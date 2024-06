Le rôle de l’IA dans la résurrection des espèces disparues

"Jurassic Park" n'est peut-être pas aussi tiré par les cheveux qu'il y paraît. Les scientifiques tentent depuis un certain temps déjà de trouver des moyens de redonner vie à des espèces disparues, et l’IA pourrait enfin y parvenir.





Alors que certains régulateurs qualifient l’IA de menace d’extinction , le contraire peut aussi être vrai. Cela pourrait inverser l’extinction – peut-être pas pour les dinosaures, mais possiblement pour des espèces comme le mammouth laineux. Cela pourrait également jouer un rôle important dans la lutte contre le changement climatique.

Comment fonctionne la désextinction

La désextinction est l’aboutissement de nombreuses technologies de pointe. Cela commence par les technologies d’édition génétique comme CRISPR, et l’IA aide tout au long du processus. Voici un aperçu plus approfondi de son fonctionnement.

Séquençage du génome

La première étape de la désextinction consiste à collecter l’ADN d’un animal disparu – comme le mammouth laineux – et d’un proche parent vivant – comme l’éléphant d’Asie. Bien que les échantillons d'ADN de dinosaures utilisables aient disparu depuis longtemps, l'extinction relativement récente du mammouth et son habitat froid signifient que ses gènes sont encore bien préservés.





Une fois que les scientifiques ont rassemblé cet ADN, ils doivent séquencer le génome de chaque espèce. Ce processus révèle l'ordre des éléments constitutifs de chaque gène pour apprendre comment ils fonctionnent et quelles caractéristiques ils produisent. C'est un travail difficile et long, c'est donc un cas d'utilisation idéal pour l'IA.





Des études montrent que l'IA raccourcit le temps passé au séquençage du génome et réduit les erreurs dans le processus. La vitesse et la précision sont ici de grandes préoccupations, l’IA est donc désormais essentielle dans cette étape de désextinction.

Combler les lacunes

Après avoir séquencé les génomes des deux espèces, les scientifiques les comparent pour voir quels gènes d'éléphant ils doivent modifier pour ressembler à ceux du mammouth laineux. L’IA est cruciale dans cette étape, car il reste des lacunes à combler après le séquençage. ADN a une demi-vie de 521 ans , donc même les échantillons bien conservés d’il y a plus de 1 000 ans ne sont pas complets.





L’IA peut analyser les gènes pour prédire l’ordre des bits manquants. Il peut ensuite les comparer à ceux de l’éléphant d’Asie pour déterminer quels gènes d’éléphant il peut conserver et ce qu’il doit modifier pour ressembler davantage à un mammouth.





Les capacités prédictives du machine learning en font l’outil idéal pour ce travail. Prédire avec précision ce que veulent les clients, c'est ainsi que l'IA permet à Netflix d'économiser 1 milliard de dollars par an , et trouver des similitudes dans les séquences d’ADN est une tâche similaire.

Insertion et vérification de gènes

Il est maintenant temps de modifier les gènes des éléphants d’Asie pour créer un ADN complet de mammouth laineux. Ce processus est étrangement similaire à la façon dont il fonctionne dans « Jurassic Park », du moins dans les bases.





Comme dans le travail de Michael Crichton, de vrais scientifiques ont découpé des morceaux d'ADN d'espèces vivantes qui ne correspondent pas et ont inséré des gènes d'espèces disparues. Cela est possible grâce à une technologie appelée édition génétique CRISPR – la même innovation qui aide à lutter contre des maladies comme la drépanocytose et le paludisme.





Après avoir inséré des gènes de mammouth dans l’ADN de l’éléphant, les scientifiques doivent vérifier que les cellules résultantes possèdent des traits de mammouth. Encore une fois, l’IA est la solution idéale. L’apprentissage automatique peut tester ces cellules plus rapidement et avec plus de précision que les méthodes manuelles.

Transfert, croissance et naissance d'embryons

À ce stade, les scientifiques auront créé des cellules hybrides d’éléphant et de mammouth. Ils retirent le noyau d’un œuf d’éléphant d’Asie et le remplacent par le noyau hybride de mammouth. Ils stimulent ensuite l’ovule pour qu’il se féconde et se transforme en embryon.





Une fois qu’ils ont un embryon sain, les scientifiques le transfèrent sur un éléphant d’Afrique pour qu’il le porte à terme. Les éléphants d'Afrique sont plus grands et ont la grossesse la plus longue de tous les mammifères , ce sont donc des mères idéales pour élever un bébé mammouth.





Après environ 22 mois, l’éléphant donnera naissance au mammouth hybride. Même si les gènes du mammouth ne seront pas identiques à ceux de ses ancêtres disparus, il s’agira essentiellement d’un véritable mammouth laineux ramené de l’extinction.

Tentatives de désextinction en cours

Plusieurs organismes de recherche suivent ce processus pour faire disparaître des espèces comme le mammouth laineux. Une entreprise de biotechnologie – Colossal Laboratories – vise à ressusciter le mammouth laineux d’ici 2027 et construit actuellement les bibliothèques génétiques nécessaires pour créer l'ADN hybride.





Colossal espère également faire disparaître des espèces comme le dodo et le tigre de Tasmanie. Bien qu’aucun projet n’ait réussi à cloner une espèce éteinte ayant vécu plus de quelques minutes, les progrès de l’IA et de la technologie d’édition génétique rapprochent cette possibilité.





D’autres chercheurs se concentrent sur les espèces en danger critique d’extinction – pas tout à fait éteintes mais sur le point de l’être. Les scientifiques ont cloné avec succès un putois d'Amérique en utilisant un ADN vieux de plusieurs décennies, montrant qu'il est possible de faire disparaître des animaux dotés d'anciens gènes. Les chercheurs de la San Diego Zoo Alliance tentent de faire de même pour le rhinocéros blanc du Nord, dont seulement deux existent aujourd'hui.

Pourquoi est-ce important

Aussi cool que cela puisse paraître, pourquoi les scientifiques se soucieraient-ils de la désextinction des espèces ? C'est un processus coûteux et compliqué, alors à quoi ça sert ?





Contrairement à « Jurassic Park », il y a ici un objectif noble. Ramener des espèces disparues ou en danger critique d’extinction pourrait contribuer à protéger la planète.





Les mammouths laineux pourraient contribuer à lutter contre le changement climatique, car ces animaux éliminent les espèces d’arbres mortes ou envahissantes pour restaurer les prairies. Redonner vie à des animaux disparus plus récemment permettrait de restaurer un écosystème complet et sain dans certaines zones afin de protéger d'autres espèces. Dans des cas comme celui du rhinocéros blanc, cela permettrait de réparer les torts du passé de l'humanité en inversant l'extinction forcée.





Au moins, une désextinction réussie constituerait un grand pas en avant pour l’IA dans le domaine du génie génétique. Cela prouverait le potentiel de cette technologie pour lutter contre des obstacles apparemment impossibles. Les scientifiques croient déjà à l’édition génétique basée sur l’IA pourrait améliorer la santé mondiale et lutter contre le changement climatique, c’est pourquoi toute avancée dans ce domaine mérite d’être notée.

Complications éthiques

Malgré ce vaste potentiel, la désextinction basée sur l’IA suscite une certaine controverse. Certains affirment qu'amener des espèces comme le mammouth laineux dans un climat plus chaud et plus rigoureux, auquel elles ne sont pas bien adaptées, pourrait être cruel envers ces animaux. Il y a aussi l’argument selon lequel l’argent et le temps consacrés à cette recherche pourraient être consacrés à d’autres problèmes climatiques et de santé plus immédiats.





Certains craignent également que l’édition génétique de l’IA aille trop loin. Une désextinction réussie pourrait entraîner des problèmes de personnes modifiant génétiquement les humains pour leur donner des capacités uniques ou créant des armes génétiques dangereuses. Beaucoup de ces craintes sont théoriques mais méritent qu’on s’y attarde à mesure que ce domaine progresse.

L’IA pourrait ramener des espèces d’entre les morts

Même s’il subsiste certaines complications éthiques et technologiques, la désextinction s’avère prometteuse. Ce serait un grand pas en avant pour la biotechnologie si ces projets aboutissaient, et l’IA fera probablement la différence.





L’IA suscite de nombreuses préoccupations éthiques et environnementales. Cependant, il est difficile de nier son potentiel pour protéger le monde naturel. L’utiliser pour les efforts de conservation pourrait garantir que le monde bénéficiera davantage de cette technologie qu’il n’en souffrira.