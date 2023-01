A inevitabilidade dos regulamentos na Web3

LEARN MORE ABOUT @VICTORFABUSOLA 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Para qualquer estado que administra um mercado relativamente livre, a questão dos regulamentos é sempre uma questão controversa. Quanta regulamentação é demais? Quanta regulamentação é muito pouco? Quanta regulamentação fornecerá o equilíbrio perfeito entre segurança e competição?





Para bens como alimentos e remédios, a resposta costuma ser simples. Eles simplesmente devem ser seguros e saudáveis para serem ingeridos por um ser humano. Para outros bens, como carros ou máquinas pesadas, é um pouco mais difícil, mas ainda assim factível.

A questão dos regulamentos

Os governos usam a regulamentação como uma forma de garantir que as pessoas não tenham acesso a bens ou serviços que possam ser prejudiciais a elas. De certa forma, as regulamentações do livre mercado são como leis que definem o que pode e o que não pode.





Se você fosse cínico, diria que as regulamentações são simplesmente uma forma de os governos exercerem controle indevido sobre o livre mercado. Mas, em alguns casos, esse controle é garantido. Claro, os regulamentos podem se tornar redundantes ou desatualizados - como evidenciado pelo caminho O Uber assumiu os táxis. Mas isso não torna obsoleta a própria ideia de regulamentação.





Um problema com a questão dos regulamentos no criptoverso é que os regulamentos, como sabemos, não se traduzem bem em uma economia descentralizada. Afinal, você pode rastrear mercadorias. Você pode saber quem os está fazendo. Em outras palavras, bens e serviços são centralizados. Você pode rastreá-los até sua fonte para quebrar o chicote da política.





O feliz, ou infeliz, conforme o caso, é que a criptomoeda não é um bem ou serviço que possa ser facilmente regulado. Não é nada parecido com qualquer coisa que qualquer estado já tentou regular. A criptoeconomia é essencialmente uma sistema financeiro paralelo que procura subverter a velha ordem.





Isso significa duas coisas contraditórias. A primeira é que os governos agora têm todos os incentivos para regulá-lo. Afinal, o sucesso das finanças descentralizadas está diretamente ligado à morte das finanças tradicionais e dos bancos centrais. Essa é uma proposição que nenhum Estado, por mais liberal ou laissez-faire que seja, aceitará. O fato de que a criptografia, como qualquer outra indústria, tem seu quinhão de jogadores maliciosos significa que deve ser o alvo número um da regulamentação do estado. E é, como muitos países têm totalmente banido ou estão procurando maneiras de regular fortemente isto.





A segunda coisa contraditória é que, devido à natureza da criptografia, é quase impossível regular – ou banir. Desde que a aplicação da lei viu as possibilidades da criptografia, especialmente em termos de financiamento do crime, eles tentaram regulá-la ou bani-la. Uma coisa que eles provavelmente descobriram, desde os dias de luta contra o Rota da Seda, é isto; regulamentar ou proibir cripto é um tarefa extremamente difícil .





Mas isso significa que eles vão desistir? Não, longe disso. Significa apenas que o estado encontrará outras maneiras sustentáveis de regular a criptografia.

O futuro da criptografia regulamentada

Nos últimos meses, o União Europeia e América demonstraram grande interesse em criar uma estrutura regulatória holística para cripto. A notícia boa, e talvez surpreendente, é que algumas exchanges de criptomoedas receberam bem esse desenvolvimento.





As exchanges centralizadas (CEXs), que são bancos centralizados com registros em um único livro-razão na blockchain, têm congratulou-se com a ideia de regulamentação de braços abertos . Não é preciso ser um gênio para saber que essa posição é antitética ao desenvolvimento de um mundo descentralizado. Mas essas bolsas não estão apoiando essas tentativas de regulamentação porque acham que a regulamentação em si é uma ótima ideia. Em vez disso, eles estão fazendo isso porque permite que o estado reduza o tamanho das trocas descentralizadas.





Os CEXs basicamente apóiam os regulamentos porque legitimam seu modelo de negócios, eles também apóiam os regulamentos porque permitem que eles tomem o almoço dos DEXs. Apesar da popularidade de exchanges centralizadas como a Binance, as DEXs estão tendo um bom momento no criptoverso. Por exemplo, eles têm 55% da participação de mercado por volume de negociação. Por causa de sua atitude particularmente negligente em relação à verificação de identidade, os DEXs são as mulas perfeitas para lavagem de dinheiro e outras atividades ilegais. Mas os criminosos não são os únicos que usam DEXs. Pessoas que precisam de maior anonimato também os usam, e é essa fatia do mercado que os CEXs não querem perder.





A lógica dos CEXs é que, se o estado pudesse encontrar uma maneira de regular os dois tipos de câmbio, os DEXs repentinamente se encontrariam em um ambiente em que teriam que competir adequadamente com os CEXs.





Embora seja teoricamente difícil regular uma exchange descentralizada – afinal esse é o objetivo de sua descentralização – não é tão difícil no sentido prático. Quase todos os DEXs têm jogadores grandes e públicos que podem ser potencialmente responsabilizados. Além disso, cerca de 85% da negociação DeFi é feita por apenas cinco jogadores. Isso significa que o DeFi certamente não é tão descentralizado quanto se pode acreditar.

Regulação é inevitável

Apesar das promessas de um criptosistema existente fora do escopo de um regulador fora do mercado, parece que a regulamentação acabará chegando para a cripto.





Claro, isso não significa que a criptografia perderá sua utilidade. Afinal, os regulamentos não podem obrigar à centralização. No máximo, podem erguer barreiras ao redor do mercado e sufocar a inovação. Mas, como todos sabemos, o mundo das criptomoedas e DeFi ainda está engatinhando. Ainda há tantos espaços para expandir e tantas perguntas para responder.





Embora os regulamentos possam ser inevitáveis hoje, não está claro se eles sempre serão. Não está claro se os regulamentos farão muito para atenuar as principais promessas de uma economia Web3.