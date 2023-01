Tornando o marketing de influenciadores perfeito com o Web3 Creator Platform Edge

LEARN MORE ABOUT @JACKBOREHAM 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

A Edge é uma plataforma de criação web3 que conecta marcas a influenciadores. A plataforma permite realizar campanhas com influenciadores, oferecendo resultados em tempo real e recompensas web3 para os criadores. O Edge remove efetivamente a área cinzenta do marketing de influenciadores, garantindo que suas campanhas sejam apoiadas por influenciadores profissionais nos quais você pode confiar.

Para os criadores, o Edge oferece uma plataforma de trabalho, permitindo que você ganhe enquanto faz o que ama. Neste AMA slogging , hospedamos Adam Edge e Jack Sanderson, os fundadores da Edge, para um mergulho profundo exclusivo na plataforma e sua coleção NFT lançada recentemente. Você pode comprar os NFTs aqui.

Olá, @channel, junte-se a mim para dar as boas-vindas aos fundadores da Edge, Adam Whyte e Jack Sanderson



A Edge é uma plataforma de criadores web3 que permite que as marcas lancem projetos web3 facilitando o marketing de influenciadores, conectando marcas perfeitamente com criadores e influenciadores profissionais.



Você pode perguntar à equipe Edge qualquer coisa sobre:



Quem são os membros da equipe por trás do Edge? Por que você começou o Edge? A visão por trás do produto. Quais são os benefícios de usar o Edge? O que é a OG Creator Key? O que é o Passe do Criador? Como estamos retribuindo à nossa comunidade de criadores? Para quem é o Edge? Quem são os clientes? Por que eles estão animados? Quais são seus relacionamentos/parcerias Web3? Planos futuros

Olá Adam Whyte e Jack! É um prazer tê-lo participando deste AMA. Para começar, você pode explicar um pouco sobre suas origens e por que o edge foi desenvolvido?

Adam Whyte

Quem é a equipe



CEO - Adam Whyte - ex-advogado esportivo

COO - Jack Sanderson - vendeu milhões de software SaaS

CTO - Mariusz Gorski - Engenheiro Fintech - 15 anos de experiência

Presidente - Tom George - ex-CEO do GroupM / WPP

Diretor - David Yarnton - ex-MD na Nintendo UK

Designer NFT - @TastyMachine

Blocklawd 17h04

Olá pessoal, sou um grande fã do edge e do que vocês fazem! Ouvi dizer que você tem uma hortelã hoje! você pode nos falar mais sobre isso?

Adam Whyte

Onde ouviu falar de nós, ser? Agradecemos seu apoio. Você já cunhou? Mostre-nos o seu Creator Pass! 🙂

Olá Adam Whyte e Jack Sanderson! Ótimo ter você conosco! Como Edge ganhou vida? Qual foi o problema inicial que você queria resolver com ele?

Adam Whyte

Mónica Freitas Obrigado pela pergunta!



Sabemos que o marketing de influenciadores não escala e se torna a economia do criador sem uma plataforma de tecnologia.



O problema é que centenas de milhões de pessoas estão criando conteúdo em plataformas sociais como Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, e não estão sendo recompensadas por isso!

Adam Whyte

Nossa plataforma permite que os criadores encontrem seu primeiro emprego com uma marca.

Da mesma forma, as marcas estão procurando os criadores de conteúdo melhores, mais envolventes e mais autênticos para trabalhar. 💪 As marcas não sabem onde encontrar criadores, por isso contratam agências. Isso não é escalável.

Estou super curioso sobre seus criadores. Você tem um portfólio de criadores/influenciadores com quem as empresas podem trabalhar? Como você verifica esses criadores e quais critérios você usa para adicioná-los como uma opção de contratação?

🔥 1

Adam Whyte

Mónica Freitas Claro!



VAI! 👉 https://app.edge.gg/sign-up/creator



DEGRAUS:

1⃣ Inscreva-se

2⃣ Crie uma Conta Edge ☑

3⃣ Vincule pelo menos um Social (vincule mais para melhores recompensas) 📱

4⃣ Vá para Edge forge no canto inferior esquerdo

5⃣ Cuide do seu NFT ✅



https://opensea.io/collection/edge-og-creator-key-collection

🔥 1

Cris Silva

OI! Adam Whyte. Como alguém mais familiarizado com web2, espero que não se importe que eu faça algumas perguntas sobre a perspectiva. Suponha que eu trabalhe com uma empresa média da web2 e queira fazer uma campanha com um influenciador. Quais são as vantagens de usar o Edge?

💚 1

Cris Silva

Adam Whyte E que valor as recompensas da web3 agregam às empresas da web2?

🔥 1

Jack Sanderson

Oi Cris Silva, ótima pergunta. O Edge também foi desenvolvido para resolver os desafios de marketing do Web2 Influencer. Como tenho certeza de que você já experimentou, as campanhas de influenciadores são executadas manualmente e, portanto, não são escaláveis. Os criadores não são autenticados, portanto, os profissionais de marketing não podem acessar dados em tempo real.



O Edge automatiza a entrega de campanhas, validando automaticamente o conteúdo de influenciadores e fornecendo dados de desempenho em tempo real e recomendações de otimização. Significado… as marcas podem executar campanhas com 100 ou 1000 influenciadores e obter insights de desempenho para otimizar as campanhas. Já não é bate e espera 🙏

🔥 1

Jack Sanderson

Do lado dos criadores, eles têm uma maneira de proteger seu trabalho. Edge é uma máquina de confiança entre uma marca e um criador. Os criadores podem ganhar recompensas Web3 além dos pagamentos das marcas.

Ter um passe Edge NFT Creator ou manter Creator Coins suficientes (ganhar ao concluir campanhas) permite que você ganhe até 2,5% a mais em suas campanhas, visualize suas próprias análises sociais em suas plataformas, crie NFTs de campanha exclusivos com base no trabalho que você fez feito com suas marcas e contribuir para nossa futura governança DAO.

🔥 1

Jack Sanderson

Cris Silva Edge fornece análises em TEMPO REAL. Os dados são muito mais úteis se você puder acioná-los. Enquanto sua campanha está sendo executada, o Edge informa a quais influenciadores em sua campanha alocar gastos e qual conteúdo impulsionar para maximizar os retornos. Mostramos a você qual conteúdo está gerando tráfego e de onde ele vem no mundo

Adam Whyte

Como estamos retribuindo à nossa comunidade de criadores?



O que além de servir almoço grátis e lavar a louça?



Estamos retribuindo à nossa comunidade de várias maneiras. Aqui vai!



Porta-chaves do criador



Os titulares obtêm acesso às missões de borda - isso significa trabalho e empregos!

Pontos de Missão - Estes podem valer alguma coisa um dia. Talvez você consiga Moedas para Criadores!

Conquistas de missões especiais - Ao realizar uma tarefa social especial ou fazer algo incrível, você desbloqueará recompensas NFT, ovos de Páscoa e outras guloseimas.



Titulares do passe do criador



Eles ganharão até 2,5% a mais em Campanhas e Missões Edge.

Os detentores do Creator Pass terão acesso ao nosso Creator DAO.



Faremos uma distribuição de tokens e eventos especiais para nossa comunidade nos próximos meses.



Acima de tudo - os membros da nossa comunidade ganham dinheiro!

💚 1

Adam Whyte, isso é verdade. Então, como o Edge resolve esse problema? Você pode nos guiar pela experiência de um criador com o Edge?

🔥 1

Cris Silva

Adam Whyte, isso é incrível! Quais métricas você acompanha e como o Edge consegue ir além de outras ferramentas de análise de dados?

Sonic3625 17h25

Adam Whyte e Jack Sanderson, você mencionou recompensas para seus usuários de campanhas e missões. O que eles são?

Jack Sanderson

Os criadores podem ganhar recompensas Web3 além dos pagamentos das marcas.

Ter um passe Edge NFT Creator ou manter Creator Coins suficientes (ganhar ao concluir campanhas) permite que você ganhe até 2,5% a mais em suas campanhas, visualize suas próprias análises sociais em suas plataformas, crie NFTs de campanha exclusivos com base no trabalho que você fez feito com suas marcas e contribua para nossa futura governança DAO 🙏

Claro, além de encontrar mais trabalho com as marcas que querem trabalhar com você.

Cris Silva

Jack Sanderson, uma plataforma capaz de coletar tantos dados, deve ter sido um desafio para criar.

Cris Silva

Jack Sanderson, fico feliz por você ter mencionado o Creator Pass. Um dos benefícios do Creator Pass é que ele permite que você recompense nosso público por seu envolvimento. Como isso funciona?

Jack Sanderson

Cris Silva 1,5 anos, são coisas complexas no back-end que trabalhamos muito para tornar fácil, divertido e intuitivo no front-end.

A capacidade de trabalhar com milhares de criadores ao mesmo tempo abre um caso de uso de marketing de criador completamente novo. Bem, na verdade, ele permite a Economia do Criador.

Imagine que uma marca lança um produto e 100.000 de seus clientes mais engajados criam conteúdo em seu nome, com a marca recompensando seus embaixadores com conteúdo exclusivo, acesso, descontos (ou qualquer coisa valiosa para esse grupo). Até recompensando os criadores de melhor desempenho com Fiat ou Crypto.

🔥 1

Existem grandes nomes (influenciadores ou marcas) com quem você colaborou que foram essenciais para o seu crescimento?

Jack Sanderson

Mónica Freitas Com certeza, passamos a maior parte do ano trabalhando com o Grupo Omnicom (o maior grupo de mídia do mundo)

Compreendendo os desafios inerentes que restringem o crescimento dos canais de marketing de influenciadores, consultamos cerca de 500 criadores em nossa jornada e muitas outras marcas da Web2 e Web3.

Acontece que todos têm os mesmos problemas; plataformas Web2 mais antigas estão focadas em dados raspados, tentando atualizar a automação (que não funciona)

A tecnologia Web3 nos permite trazer utilidade para o espaço que não existia antes, recompensando todos por seu conteúdo, não apenas as grandes celebridades.

🔥 1

Adam Whyte

Mónica Freitas, Estamos mais focados nas comunidades e microcriadores do que nos grandes nomes. Nosso ponto ideal são os criadores com 5 a 50 mil seguidores que estão procurando seus primeiros empregos. Essas pessoas têm um público mais engajado e convertem melhor os clientes.

Ótimas perguntas, pessoal! Eu adoraria saber mais sobre suas parcerias, Adam Whyte e Jack Sanderson!

Adam Whyte

Jack Boreham Acabamos de obter investimento da Outlier Ventures - um dos principais VC da Web3.



Fizemos parceria com mais de 10 empresas Web3, incluindo a Hundo. Carreiras, Myosin.xyz, Superworld. app e Ethereal Collective.



Esses parceiros também receberão benefícios para nossos detentores de NFT.



Falando nisso - acesse http://Edge.gg/nfts para comprar agora mesmo!

Jimmy L

Adam Whyte, para que será usado o financiamento atípico?

Jack Sanderson



Temos uma grande estratégia de marketing para a plataforma e nosso NFT Creator Pass foi lançado em setembro. Estamos lançando novas funcionalidades para criadores e marcas, como nossa Creator Coin, governança DAO e análises avançadas de criadores.

As marcas terão funcionalidade aprimorada de pesquisa de criadores e aprovação de conteúdo para seus fluxos de trabalho de campanha. E escalar nossa equipe comercial para ajudar a embarcar todas as marcas de baiting!

Adam Whyte

Cris Silva Edge vai além de outras ferramentas de análise porque não raspamos dados. Obtemos dados diretamente dos influenciadores porque eles confiam em nós. Damos a eles um NFT, tokens e voz e encontramos seu trabalho com suas marcas favoritas. Estamos gostando.

Adam Whyte

Planos futuros?

Todo criador de conteúdo encontra seu primeiro emprego por meio do Edge.

Todas as marcas usam o Edge para trabalhar e encontrar criadores.

O Edge traz o Wewb3 para as massas com sua tecnologia fácil de usar e capacidade de ser pago em moeda fiduciária, cripto ou outras recompensas da web3.

🔥 1

Cris Silva

Jack Sanderson, uau, isso é um grande empreendimento. Imagino que grande parte de suas marcas tenham presença ativa na web3. Existem plataformas sociais web3 que notamos como mais prevalentes?

Cris Silva

Adam Whyte, ponto interessante. Os criadores informam seus dados usando outras ferramentas ou acessam seu desempenho também por meio do Edge, e é assim que você obtém todos os dados em tempo real?

Adam Whyte

Cris Silva Os criadores não precisam fazer nada. Eles apenas fazem login e conectam suas redes sociais como fariam com o Facebook para AirBnB, Ryanair ou Tinder.

Aqui está o que parece. É exatamente por isso que podemos obter os dados em tempo real. O Edge precisa dos dados em tempo real para validar se ocorrerem eventos. As marcas precisam dos dados em tempo real para que possam tomar decisões instantâneas e reativas.

Eu adoraria saber com quais influenciadores você está trabalhando. Quaisquer nomes notáveis

Adam Whyte

Jack Boreham Temos todos os tipos de criadores. Principalmente aqueles com foco em Web3 como @TheSolanaBoss ou ETHJasper. Depois, temos influenciadores de estilo de vida maiores do mundo da Web2 que estão construindo na Web3 como @Sukkimenon.

Jack Sanderson, esse é um ponto comum ao discutir a economia do criador na web2 - é difícil monetizar porque há muita concorrência e os criadores dependem fortemente das marcas. Como você acha (ou já viu) que a web3 vai mudar a economia do criador?

Jack Sanderson

Mónica Freitas Para ser um pouco otimista com a minha resposta, diria que não há muita Economia do Criador neste momento, apenas para um número muito pequeno.



Quando, na realidade, existem milhões de criadores lançando conteúdo do qual as marcas obtêm enormes benefícios e valor de marketing.

A Economia do Criador para mim é quando crio conteúdo, sou recompensado por isso; Posso ser facilmente encontrado e me conectar com aqueles com quem posso construir relacionamentos mutuamente benéficos, em vez de depender da sinergia.



Precisamos de tecnologia para fazer esses avanços, espaços abertos e exploráveis, com novas formas de criar conteúdo, juntamente com registros de dados imutáveis e máquinas confiáveis como o Edge, que podem desbloquear a escala de conexões necessárias para que a Economia do Criador se torne realidade.

Adam Whyte, existem nichos específicos de criadores/influenciadores mais prevalentes no Edge?

Adam Whyte Jack Sanderson, esta é uma pergunta mais geral, mas o que você acha que o futuro reserva para Web3?

Além disso, como funciona para uma marca trabalhar com o criador? A marca tem a liberdade de fazer sua própria pesquisa ou a Edge fornece alguma orientação? Adam WhyteJack Sanderson

Jack Sanderson

Sara Pinto Obrigado; as marcas podem se conectar com criadores com base em seus perfis. Estamos lançando uma pesquisa mais avançada neste trimestre que permite a pesquisa com base. no desempenho, ou seja, taxas de cliques.



Os criadores podem encontrar trabalho com marcas por meio de nossas missões Edge. As marcas publicam um 'call to action' aberto - os criadores podem participar da missão e postar conteúdo dentro de um resumo solicitado. Potencialmente milhares de criadores em uma campanha ativada pela comunidade.

Adam Whyte

Para sua informação, pessoal, nosso mint gratuito http://www.edge.gg/nfts vai esgotar em breve. Se você quiser pegar uma de nossas últimas Creator Keys - essas serão as únicas Creator Keys que concedem acesso permanente à plataforma Edge.



Tenha um bom dia.

🔥 2

Limarc Ambalina 22h18

Ei Adam e Jack!



Obrigado por se juntar a nós aqui no Slogging.

Limarc Ambalina 22h19

Ao desenvolver sua plataforma e focar no crescimento, que tipo de parcerias importantes você está tentando estabelecer e como avalia se uma empresa seria um bom parceiro para a Edge?

Adam Whyte

Ei, Limarc Ambalina, o que é bom?

Em primeiro lugar, queremos que nossos parceiros sejam "trapaceiros gentis".

Em segundo lugar, queremos que nossos parceiros trabalhem com criadores e influenciadores.

Em terceiro lugar, estamos procurando investidores Web3 com uma rede de mídia.

Jack Sanderson

Limarc Ambalina Obrigado pela sua pergunta ser; há uma série de parcerias que consideramos mutuamente benéficas.



Em primeiro lugar, em nossa comunidade Web3, estamos todos na mesma jornada, construindo novas formas de trabalhar, inovando com novas tecnologias e criando novos mercados, portanto, quanto mais nos conectamos com projetos no espaço, mais aprendemos e aceleramos nossa compreensão do oportunidades e como aproveitá-las.

Temos relacionamentos agora onde podemos oferecer grande utilidade aos nossos detentores de NFT por meio de nossos parceiros, como; Nexa, que está fornecendo galerias de metaverso com desconto para nossos criadores exibirem seus NFTs, ou Hundo Careers, que estão ajudando a aprimorar nossas habilidades antes que eles encontrem trabalho por meio do Edge.

Adam Whyte e Jack Sanderson, adoraria saber seus planos futuros para a plataforma.

Jack Sanderson

Jack Boreham, Adam Whyte é o pioneiro por trás de nossa visão; do meu lado, queremos criar experiências perfeitas para todas as partes interessadas no processo do Criador.

Garantir que tudo seja construído com base na confiança e na transparência e não depender de humanos para fazer o trabalho de um computador.

A Edge será onde todo criador encontra seu primeiro emprego e onde as marcas podem executar campanhas multiplataforma em maior escala (já é, para ser justo), que geram resultados previsíveis. Será vencer, vencer, vencer.

Melissa Brown

caramba, eu perdi a hortelã! Vocês vão lançar mais? Alguma queda futura de NFT?

Adam Whyte

https://opensea.io/collection/edge-og-creator-key-collection - Aqui está nossa coleção Opensea. Espero que o chão seja varrido quando fizermos nosso próximo anúncio. Consiga um casal quando eles ainda custam apenas 50 $!

Isso garantirá seu lugar em nossa WhiteList para nossa próxima entrega de NFT. Haverá 5475 Creator Passes lançados em setembro.

Cada um deles virá com um multiplicador de ganhos. Eles terão utilidade futura na plataforma Edge, incluindo a conexão com o seu Creator Pod.

Adam Whyte Jack Sanderson, você trouxe uma solução para os criadores com sua plataforma. Quais foram os maiores desafios que você enfrentou ao desenvolver o Edge?

Adam Whyte

Sara Pinto O maior desafio que enfrentamos ao criar o Edge foi encontrar companheiros de equipe que tivessem maturidade e humildade para entender o que não podiam fazer e tivessem conhecimento e paixão para saber o que podiam e ir buscar.

🔥 1

Você explicou como criadores e marcas se conectam. Existe alguma maneira de os criadores/marcas se promoverem ainda mais em sua plataforma? Por exemplo, um anúncio pago sobre eles na plataforma Adam Whyte Jack Sanderson

Adam Whyte

Desde que reorientamos nossos esforços para contratar apenas criadores conscientes com paixão pela vida e um compromisso com sua palavra - estamos voando.



Do ponto de vista técnico, a dificuldade na verdade tem sido a construção do Edge. É uma tecnologia sofisticada e levou 12 meses para ser construída. Nosso executor estadual e construtor de contratos inteligentes são proprietários.

Jack Sanderson, ponto muito válido. Você imagina as plataformas sociais web3 dando mais espaço para estabelecer essas conexões e permitindo que os criadores sejam recompensados de forma justa por seus esforços?

Cris Silva

Adam Whyte, oh, fascinante. Você notou alguma tendência no tipo de criadores e marcas que usam o Edge?

Adam Whyte

Cris Silva Os criadores e marcas que usam o Edge estão todos prontos para Web3. São empresas de tecnologia, empresas de jogos e projetos Web3 que desejam entrar no metaverso ou vender ativos digitais com criadores.

Cryptodragon

Há claramente uma necessidade de Edge. Por que você acha que as marcas são céticas ao fazer parceria com influenciadores? Existem outras empresas web2 fazendo algo semelhante? Adam Whyte

Adam Whyte

As marcas são céticas porque os seguidores e o engajamento são falsos. Quando as marcas estão escolhendo influenciadores, elas não veem os números importantes. Taxa de engajamento, cliques, conversões e dados demográficos do público - esses são todos os dados que a plataforma Edge fornece. Portanto, as marcas hesitam em trabalhar com criadores que não conhecem - ou que seu agente não conhece.



Existem plataformas Web2 que fazem a descoberta de influenciadores, mas não a entrega de influenciadores. Eles estão todos extraindo conjuntos de dados de terceiros, que não são confiáveis. Marcas e agências como Tencent, Nintendo e Omnicom nos disseram que precisam do Edge porque as soluções existentes não funcionam.

Cryptodragon 16h16

Interessante, Adam Whyte. Estou fascinado por isso. Atualmente, a Nintendo usa sua plataforma.

Adam Whyte

A Nintendo ainda não é cliente; temos um grande lançamento em setembro com outras empresas de jogos P2E. Meu parceiro de negócios era MD na Nintendo, então somos amigos deles. Eles ainda não se interessaram muito pelo Web3, então não são um cliente-alvo. Nós apenas sabemos que seus desafios de influenciadores não estão sendo resolvidos.

Cris Silva

Adam Whyte, isso é interessante. Portanto, todos já estão bastante familiarizados com o espaço web3. O que vem a seguir para o Edge?

Adam Whyte

Cris Silva Edge está arrecadando US$ 1,5 milhão neste verão para nossa pré-venda de tokens. Este é o melhor preço que as Edge Creator Coins estarão disponíveis.

Adam Whyte, como você tentará convencer essas marcas da web2 a usar seus serviços e fazer a transição para a web3?

🔥 1

Adam Whyte Jack Sanderson é um final neste AMA. Foi um prazer receber vocês dois! Quaisquer pensamentos finais que você deseja deixar ao nosso público?

Jack Sanderson

Ei, Jack Boreham, Obrigado pela hospedagem e a todos que se juntaram e fizeram perguntas. Edge é um foguete no qual todos podem se sentar.

Em breve lançaremos nosso Telegram para todos os nossos Creators, e todos são Creators.

Mantenha-se atualizado em nossas redes sociais para quedas de NFT e missões de marcas emocionantes e certifique-se de começar a ganhar pontos de missão Edge, pois um dia eles podem ser trocados por um token nativo… O marketing de influenciadores não pode escalar sem tecnologia. Edge é essa tecnologia. Obrigado a todos 🙏

https://twitter.com/EdgeTechGG

https://www.edge.gg/

🔥 1