Libertum 宣布与 Tulum Land & Properties 开展战略合作，共同革新房地产

Libertum 很高兴宣布与 Tulum Land and Properties 合作，这是促进房地产投资发展的重大举措。此次合作标志着墨西哥图卢姆地区传统房地产投资方式的结束。此次合作代表着房地产代币化成为常态的时代发展。墨西哥图卢姆以其令人惊叹的房产和蓬勃发展的市场潜力而闻名，如今，这里也被视为房地产代币化成为现实的地方，这是理所当然的。





Tulum Land and Properties 和 Libertum 将通过代币化一组独特的别墅（初始投资组合为 3 亿美元）开创投资机会的新时代。这项创新投资为有远见的投资者提供了参与 Tulum 蓬勃发展的房地产行业的独特机会，将其定位为渐进式投资的黄金地段。





Libertum 首席执行官 Javvad Azam 表示：

“图卢姆的房地产市场正处于一个转折点，全球投资者的兴趣日益浓厚。我们与图卢姆土地和房地产公司的合作不仅是为了引入开创性的投资机会，也是为了在世界上最迷人的目的地之一创造传奇。”





此次合作恰逢其时，因为图卢姆继续吸引着国际投资者和爱好者的关注，该地区的房地产价值有望大幅增长。参与这项合资企业可让投资者利用 Libertum 和 Tulum Land and Properties 的专业知识和洞察力，确保他们在预计利润丰厚的市场中的股份。





此外，此次合作还可能为 Libertum 提供帮助，为其从图卢姆扩张到坎昆以及进一步探索墨西哥迷人的土地铺平道路。这一战略举措凸显了 Libertum 致力于促进增长并扩大其在国际房地产市场的影响力。





与 Libertum 和 Tulum Land and Properties 一起参与这一非凡旅程。如需近距离了解这一独特区域并探索此次合作将创造的机会，我们鼓励您访问 www.tulumlandandproperty.com 和 www.libertum.io

这不仅仅是一个投资邀请，更是号召大家参与如今不可避免的行业变革。





关于 Libertum

Libertum为房地产公司、业主、中介机构和其他 RWA 项目提供完整的基础设施，以实现资产代币化。从数字化租金收入到通过 DAO 进行所有权转让，Libertum 可满足您所有的链上房地产需求。列出房产、交易代币、通过我们的借贷协议借款或预留链上房产，享受顺畅的体验。





关于图卢姆土地和房产

在过去四年多的时间里，图卢姆土地与房地产公司 (TLAP)一直处于图卢姆充满活力的房地产市场的前沿，提供专为国际投资者设计的无与伦比的咨询和经纪服务。





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