainsi que des enregistrements de données immuables et des machines de confiance comme Edge, qui peuvent libérer l'échelle des connexions nécessaires pour que l'économie des créateurs devienne réalité.

Adam Whyte, y a-t-il des créneaux particuliers de créateurs/influenceurs plus répandus dans Edge ?

Adam Whyte Jack Sanderson, c'est une question plus générale, mais que pensez-vous que l'avenir réserve au Web3 ?

Aussi, comment ça marche pour une marque de travailler avec le créateur ? La marque a la liberté de faire sa propre recherche, ou Edge fournit-il des conseils ? Adam Whyte Jack Sanderson

Jack Sanderson

Sara Pinto Merci ; les marques peuvent entrer en contact avec des créateurs en fonction de leurs profils. Nous publions ce trimestre une recherche plus avancée qui permet une recherche basée sur. sur les performances, c'est-à-dire les taux de clics.



Les créateurs peuvent trouver du travail avec des marques grâce à nos missions Edge. Les marques publient des "appels à l'action" ouverts - les créateurs peuvent rejoindre la mission et publier du contenu dans un brief demandé. Potentiellement des milliers de créateurs dans une campagne activée par la communauté.

Adam Whyte

FYI Folks, notre menthe gratuite http://www.edge.gg/nfts va se vendre dans un court laps de temps. Si vous souhaitez récupérer l'une de nos dernières clés de créateur, ce seront les seules clés de créateur qui accorderont un accès permanent à la plate-forme Edge.



Passe un bon moment.

Salut Adam et Jack !



Merci de nous rejoindre ici sur Slogging.

Lorsque vous construisez votre plate-forme et que vous vous concentrez sur la croissance, quel type de partenariats clés essayez-vous de forger et comment évaluez-vous si une entreprise serait un bon partenaire pour Edge ?

Adam Whyte

Hey Limarc Ambalina qu'est-ce qui est bien ?

D'abord et avant tout, nous voulons que nos partenaires soient des "gentils arnaqueurs".

Deuxièmement, nous voulons que nos partenaires travaillent avec des créateurs et des influenceurs.

Troisièmement, nous recherchons des investisseurs Web3 avec un réseau dans les médias.

Jack Sanderson

Limarc Ambalina Merci pour votre question ser; il existe un certain nombre de partenariats que nous avons trouvés mutuellement bénéfiques.



Premièrement, dans notre communauté Web3, nous sommes tous sur le même chemin en créant de nouvelles méthodes de travail, en innovant avec de nouvelles technologies et en créant de nouveaux marchés. Plus nous nous connectons avec des projets dans l'espace, plus nous apprenons et accélérons notre compréhension du opportunités et comment en profiter.

Nous avons maintenant des relations où nous pouvons offrir une grande utilité à nos détenteurs de NFT par le biais de nos partenaires tels que ; Nexa, qui fournit des galeries métavers à prix réduits à nos créateurs pour qu'ils exposent leurs NFT, ou Hundo Careers, qui aide à améliorer les compétences de nos créateurs avant qu'ils ne viennent trouver du travail via Edge.

Adam Whyte et Jack Sanderson, j'aimerais connaître vos futurs projets pour la plateforme ?

Jack Sanderson

Jack Boreham, Adam Whyte est le pionnier de notre vision ; de mon côté, nous voulons créer des expériences fluides pour toutes les parties prenantes du processus Creator.

Veiller à ce que tout repose sur la confiance et la transparence et ne pas avoir à compter sur les humains pour faire le travail d'un ordinateur.

Edge sera l'endroit où chaque créateur trouvera son premier emploi et où les marques pourront mener les campagnes multiplateformes à plus grande échelle (c'est déjà le cas, pour être juste), qui génèrent des résultats prévisibles. Ce sera gagner, gagner, gagner.

Melissa Brown

putain, j'ai raté la menthe! Allez-vous en sortir d'autres ? Des futures baisses NFT?

Adam Whyte

https://opensea.io/collection/edge-og-creator-key-collection - Voici notre collection Opensea. J'espère que la parole sera balayée lors de notre prochaine annonce. Obtenez un couple alors qu'ils ne sont encore qu'à 50 $ !

Cela garantira votre place sur notre liste blanche pour notre prochaine livraison NFT. Il y aura 5475 Creator Pass lancés en septembre.

Chacun d'entre eux sera accompagné d'un multiplicateur de gains. Ils auront une utilité future dans la plate-forme Edge, notamment en se connectant à votre Creator Pod.

Adam Whyte Jack Sanderson, vous avez apporté une solution aux créateurs avec votre plateforme. Quels ont été les plus grands défis auxquels vous avez dû faire face lors du développement d'Edge ?

Adam Whyte

Sara Pinto Les plus grands défis auxquels nous avons été confrontés lors de la création d'Edge ont été de trouver des coéquipiers qui avaient la maturité et l'humilité nécessaires pour comprendre ce qu'ils ne peuvent pas faire et qui ont les connaissances et la passion pour savoir ce qu'ils peuvent faire et aller le chercher.

Vous avez expliqué comment les créateurs et les marques se connectent. Existe-t-il un moyen pour les créateurs/marques de se promouvoir davantage sur votre plate-forme ? Par exemple, une annonce payante à leur sujet sur la plateforme Adam Whyte Jack Sanderson

Adam Whyte

Depuis que nous avons recentré nos efforts sur l'embauche de créateurs conscients, passionnés par la vie et attachés à leur parole, nous volons.



D'un point de vue technique, la difficulté a en fait été la construction d'Edge. C'est une technologie sophistiquée, et il a fallu 12 mois pour la construire. Notre exécuteur testamentaire et notre constructeur de contrats intelligents sont tous deux propriétaires.

Jack Sanderson, point très valable. Envisagez-vous des plateformes sociales web3 laissant plus de place pour établir ces connexions et permettant aux créateurs d'être équitablement récompensés pour leurs efforts ?

Cris Silva

Adam Whyte, oh, fascinant. Avez-vous remarqué des tendances dans le type de créateurs et de marques qui utilisent Edge ?

Adam Whyte

Cris Silva Les créateurs et les marques qui utilisent Edge sont tous prêts pour le Web3. Ce sont des entreprises technologiques, des sociétés de jeux et des projets Web3 qui souhaitent entrer dans le métaverse ou vendre des actifs numériques avec des créateurs.

Cryptodragon

Il y a clairement un besoin pour Edge. Pourquoi pensez-vous que les marques sont sceptiques lorsqu'elles s'associent à des influenceurs ? Existe-t-il d'autres sociétés Web2 faisant quelque chose de similaire ? Adam Whyte

Adam Whyte

Les marques sont sceptiques car les followers et l'engagement sont faux. Lorsque les marques choisissent des influenceurs, elles ne voient pas les chiffres importants. Taux d'engagement, clics, conversions et données démographiques de l'audience - ce sont toutes les données fournies par la plate-forme Edge. Dès lors, les marques hésitent à travailler avec des créateurs qu'elles ne connaissent pas - ou que leur agent ne connaît pas.



Il existe des plates-formes Web2 qui font de la découverte d'influenceurs mais pas de livraison d'influenceurs. Ils récupèrent tous des ensembles de données tiers, qui ne sont pas fiables. Des marques et des agences comme Tencent, Nintendo et Omnicom nous ont toutes dit qu'elles avaient besoin d'Edge car les solutions existantes ne fonctionnent pas.

Cryptodragon

Intéressant, Adam Whyte. Je suis fasciné par ça. Actuellement, est-ce que Nintendo utilise votre plate-forme.

Adam Whyte

Nintendo n'est pas encore client ; nous avons un grand lancement en septembre avec d'autres sociétés de jeux P2E. Mon partenaire commercial était MD chez Nintendo, nous sommes donc amis avec eux. Ils ne sont pas encore très présents sur Web3, ils ne sont donc pas un client cible. Nous savons juste que leurs défis d'influence ne sont pas résolus.

Cris Silva

Adam Whyte, c'est intéressant. Tout le monde est donc déjà assez familier avec l'espace web3. Quelle est la prochaine étape pour Edge ?

Adam Whyte

Cris Silva Edge lève 1,5 million de dollars cet été pour notre prévente de jetons. C'est le meilleur prix que les pièces Edge Creator seront jamais disponibles.

Adam Whyte, comment allez-vous essayer de convaincre ces marques du web2 d'utiliser vos services et de faire cette transition vers le web3 ?

Adam Whyte Jack Sanderson c'est une finition sur cet AMA. Ce fut un plaisir de vous avoir tous les deux ! Une dernière réflexion que vous souhaitez laisser à notre public ?

Jack Sanderson

Salut Jack Boreham, Merci pour l'accueil et à tous ceux qui se sont joints et ont posé des questions. Edge est un Rocketship sur lequel tout le monde peut s'asseoir.

Nous lançons bientôt notre Telegram pour tous nos créateurs, et tout le monde est un créateur.

Restez à jour sur nos réseaux sociaux pour les baisses NFT et les missions de marques passionnantes et assurez-vous de commencer à gagner des points Edge Mission car un jour, ils pourraient simplement être échangés contre un jeton natif… Le marketing d'influence ne peut pas évoluer sans technologie. Edge est cette technologie. Merci à tous 🙏

https://twitter.com/EdgeTechGG

https://www.edge.gg/

