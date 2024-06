Libertum annonce une collaboration stratégique avec Tulum Land & Properties pour révolutionner l'immobilier

Dans le cadre d'une démarche importante qui contribue à l'évolution de l'investissement immobilier, Libertum est ravi d'annoncer une collaboration avec Tulum Land and Properties. Ce partenariat marque la fin de l'approche traditionnelle de l'investissement immobilier dans la région de Tulum au Mexique. Le partenariat représente une évolution vers une ère où la tokenisation de la propriété est la norme. Il est approprié que la scène immobilière dynamique de Tulum, au Mexique, connue pour ses propriétés époustouflantes et son potentiel de marché en plein essor, soit désormais également reconnue comme un lieu où la tokenisation immobilière est une réalité.





Tulum Land and Properties et Libertum sont sur le point d'introduire une nouvelle ère d'opportunités d'investissement en symbolisant une collection unique de villas avec un portefeuille initial de 300 millions de dollars. Cette entreprise innovante offre aux investisseurs avant-gardistes une chance unique de faire partie du secteur immobilier florissant de Tulum, le positionnant comme un emplacement privilégié pour les investissements progressifs.





Javvad Azam, PDG de Libertum, a déclaré :

"Le marché immobilier de Tulum est à un point d'inflexion, observé avec un intérêt croissant de la part des investisseurs mondiaux. Notre collaboration avec Tulum Land and Properties ne consiste pas seulement à introduire des opportunités d'investissement révolutionnaires ; il s'agit également de créer un héritage dans l'une des destinations les plus fascinantes au monde. .»





Cette collaboration arrive à point nommé, car Tulum continue d'attirer l'attention des investisseurs et des passionnés internationaux, la valeur des propriétés dans la région étant sur le point de connaître une croissance significative. S'engager dans cette entreprise permet aux investisseurs de sécuriser leur participation dans ce qui devrait être un marché lucratif, en tirant parti de l'expertise et de la perspicacité de Libertum et de Tulum Land and Properties.





En outre, ce partenariat recèle le potentiel d'aider Libertum, ouvrant la voie à une expansion au-delà de Tulum jusqu'à Cancun et à une exploration plus approfondie des terres captivantes du Mexique. Cette décision stratégique souligne l'engagement de Libertum à favoriser la croissance et à étendre sa présence sur le marché immobilier international.





Faites partie de ce voyage extraordinaire avec Libertum et Tulum Land and Properties. Pour examiner de plus près cette zone unique et explorer les opportunités que cette collaboration créera, nous vous encourageons à visiter www.tulumlandandproperty.com et www.libertum.io

C'est plus qu'une invitation à investir ; c'est un appel à faire partie d'une évolution de l'industrie qui est désormais inévitable.





À propos de Libertum

Libertum offre une infrastructure complète aux sociétés immobilières, aux propriétaires immobiliers, aux agences et à d'autres projets RWA pour tokeniser les actifs. De la numérisation des revenus locatifs aux transferts de propriété via DAO, Libertum répond à tous vos besoins immobiliers en chaîne. Répertoriez des propriétés, échangez des jetons, empruntez via notre protocole de prêt ou réservez des propriétés en chaîne pour une expérience fluide.





À propos des terrains et des propriétés de Tulum

Depuis plus de quatre années passionnantes, Tulum Land & Property (TLAP) est à l'avant-garde du marché immobilier dynamique de Tulum, offrant des services de conseil et de courtage inégalés spécialement conçus pour les investisseurs internationaux.





