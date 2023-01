L'inévitabilité des réglementations dans Web3

Trop long; Pour lire Réglementer ou interdire la cryptographie est une "tâche extrêmement difficile" pour l'État, déclare Andrew Keen. Keen : Les gouvernements ont tout intérêt à le réglementer. Le succès de la finance décentralisée est directement lié à la mort de la finance traditionnelle et des banques centrales, écrit Keen. L'Union européenne a montré un grand intérêt pour la création d'un cadre réglementaire holistique pour les échanges cryptographiques, déclare Keen. La crypto-économie est essentiellement un système financier parallèle qui cherche à renverser l'ancien ordre, dit-il. dit Keen. Ce n'est pas un bien ou un service qui peut être facilement réglementé.

Pour tout État qui gère un marché relativement libre, la question de la réglementation est toujours une question litigieuse. À quel point la réglementation est-elle trop ? Combien de réglementation est trop peu? Quel degré de réglementation assurera l'équilibre parfait entre sécurité et concurrence ?





Pour des biens comme la nourriture et les médicaments, la réponse est généralement simple. Ils doivent simplement être sûrs et sains pour être ingérés par un être humain. Pour d'autres biens comme les voitures ou la machinerie lourde, c'est un peu plus difficile, mais néanmoins faisable.

La question de la réglementation

Les gouvernements utilisent la réglementation comme un moyen de s'assurer que les gens n'ont pas accès à des biens ou des services qui peuvent leur être préjudiciables. D'une certaine manière, les réglementations du marché libre sont comme des lois qui définissent ce qui va et ce qui ne va pas.





Si vous étiez cynique, vous diriez que les réglementations sont simplement un moyen pour les gouvernements d'exercer un contrôle indu sur le marché libre. Mais dans certains cas, ce contrôle est justifié. Bien sûr, les réglementations pourraient devenir redondantes ou obsolètes - comme en témoigne la façon dont Uber a repris les taxis. Mais cela ne rend pas l'idée de réglementation elle-même obsolète.





Un problème avec la question des réglementations dans le crypto-vers est que les réglementations, comme nous le savons, ne se traduisent pas bien dans une économie décentralisée. Après tout, vous pouvez suivre les marchandises. Vous pouvez savoir qui les fabrique. En d'autres termes, les biens et services sont centralisés. Vous pouvez les retracer jusqu'à leur source pour casser le fouet politique.





La chance, ou la malchance selon le cas, est que la crypto-monnaie n'est pas un bien ou un service qui peut être facilement réglementé. Cela ne ressemble à rien de ce qu'un État a jamais essayé de réglementer. La crypto-économie est essentiellement une système financier parallèle qui cherche à renverser l'ordre ancien.





Cela signifie deux choses contradictoires. La première est que les gouvernements ont désormais tout intérêt à la réglementer. Après tout, le succès de la finance décentralisée est directement lié à la mort de la finance traditionnelle et des banques centrales. C'est une proposition qu'aucun État, aussi libéral ou libéral soit-il, n'acceptera. Le fait que la crypto, comme toutes les autres industries, ait sa juste part d'acteurs malveillants signifie qu'elle devrait être la cible numéro un de la réglementation par l'État. Et c'est, comme de nombreux pays ont soit carrément interdit ou cherchent des moyens de fortement réglementer ce.





La deuxième chose contradictoire est qu'en raison de la nature de la cryptographie, il est presque impossible de réglementer - ou d'interdire. Depuis que les forces de l'ordre ont vu les possibilités de la cryptographie, en particulier en termes de financement du crime, elles ont essayé de la réglementer ou de l'interdire. Une chose qu'ils ont probablement découverte, dès l'époque où ils combattaient le route de la soie, est-ce; réglementer ou interdire la crypto est un tâche extrêmement difficile .





Mais cela signifie-t-il qu'ils vont abandonner ? Non, loin de là. Cela signifie seulement que l'État trouvera d'autres moyens durables de réglementer la cryptographie.

L'avenir de la crypto réglementée

Au cours des derniers mois, le Union européenne et Amérique ont montré un grand intérêt pour la création d'un cadre réglementaire holistique pour la cryptographie. La bonne nouvelle, et peut-être surprenante, est que certains échanges de crypto ont bien accueilli ce développement.





Les échanges centralisés (CEX), qui sont des banques centralisées avec des enregistrements sur un seul grand livre sur la blockchain, ont accueilli favorablement l'idée d'une réglementation à bras ouverts . Il ne faut pas être un génie pour savoir que cette position est contraire au développement d'un monde décentralisé. Mais ces échanges ne soutiennent pas ces tentatives de réglementation car ils pensent que la réglementation elle-même est une excellente idée. Au lieu de cela, ils le font parce que cela permet à l'État de réduire à la taille les échanges décentralisés.





Les CEX soutiennent essentiellement la réglementation car cela légitime leur modèle commercial, ils soutiennent également la réglementation car cela leur permet de prendre le déjeuner des DEX. Malgré la popularité des échanges centralisés comme Binance, les DEX ont passé un bon moment dans le crypto-vers. Par exemple, ils détiennent 55% de part de marché en volume de transactions. En raison de leur attitude particulièrement laxiste envers la vérification d'identité, les DEX sont les mules parfaites pour le blanchiment d'argent et d'autres activités illégales. Mais les criminels ne sont pas les seuls à utiliser les DEX. Les personnes qui ont besoin d'un plus grand anonymat les utilisent également, et c'est cette part de marché que les CEX ne veulent pas perdre.





La logique des CEX est que si l'État pouvait trouver un moyen de réglementer les deux types d'échanges, les DEX se retrouveraient soudainement dans un environnement où ils doivent concurrencer correctement les CEX.





S'il est théoriquement difficile de réglementer un échange décentralisé - après tout, c'est le but de leur décentralisation - ce n'est pas si difficile dans la pratique. Presque tous les DEX ont des acteurs importants et publics qui pourraient potentiellement être tenus responsables. En plus de cela, environ 85% des échanges DeFi sont effectués par seulement cinq joueurs. Cela signifie que DeFi n'est certainement pas aussi décentralisé qu'on pourrait le croire.

La réglementation est inévitable

Malgré les promesses d'un cryptosystème existant en dehors du champ d'application d'un régulateur non marchand, il semble que la réglementation viendra éventuellement pour la crypto.





Bien sûr, cela ne signifie pas que la crypto perdra son utilité. Après tout, les réglementations ne peuvent imposer la centralisation. Tout au plus peuvent-ils ériger des barrières autour du marché et étouffer l'innovation. Mais comme nous le savons tous, le monde de la crypto et de la DeFi en est encore à ses balbutiements. Il y a encore tant d'espaces à développer et tant de questions auxquelles répondre.





Bien que les réglementations soient inévitables aujourd'hui, il n'est pas certain qu'elles le seront toujours. Il n'est même pas clair que les réglementations feront beaucoup pour atténuer les promesses fondamentales d'une économie Web3.