我们能预测科技的未来吗？

一个世纪前，未来主义者对 21 世纪进行了许多预测。 虽然他们提出了生活会是什么样子或出生率会是多少，但他们预测的一些事情围绕着技术展开。 当时，比如说在 1920 年代，技术完全是机械的。汽车刚刚流行起来，飞机还是比较新的。如果您当时是一名机械工程师，那么您的技能可能需求量很大，因为许多行业都需要机械师以及能够发明这些机器的发明家。 1999 年，《华尔街日报》的一篇文章强调了发明家和未来学家 Ray Kurzweil 的预测。





一个世纪前，未来主义者对 21 世纪进行了许多预测。





虽然他们提出了生活会是什么样子或出生率会是多少，但他们预测的一些事情围绕着技术展开。





当时，比如说在 1920 年代，技术完全是机械的。汽车刚刚流行起来，飞机还是比较新的。如果您当时是一名机械工程师，那么您的技能可能需求量很大，因为许多行业都需要机械师以及能够发明这些机器的发明家。





1999 年，《华尔街日报》的一篇文章强调了发明家和未来学家 Ray Kurzweil 的预测。





例如，他预测，到 2030 年，计算机不仅能够处理数据，还能够表达情感。





Kurzweil 还建议，在未来，人类将能够通过将纳米芯片安装到我们的大脑中来扩展我们的新皮层或脑力，使我们能够进行更深入和更广泛的思考。





其他人，如数学家和科学家 DG Brennan，在 1968 年预测，很快人们将乘坐反重力汽车四处飞行，这可能就像 1960 年代动画卡通情景喜剧 The Jetsons 中的角色一样。





但是对未来和技术的预测可以追溯到更远的地方。





从最早的时代，甚至到美索不达米亚时代，人类一直在尝试预测未来，有些人甚至声称已经获得了这样做的独特能力。





圣经的读者会熟悉法老的占星家，他们声称可以预见未来。在中世纪，手相和水晶球阅读对于那些寻求展望未来的人来说是一种众所周知且流行的策略。许多神谕、巫师和先知声称与神或其他世界有联系。





关于时间旅行的著名观察指出，这一定是不可能的，因为我们现在没有观察到未来人满为患的人群。





来自未来的人会不会试图阻止暗杀美国总统亚伯拉罕·林肯或约翰·F·肯尼迪？





未来有人会不会警告泰坦尼克号灾难、第一次世界大战和第二次世界大战、9/11 袭击或过去 20 年来在布法罗的学校、犹太教堂或商店发生的众多屠杀中的任何一种？





因此，结论是，时间旅行是不可能的。





1930 年代，作家 HG Wells 预测并启发了发明。威尔斯被称为科幻小说先驱，史密森尼杂志在 2016 年发表的一篇关于他的文章称，他预言了“一台可以穿越时空的机器，一个隐形的人，以及毁灭英格兰南部的火星入侵。”





但早在 1890 年代，威尔斯就对确实最终成为现实的未来进行了预测，包括无线通信、原子能和激光。





最近，戈登·摩尔在 1965 年提出了最终被称为摩尔定律的观察结果。他表明，密集集成电路中的晶体管数量大约每两年翻一番。他的观察为先进半导体设计的发展铺平了道路。





今天，当我们谈到科技的未来时，几乎每个人都会想到人工智能——或人工智能。该技术根据过去预测未来。它是一种学习技术，因此需要过去的数据来预测未来。但可靠的人工智能技术需要能够预测未来并根据当前的变量和数据做出决策，而不是过去的数据。





当然，未来会怎样，谁也说不准。世界会变得更和平吗？不，它不会。





社会还会有饥饿和无家可归者吗？是的，因为这些是不能也不会改变的社会症状。受压迫者和富人之间还会有鸿沟吗？绝对地。





然而，技术可以做的是让社会所有元素的生活至少稍微轻松一些。人工智能很可能会在知识和能力方面实现重大飞跃，让人类以曾经只能想象的方式取得进步。





我们能预测未来吗？时间会证明一切。



