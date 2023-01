Qu'est-ce que l'indice DeFi Pulse ? Soyez sur le rythme

Qu'est-ce que l'indice DeFi Pulse ? L'indice DeFi Pulse est un indice pondéré en fonction de la capitalisation qui suit la performance des actifs financiers décentralisés (DeFi) sur Ethereum. Il combine les caractéristiques d'un jeton ERC-20 et d'un fonds indiciel traditionnel pour créer une mise à niveau numérique du 21e siècle de la structure ETF traditionnelle. DeFi évolue à un rythme rapide d'innovation. À mesure que le nombre d'équipes de haute qualité lançant des jetons DeFi convaincants a augmenté, il est de plus en plus difficile de suivre le rythme. Avoir une compréhension approfondie de la finance décentralisée, des nuances derrière chaque protocole et des jetons ayant des conceptions économiques attrayantes peut être fastidieux pour certains et déroutant pour d'autres. Dans ce contexte, un certain nombre de fonds indiciels décentralisés ont vu le jour pour permettre aux investisseurs d'obtenir une exposition passive et diversifiée au marché DeFi.

3 raisons pour lesquelles les gens achètent DPI ?

L'achat de $DPI présente trois avantages principaux : la simplicité, la rentabilité et l'efficacité fiscale.

1. Simplicité

L'investissement indiciel est largement considéré comme l'un des moyens les plus simples de diversifier un portefeuille.

N'importe qui peut allouer son capital dans un indice, comme un ETF ou un fonds commun de placement, s'exposer à un panier diversifié d'actifs et bénéficier de performances compétitives avec le marché en général.

Vous avez besoin de très peu d'expertise pour investir dans un indice.

2. Rentabilité

Lorsque vous investissez dans un produit, il est important de prendre en compte les coûts associés.

Avec la cryptographie, un facteur majeur dans l'évaluation des coûts est le gaz : le montant payé au réseau Ethereum pour exécuter une transaction en chaîne.

Étant donné que $ DPI est un ensemble d'actifs regroupés dans un seul jeton ERC-20, vous pouvez investir dans 14 des plus grands noms DeFi via une seule transaction.

Cela peut permettre de réaliser des économies par rapport à l'achat de chacun des composants séparément. De plus, les frais de rééquilibrage sont pris en charge par Set et Index Coop, vous ne payez donc pas de frais de transaction pour rééquilibrer le portefeuille.

3. Efficacité fiscale

Une autre considération importante est les conséquences fiscales du rééquilibrage. Selon vos lois locales, les taxes peuvent jouer un rôle majeur dans les coûts de transaction.

Par exemple, aux États-Unis, vous devez payer l'impôt sur les gains en capital lors de l'achat, de la vente ou de l'échange de crypto-monnaies. La façon dont $ DPI est structuré, les échanges se produisent à l'intérieur de l'enveloppe de jetons ERC-20, de sorte que vous ne vendez jamais réellement les jetons.

Vous détenez un jeton, $ DPI, et tout le rééquilibrage effectué sous le capot ne déclenche aucun gain en capital ni aucune obligation fiscale pour vous.

Au lieu de cela, vous ne devriez payer un impôt sur les gains en capital qu'une fois que vous avez vendu $ DPI.

Cela dit, les implications fiscales pour l'achat et la vente de crypto-monnaies peuvent être complexes et varier selon les régions.

Nous vous recommandons de parler à un conseiller fiscal pour comprendre votre situation particulière en matière de fiscalité dans votre pays.

Qui a créé et gère actuellement DPI ?

Le DeFi Pulse Index a été créé par Index Coop en collaboration avec DeFi Pulse et Set Protocol.

Index Coop est une organisation autonome décentralisée (DAO) qui existe pour créer et maintenir des produits structurés crypto-natifs basés sur des primitives de gestion d'actifs DeFi.

En tant que DAO, Index Coop est régie par les membres de sa communauté. Les membres utilisent le jeton $INDEX pour proposer et voter sur de nouveaux produits, l'allocation de la trésorerie et l'orientation future du DAO.

Index Coop a eu une variété de produits à succès à ce jour, notamment: l'indice DeFi Pulse, l'indice Metaverse et une suite de produits à effet de levier 2x.

DeFi Pulse est le méthodologiste derrière $DPI. Vous pouvez trouver les dernières analyses et classements des protocoles DeFi sur leur site .

Leurs classements suivent la valeur totale verrouillée (TVL) dans les contrats intelligents des applications et protocoles DeFi populaires.

De plus, ils organisent The DeFi List, une collection des meilleures ressources de DeFi, et DeFi Pulse Farmer, une newsletter couvrant les dernières nouvelles et opportunités de DeFi.

Set Protocol est une primitive DeFi native d'Ethereum qui exploite les protocoles Open Finance existants pour faciliter le regroupement de crypto-actifs dans des paniers entièrement garantis, qui sont représentés sous forme de jetons ERC20 sur la blockchain Ethereum.

Ces jetons Set agissent comme des produits structurés qui représentent la stratégie des méthodologistes.

Comment ça marche?

L'indice DeFi Pulse est un indice d'actifs numériques conçu pour suivre les performances des jetons au sein de l'industrie DeFi.

L'indice est pondéré en fonction de la valeur de l'offre en circulation de chaque jeton. Le DeFi Pulse Index vise à suivre les projets dans DeFi qui ont une utilisation importante et montrent un engagement envers la maintenance et le développement continus.

Inclusion constituante

L'indice DeFi Pulse a un ensemble de critères d'inclusion composés de quatre dimensions.

Deux dimensions sont utilisées pour évaluer les caractéristiques du jeton, une dimension est utilisée pour évaluer les caractéristiques du projet et une est utilisée pour évaluer les caractéristiques du protocole.

Les critères d'inclusion sont à la base de la sélection des jetons qui seront inclus dans l'index.

Pour être inclus, les jetons doivent être disponibles sur Ethereum et associés à une application DeFi.

Il existe des critères d'inclusion supplémentaires qui tiennent compte de l'approvisionnement/émission, des caractéristiques de sécurité des utilisateurs et de la traction du protocole pour garantir que seuls les jetons de la plus haute qualité sont inclus.

Rééquilibrage

Le rééquilibrage est effectué au cours de la troisième semaine de chaque mois. À ce moment-là, tous les jetons qui répondent aux critères sont ajoutés et ceux qui ne répondent pas aux critères sont supprimés de l'index.

Tous les jetons sont plafonnés à 25 % de l'allocation totale pour assurer la diversification sur une gamme d'actifs.

5 raisons qui rendent DPI unique

$DPI est particulièrement unique pour les raisons suivantes :

1. Fonds indiciel

Comme indiqué ci-dessus, $ DPI est un fonds indiciel pour la sous-classe d'actifs DeFi émergente sur la blockchain Ethereum. Comme il s'agit d'un crypto-actif groupé, vous possédez effectivement tous les jetons sous-jacents.

Cela signifie que vous pouvez échanger vos unités de $ DPI contre les jetons sous-jacents à tout moment sur le site TokenSets . Il s'agit d'une caractéristique des ETF traditionnels qui est généralement réservée aux grands investisseurs institutionnels.

2. Facile à acheter

Vous pouvez facilement échanger de la monnaie fiduciaire contre un produit Index Coop directement depuis votre portefeuille web3. Les choix de portefeuilles populaires pour l'achat de produits Index Coop incluent Argent, Dharma, Metamask ou Rainbow.

Avec chacun de ces portefeuilles, vous pouvez vous connecter à votre compte bancaire ou à votre carte de débit, ce qui vous permet d'échanger directement des devises fiduciaires contre des produits Index Coop.

Alternativement, vous pouvez acheter $ DPI auprès d'un DEX comme Uniswap ou Sushiswap. La liquidité pour $ DPI sur la couche 2 sera ajoutée sous peu, auquel cas les transactions nécessiteront moins de gaz.

Enfin, il est possible d'acheter des $DPI directement depuis l'Index Coop ou les TokenSets.

3. Sans autorisation

En tant que crypto-actif basé sur Ethereum, $ DPI est sans autorisation et décentralisé. Cela signifie que n'importe qui dans le monde disposant d'une connexion Internet peut l'acheter et le conserver.

Cela rend $DPI plus accessible que les ETF financiers traditionnels tout en maintenant et en améliorant certaines des fonctionnalités de base des ETF. Vous pouvez en savoir plus sur les avantages de $ DPI par rapport aux équivalents financiers traditionnels ici.

4. Géré par la communauté

Même si la méthodologie exacte de $DPI est gérée par DeFi Pulse, la communauté Index Coop est en charge des différentes décisions de gestion autour du produit.

Tout le monde peut participer à ces décisions en étant un membre actif de la communauté Index Coop. Si vous souhaitez participer, rejoignez notre Discord .

5. Productivité symbolique

$DPI est un fonds indiciel, mais il peut également être utilisé de manière productive dans DeFi car il s'agit d'un crypto-actif. Voici quelques-unes des opportunités productives dans DeFi disponibles pour les détenteurs de $ DPI :

Fourniture de liquidités (LP): Devenir un teneur de marché en fournissant des liquidités $ DPI et $ ETH pour l'activité de négociation sur un DEX comme Uniswap ou Sushiswap en échange d'une partie des frais de négociation.



L'agriculture de rendement : jalonner votre position LP dans une plate-forme pour gagner un rendement supplémentaire. Par exemple, vous pouvez miser vos tokens $DPI/$ETH LP sur indexcoop.com pour un rendement d'environ 10 %.



Emprunter et prêter : Fournir des garanties de prêt pour la demande d'emprunt sur des plateformes telles que CREAM Finance et Alpha Homora V2. Cela vous fournit un flux d'intérêts de la part des emprunteurs.



Position de dette collatérale (CDP) : Emprunter contre $ DPI en pièces stables et utiliser les pièces stables pour exploiter les rendements.

Quels sont les risques ?

Comme pour tous les investissements, $DPI est soumis au risque de marché. Le prix du $ DPI fluctuera au fur et à mesure que les jetons sous-jacents sont achetés et vendus. Cela signifie qu'il est possible de perdre votre investissement initial.

En plus du risque de marché, $DPI présente un risque de contrat intelligent. Ceci est commun à tous les jetons construits sur le réseau Ethereum. Le risque de contrat intelligent découle du potentiel d'exploits ou de bogues dans le code.

Cependant, Set Protocol a été audité par OpenZeppelin et ABDK Consulting, et chaque ligne de code de contrat intelligent est open source. Bien que cela n'élimine pas le potentiel d'un piratage, cela signifie que de nombreuses personnes de cabinets d'audit externes et de membres techniques de la communauté ont examiné le code, atténuant une partie du risque.

Comme pour tout projet Ethereum, il existe des risques infrastructurels qui peuvent entraîner une illiquidité.

Lorsque le réseau Ethereum est engorgé pendant les périodes de volatilité intense, un actif peut perdre sa liquidité car les transactions ne peuvent pas être traitées et le coût de traitement peut être prohibitif.

Enfin, étant donné que la cryptographie est si nouvelle et qu'il n'y a actuellement pas beaucoup de surveillance gouvernementale, il existe un risque de surveillance réglementaire.

Par exemple, une réglementation considérant le $DPI comme un titre dans un pays comme les États-Unis pourrait entraîner des impacts potentiels sur les prix et/ou la liquidité.

Comment achetez-vous DPI?

Voici trois manières principales d' acheter des $DPI :

Vous pouvez échanger des devises fiduciaires directement contre un produit Index Coop via un portefeuille Ethereum



Utilisez un échange décentralisé pour échanger une autre crypto-monnaie contre un produit Index Coop



Ou achetez-le sur un échange centralisé, comme Gemini

Clause de non-responsabilité : le contenu est fourni à titre informatif uniquement, vous ne devez pas interpréter ces informations ou autres éléments comme des conseils juridiques, fiscaux, d'investissement, financiers ou autres.