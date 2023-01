Pourquoi la sécurité réseau fait partie intégrante de toute entreprise connectée à Internet

La cybersécurité est une évolution des deux côtés (piratage et sécurité). C'est une nouvelle étape du développement web, dit l'auteur. La cybersécurité sera toujours nécessaire partout, dit-il. Le schéma habituel de mise en œuvre de la sécurité réseau au sein d'un réseau d'entreprise ou industriel est le suivant : Pare-feu du système de prévention des intrusions (IPS). Filtres de contenu et Web, filtres de contenu, VPN pour la communication avec les employés distants. L'apprentissage automatique vous permet de former une énorme quantité d'informations sur la sécurité du réseau. L'intelligence artificielle est déjà utilisée dans le développement de la technologie informatique.

Depuis le début de l'école, j'avais un ami qui s'intéressait à l'informatique. Il s'est intéressé non seulement à ce qui se trouve à la surface comme le développement et l'écriture de différents logiciels ou interfaces Web, mais aussi à la structure du réseau dans son ensemble, à la répartition des droits en son sein, aux vulnérabilités, aux voies de pénétration et à l'augmentation des droits. , etc.





Pendant ses études universitaires, chaque étudiant a reçu un ordinateur portable pour son développement personnel et sa formation. Dès le début, il y avait Windows 7 et accessible uniquement aux sites autorisés (agences gouvernementales). Bien sûr, ce n'était pas suffisant. Mon ami avait besoin d'un accès complet à Internet.





Au final, lui et son camarade de classe ont eu accès via une connexion à distance au serveur central de l'université, où ils ont créé un compte mais ont ajouté sans le savoir leur profil à la liste noire. Ils ont été exposés. L'administrateur a installé Linux, désactivé la connexion à distance, changé le mot de passe et sur tous les ordinateurs du réseau a été installé SecretNet.





Après cette histoire, j'en ai conclu que la cybersécurité sera toujours nécessaire partout !

La sécurité du réseau aujourd'hui

Les cyberattaques contre les infrastructures commerciales, industrielles ou gouvernementales se produisent tout le temps. Désormais, le taux de réussite des attaques ne fait qu'augmenter à mesure que de nouvelles méthodes d'attaque apparaissent. C'est un cycle sans fin, une évolution des deux côtés (piratage et sécurité). C'est une nouvelle étape du développement web.





Pendant la pandémie mondiale de COVID-19, l'humanité est passée à un mode de vie différent. Le travail à distance a commencé à se développer, de sorte que les cybercriminels y ont vu un avantage et une cible facile. Ils ont vu une personne qui n'est pas difficile à utiliser pour accéder à l'appareil de quelqu'un d'autre, par exemple, via un courrier indésirable. Une personne qui ne connaît pas les règles les plus simples de sécurité des informations personnelles peut causer des dommages non seulement à elle-même mais aussi à l'entreprise dans laquelle elle travaille.





Il existe un nombre croissant d'attaques APT et de chevaux de Troie ciblant des infrastructures industrielles et autres critiques. Ils ne diffèrent que par le but et l'imagination des attaquants. Il n'est pas difficile de trouver des pourcentages ou des cas exceptionnels sur Internet.

Techniques de sécurité réseau





Le schéma habituel de mise en œuvre de la sécurité réseau au sein d'un réseau d'entreprise ou industriel est :





Système de prévention des intrusions (IPS), qui est combiné avec le système de détection des intrusions (IDS) Pare-feu Filtres de contenu et Web VPN pour la communication avec les employés distants Spécialistes de haut niveau dans le département de sécurité de l'information pour le réglage de la qualité et le fonctionnement ultérieur de l'équipement





Cela vous semble suffisant ? - Non.









C'est pourquoi le pare-feu de nouvelle génération (NGFX) ou UMC a été créé. La différence est qu'il recueille tous les points ci-dessus sauf 5. C'est une étape importante, mais pas celle qui assurera la sécurité pendant des années. Cela ralentira le rythme des nouvelles menaces pour les entreprises, mais pas beaucoup. Des solutions de sécurité uniques sont toujours nécessaires.





L'aide se présente sous la forme d'une technologie cloud et de centres de données tiers qui offrent leurs services en matière de sécurité réseau. Les clients connectent leur infrastructure à l'aide d'équipements de télécommunications spéciaux via un canal crypté. Tous les calculs seront effectués dessus. L'énorme stock de puissance de calcul non seulement fournit et améliore la résilience du réseau, mais offre également une immunité aux attaques Dos/DDos.





Les télétravailleurs peuvent désormais travailler en toute tranquillité. Leur connexion passe par le cloud, qui analyse le trafic avant de l'acheminer vers le réseau de l'entreprise. Le siège social et les succursales sont connectés de la même manière et ont accès à Internet via le cloud.





Un nouveau plus pour les entreprises est le refus de recruter des employés en cybersécurité. Ceci est géré par le centre des opérations de sécurité (SOC).





L'IA intelligence, une nouvelle branche dans le développement de la technologie informatique, est déjà utilisée dans la lutte bancaire contre la cyber-fraude (systèmes anti-fraude). Enfin, il a commencé à s'appliquer à la sécurité des réseaux. L'apprentissage automatique vous permet de former une énorme quantité d'informations d'IA contenant des exemples de différents types d'anomalies et d'attaques de pirates.





Bien sûr, l'IA ne fait que se développer, mais elle peut déjà détecter et prévenir les attaques. Il se passe sans intervention humaine mais sous son contrôle. Cela en fait un produit prometteur dans ce domaine, et la demande ne fait que croître.





La combinaison de ce qui précède augmente les chances de succès dans la sécurité du réseau. Cela réduit les chances que des criminels attaquent des entreprises et toute infrastructure connectée à Internet.

Conclusion

La cybersécurité a un immense avenir. Oui, il a pris du retard sur l'ensemble du domaine informatique et le fait toujours, mais cela peut et doit être changé. Tout ce qui est nécessaire pour le faire existe déjà.





