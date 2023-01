Incitations perverses : une histoire de rats, de clous et d'atrocités

Les colonialistes français ont décidé de moderniser l'Indochine française, en particulier sa capitale, Hanoï, afin d'en faire un symbole de la mission « civilisatrice » de la France dans le pays. Le réseau d'égouts construit par les colonialistes est devenu un paradis pour les rats, car il n'y avait pas de prédateurs. L'administration française a décidé de mettre en place un programme de bonus pour le grand public, en fonction du nombre de rats tués par personne. Cela a provoqué des inquiétudes massives pour les Français car quelques années plus tôt, en 1894, Alexandre Yersin a découvert le lien entre les rats et le.

LEARN MORE ABOUT @ROXANAMURARIU 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @ROXANAMURARIU 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Il y a plus d'un siècle, les colonialistes français ont décidé de moderniser l'Indochine française, en particulier sa capitale, Hanoï. De vastes zones de Hanoï ont été dégagées pour accueillir des quartiers à la française avec des boulevards, des ponts, des palais, des villas et des jardins. Ce grand projet d'infrastructure devait transformer Hanoi d'une ville exiguë et étroite en un symbole de la mission « civilisatrice » de la France en Indochine.

Signe de propreté et de civilisation fut l'installation de toilettes dans ces nouveaux bâtiments. Et c'est avec les toilettes que l'histoire commence vraiment. Le réseau d'égouts construit par les colonialistes est devenu un paradis pour les rats, car il n'y avait pas de prédateurs. De plus, les rats pouvaient facilement envahir les résidences luxueuses par l'autoroute souterraine lorsqu'ils avaient faim. Cela a causé d'énormes inquiétudes aux Français car quelques années plus tôt, en 1894, Alexandre Yersin a découvert le lien entre les rats et la peste bubonique. Quelque chose doit etre fait.

Des chasseurs de rats municipaux étaient employés, et bien qu'ils tuaient des milliers de rats quotidiennement, la population de rats ne semblait pas diminuer. Ainsi, l'administration française a décidé de mettre en place un programme de bonus pour le grand public, en fonction du nombre de rats tués par personne. Comme le gouvernement ne voulait pas s'occuper d'éliminer les cadavres des rongeurs, il demanda aux chasseurs de ne fournir que la queue du rat tué comme preuve. Le programme semblait être un succès. Jusqu'à ce que des rats sans queue soient repérés à Hanoï. Il s'avère que les attrapeurs de rats ne font que couper la queue des rats, puis les laissent partir pour qu'ils puissent se reproduire et générer plus de profits. Certains ont même élevé des rats dans le seul but de leur couper la queue et de recevoir la récompense. Après tout, obtenir une queue de rat domestique était beaucoup plus sûr et plus facile que de partir à la chasse dans les égouts.

Finalement, le gouvernement français a aboli le programme, mais il était trop tard. Une épidémie de peste bubonique éclate dans la ville, faisant près de trois cents morts.

Ensuite, nous avons les cobras dans l'Inde coloniale. Comme les cobras ont causé de nombreux décès, le gouvernement britannique a mis en place un programme de primes pour les cobras morts. Les habitants ont commencé à élever des cobras pour les tuer et obtenir de l'argent. Lorsque les autorités s'en sont rendu compte, elles ont arrêté le programme. Les élevages de cobras ont fermé et les agriculteurs ont relâché les cobras dans la nature, augmentant de manière exponentielle la population de cobras et, par conséquent, les décès qu'ils ont causés.

Bien que le massacre des rats ait été documenté par l'historien Michael Vann, qui a publié un roman graphique à ce sujet, The Great Hanoi Rat Hunt , l'histoire du cobra ne semble guère plus qu'une anecdote . Pourtant, l'économiste Horst Siebert a utilisé le récit du cobra pour inventer "l'effet Cobra" (peut-être aurait-il dû être nommé "l'effet rat" pour une représentation historique plus précise), un exemple d'incitations perverses. Des incitations perverses récompensent les gens qui aggravent un problème.

L'effet Cobra est aussi une variante de la loi de Goodhart ( contradictoire de Goodhart ) : « Lorsqu'une mesure devient une cible, elle cesse d'être une bonne mesure.

Considérez comment les applications logicielles fonctionneraient si les développeurs de logiciels étaient payés pour le nombre de lignes de code qu'ils écrivaient quotidiennement. Lorsque les mesures sont définies à partir d'une tour d'ivoire, les gens gamifient souvent les règles pour atteindre cet objectif spécifique.

Il était une fois une usine en Union soviétique qui fabriquait des clous. Malheureusement, Moscou a fixé des quotas sur leur production d'ongles et ils ont commencé à travailler pour respecter les quotas comme décrit, plutôt que de faire quoi que ce soit d'utile. Lorsqu'ils fixaient des quotas par quantité, ils produisaient des centaines de milliers de minuscules clous inutiles. Lorsque Moscou s'est rendu compte que cela n'était pas utile et a fixé un quota en poids, ils ont commencé à construire de gros clous lourds de type pointe de chemin de fer qui pesaient une livre chacun.

Crédit image : sketchplanations

Une fois que nous ouvrons les yeux sur des incitations ou des cibles perverses en tant que mesures, nous les reconnaissons partout.

Tests basés sur la mémoire par cœur comme objectifs pour prouver le niveau d'éducation d'une personne ou l'accès de l'école aux fonds (les meilleures écoles obtiennent plus d'argent). Quelqu'un se demande-t-il combien d'entre nous avons passé nos années d'école à mémoriser des leçons pour les tests, les oubliant rapidement pour pouvoir nous préparer au prochain test ?

Les cotes d'approbation montrent qu'un politicien devrait prendre des décisions indulgentes à court terme plutôt que des stratégies douloureuses à long terme.

Dans le cadre de programmes d'argent contre des coquelicots, les producteurs de pavot afghans ont planté autant de coquelicots que possible pour obtenir plus d'argent pour détruire leurs cultures.

Programmes de rachat d'armes à feu, où les gens transformaient leurs armes bon marché et utilisaient la récompense en espèces pour acheter des armes de meilleure qualité et plus chères.

La loi Hoy No Circula de 1989 à Mexico pour lutter contre la pollution atmosphérique extrême. Sur la base des derniers chiffres des plaques d'immatriculation, les voitures n'étaient pas autorisées sur les routes certains jours. Certaines personnes ont fait du covoiturage ou pris les transports en commun les jours où elles n'étaient pas autorisées à conduire leur véhicule, ce qui était l'intention de la loi. D'autres ont acheté des deuxièmes voitures avec des plaques d'immatriculation différentes et ont conduit ces voitures le jour où ils n'étaient pas autorisés à conduire leurs voitures habituelles. Et il n'est pas surprenant que les gens aient acheté les voitures les moins chères, produisant beaucoup plus d'émissions polluantes.

Et puis, nous avons l'horrible exemple du règne de Léopold II au Congo . Les autorités belges ont autorisé des quotas de collecte de caoutchouc irréalistes sur les travailleurs des plantations. Le non-respect des quotas était passible de la peine de mort. Les gardes devaient montrer la main de leurs victimes comme preuve de meurtre (étrangement semblable à des queues de rats) car on pensait qu'ils utiliseraient autrement les munitions importées d'Europe à prix élevé pour les chasser ou les stocker pour la mutinerie. Mais comme les quotas de collecte étaient si extrêmes et que les gardes seraient toujours payés s'ils fournissaient des mains au lieu de caoutchouc, la plupart des forces se coupaient les mains au lieu de ramasser du caoutchouc.

Dans de nombreuses situations, les incitations fonctionnent. Pour donner un autre exemple historique, considérons le transport des bagnards d'Angleterre en Australie vers la fin du XVIIIe siècle. De nombreux condamnés sont morts au cours de ces transports, provoquant l'indignation du public, car ces transports étaient financés par l'État et les gens pensaient que l'exil en Australie ne devrait pas être une peine de mort. Ensuite, une autre approche a été introduite. Le gouvernement a décidé de verser une prime pour chaque condamné arrivé vivant en Australie. La vie des condamnés est soudainement devenue précieuse et, miraculeusement, davantage de passagers ont survécu aux conditions de transport difficiles.

La carotte et le bâton assurent le fonctionnement des sociétés, car la menace d'amendes nous maintient en ligne et les incitations nous récompensent d'être de bons citoyens. Malheureusement, des atrocités se produisent lors de la chasse aux incitations, et les humains manipulent les règles, ravageant les écosystèmes naturels, moraux ou culturels. Nous devrions devenir un peu nerveux lorsque nous voyons des incitations pour des mesures spécifiques, car parfois, nous obtenons exactement ce pour quoi nous avons payé et non ce dont nous avions vraiment besoin.

"C'est une sorte d'histoire morale pour l'arrogance de la modernité, que nous plaçons tant de foi dans la science et la raison et que nous utilisons l'industrie pour résoudre tous les problèmes", dit Vann [l'historien qui a enquêté sur le massacre des rats]. "C'est le même état d'esprit qui a conduit à la Première Guerre mondiale - l'idée que la mitrailleuse, parce qu'elle tue si efficacement, va conduire à une guerre rapide. Et ce que cela a en fait conduit à une longue guerre où de nombreuses personnes ont perdu la vie. Alors, qu'est-ce qu'il pense que la leçon est à la place? "Pour faire attention aux programmes créés dans des situations où l'arrogance est si forte et le différentiel de pouvoir si intense que les preuves peuvent être ignorées." Article d'Atlas Obscura sur le grand massacre des rats de Hanoï

N'oubliez pas non plus que si vous voulez moins de rats, ne payez pas pour des rats morts.

Publié précédemment sur https://www.roxanamurariu.com/when-incentives-fail-a-story-about-rats-cobras-nails-and-atrocities/