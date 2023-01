Podemos prever o futuro da tecnologia?

Um século atrás, os futuristas fizeram muitas previsões para o século XXI. Embora sugerissem como seria a vida ou qual seria a taxa de natalidade, parte do que previam girava em torno da tecnologia. Na época, digamos na década de 1920, a tecnologia era completamente mecânica. O automóvel tinha acabado de se popularizar e os aviões ainda eram relativamente novos. Se você fosse um engenheiro mecânico na época, suas habilidades provavelmente estavam em alta demanda, pois muitas indústrias precisavam de maquinistas e também de inventores que pudessem inventar essas máquinas. Em 1999, um artigo no Wall Street Journal destacou as previsões do inventor e futurista Ray Kurzweil.

Ele previu, por exemplo, que até 2030, os computadores não seriam apenas capazes de processar dados, mas também seriam capazes de expressar emoções.





Kurzweil também sugeriu que, no futuro, os humanos serão capazes de expandir nosso neocórtex – ou poder cerebral – instalando nanochips em nossos cérebros, dando-nos a capacidade de pensar de forma mais profunda e ampla.





Outros, como o matemático e cientista DG Brennan, previram em 1968 que logo as pessoas estariam voando em carros antigravitacionais, talvez muito parecido com os personagens do desenho animado da década de 1960 Os Jetsons.





Mas as previsões sobre o futuro e a tecnologia são ainda mais antigas.





Desde os primórdios, talvez até a era da Mesopotâmia, os humanos tentaram prever o futuro e alguns até afirmaram ter alcançado a capacidade única de fazê-lo.





Os leitores da Bíblia estarão familiarizados com os astrólogos do faraó que afirmavam ver o futuro. Nos tempos medievais, a quiromancia e a leitura de bolas de cristal eram uma estratégia conhecida e popular para aqueles que buscavam prever o futuro. Numerosos foram os oráculos, xamãs e profetas que afirmaram ter uma ligação com o divino ou com outros mundos.





A famosa observação sobre a viagem no tempo observa que deve ser impossível, pois no tempo presente não observamos multidões transbordando do futuro.





Alguém vindo do futuro não teria tentado impedir os assassinatos dos presidentes americanos Abraham Lincoln ou John F. Kennedy?





Alguém do futuro não teria avisado sobre o desastre do Titanic, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, os ataques de 11 de setembro ou qualquer um dos inúmeros massacres ocorridos nos últimos 20 anos em escolas, sinagogas ou lojas em Buffalo?





Assim, a conclusão é que a viagem no tempo não é possível.





Na década de 1930, o escritor HG Wells previu e inspirou invenções. Wells era conhecido como um pioneiro da ficção científica e um artigo da Smithsonian Magazine escrito sobre ele em 2016 disse que ele previu “uma máquina que viaja no tempo, um homem que se torna invisível e uma invasão marciana que destrói o sul da Inglaterra”.





Mas já na década de 1890, Wells fazia previsões sobre o futuro que de fato se tornaram realidade, incluindo comunicação sem fio, energia atômica e lasers.





Mais recentemente, foi Gordon Moore quem, em 1965, apresentou a observação que acabou se tornando conhecida como Lei de Moore. Ele mostrou que o número de transistores em um circuito integrado denso dobra aproximadamente a cada dois anos. Sua observação abriu caminho para o desenvolvimento de designs avançados de semicondutores.





Hoje, quando falamos do futuro da tecnologia, quase todo mundo pensa em Inteligência Artificial - ou IA. Esta tecnologia prevê o futuro com base no passado. É uma tecnologia de aprendizagem e, portanto, precisa de dados do passado para prever o futuro. Mas a tecnologia de IA confiável precisará ser capaz de prever o futuro e tomar decisões com base em variáveis e dados do presente e não do passado.





Claro, não há como dizer o que o futuro reserva. O mundo será um lugar mais pacífico? Não, não vai.





A sociedade ainda terá seus famintos e desabrigados? Sim, porque esses são sintomas sociais que não podem e não vão mudar. Ainda haverá uma lacuna entre os oprimidos e os ricos? Absolutamente.





No entanto, o que a tecnologia pode fazer é tornar a vida pelo menos um pouco mais fácil para todos os elementos da sociedade. E é provável que a inteligência artificial forneça um grande salto em conhecimento e capacidade para a humanidade progredir de maneiras que antes eram imagináveis.





Podemos prever o futuro? O tempo vai dizer.