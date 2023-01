Pouvons-nous prédire l'avenir de la technologie ?

Il y a un siècle, les futuristes tenaient de nombreuses prédictions pour le 21e siècle. Alors qu'ils suggéraient à quoi ressemblerait la vie ou quel serait le taux de natalité, certaines de leurs prédictions tournaient autour de la technologie. À l'époque, disons dans les années 1920, la technologie était complètement mécanique. L'automobile venait tout juste de devenir populaire et les avions étaient encore relativement nouveaux. Si vous étiez ingénieur en mécanique à l'époque, vos compétences étaient probablement très demandées, car de nombreuses industries avaient besoin de machinistes ainsi que d'inventeurs capables d'inventer ces machines. En 1999, un article du Wall Street Journal soulignait les prédictions de l'inventeur et futuriste Ray Kurzweil.

Il a prédit, par exemple, que d'ici 2030, les ordinateurs seraient non seulement capables de traiter des données, mais seraient également capables d'exprimer des émotions.





Kurzweil a également suggéré qu'à l'avenir, les humains seront capables d'étendre notre néocortex - ou puissance cérébrale - en installant des nano-puces dans notre cerveau, nous donnant la capacité de penser plus profondément et plus largement.





D'autres, comme le mathématicien et scientifique DG Brennan, ont prédit en 1968 que bientôt les gens voleraient dans des voitures anti-gravité, peut-être un peu comme le font les personnages de la sitcom animée des années 1960, The Jetsons.





Mais les prédictions sur l'avenir et la technologie remontent encore plus loin.





Depuis les temps les plus reculés, peut-être même jusqu'à l'ère mésopotamienne, les humains ont essayé de prédire l'avenir et certains ont même prétendu avoir atteint la capacité unique de le faire.





Les lecteurs de la Bible connaissent les astrologues de Pharaon qui prétendaient voir dans le futur. À l'époque médiévale, la chiromancie et la lecture des boules de cristal étaient une stratégie bien connue et populaire pour ceux qui cherchaient à se projeter dans l'avenir. Nombreux étaient les oracles, les chamans et les prophètes qui prétendaient avoir un lien avec le divin ou avec d'autres mondes.





La célèbre observation sur le voyage dans le temps note que cela doit être impossible puisque nous n'observons pas dans le temps présent des foules débordantes du futur.





Quelqu'un voyageant du futur n'aurait-il pas essayé d'empêcher les assassinats des présidents américains Abraham Lincoln ou John F. Kennedy ?





Quelqu'un du futur n'aurait-il pas mis en garde contre la catastrophe du Titanic, la Première et la Seconde Guerre mondiale, les attentats du 11 septembre ou l'un des nombreux massacres qui ont eu lieu au cours des 20 dernières années dans les écoles, les synagogues ou les magasins de Buffalo ?





Ainsi, la conclusion est que le voyage dans le temps n'est pas possible.





Dans les années 1930, l'écrivain HG Wells a prédit et inspiré des inventions. Wells était connu comme un pionnier de la science-fiction et un article du Smithsonian Magazine écrit à son sujet en 2016 disait qu'il avait prédit "une machine qui voyage dans le temps, un homme qui devient invisible et une invasion martienne qui détruit le sud de l'Angleterre".





Mais dès les années 1890, Wells faisait des prédictions sur l'avenir qui sont finalement devenues réalité, y compris la communication sans fil, l'énergie atomique et les lasers.





Plus récemment, c'est Gordon Moore qui, en 1965, a fait l'observation qui est finalement devenue la loi de Moore. Il a montré que le nombre de transistors dans un circuit intégré dense double environ tous les deux ans. Son observation a ouvert la voie au développement de conceptions avancées de semi-conducteurs.





Aujourd'hui, lorsque nous parlons de l'avenir de la technologie, presque tout le monde pense à l'intelligence artificielle - ou IA. Cette technologie prédit l'avenir en se basant sur le passé. Il s'agit d'une technologie d'apprentissage et a donc besoin de données du passé pour prédire l'avenir. Mais une technologie d'IA fiable devra être capable de prédire l'avenir et de prendre des décisions basées sur des variables et des données du présent et non du passé.





Bien sûr, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve. Le monde sera-t-il un endroit plus paisible ? Non, ce ne sera pas le cas.





La société aura-t-elle encore ses affamés et ses sans-abri ? Oui, car ce sont des symptômes sociétaux qui ne peuvent pas et ne changeront pas. Y aura-t-il encore un fossé entre les opprimés et les riches ? Absolument.





Cependant, ce que la technologie peut faire, c'est rendre la vie au moins légèrement plus facile pour tous les éléments de la société. Et il est probable que l'intelligence artificielle fournira un saut majeur dans les connaissances et la capacité de l'humanité à progresser d'une manière qui était autrefois imaginable.





Peut-on prédire l'avenir ? Le temps nous le dira.