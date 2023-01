Pour les DJ, les créateurs de contenu, les producteurs de musique, les rappeurs et les chanteurs, Internet a été à la fois une bénédiction et une malédiction. Internet a donné naissance à une nouvelle race de musiciens : le producteur de chambre à coucher. Avec l'avènement de la technologie Web 3.0, les nouveaux venus comme les créateurs chevronnés découvrent de nouvelles façons de gagner de l'argent et de diffuser leur musique via des plateformes innovantes. De plus en plus d'artistes se tournent vers la blockchain pour sortir et monétiser leur musique. "Some Emotions" d'Emery Kelly sera plus tard inclus sur son album "Gotta Know" en utilisant l'élément clé comme élément clé.

LEARN MORE ABOUT @EMILANGERVALL 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @EMILANGERVALL 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Pour les DJ, les créateurs de contenu, les producteurs de musique, les rappeurs et les chanteurs, Internet a été à la fois une bénédiction et une malédiction. D'une part, il n'a jamais été aussi simple de faire entendre votre musique à des millions de personnes. D'autre part, il semble que les artistes émergents ont encore du mal à percer dans l'industrie hautement concurrentielle.





La bonne nouvelle, c'est que rien n'est immuable. Avec l'avènement de la technologie Web 3.0, les nouveaux venus comme les créateurs chevronnés découvrent de nouvelles façons de gagner de l'argent et de diffuser leur musique via des plateformes innovantes.





En tant que personne qui travaille tous les jours pour créer de telles opportunités, je suis ravi de partager comment un artiste peut se faire remarquer, construire un public et sortir son premier album d'une manière nouvelle.

Limites du courant dominant

Internet a donné naissance à une nouvelle race de musiciens : le producteur de chambre à coucher. Avec l'avènement d'équipements et de logiciels de studio d'enregistrement à domicile abordables, toute personne disposant d'un ordinateur peut créer de la musique de qualité professionnelle dans le confort de sa propre maison.





Cependant, en permettant à quiconque de devenir musicien si facilement, Internet a également créé un environnement dans lequel les artistes ont moins de contrôle sur leur carrière. Sans un moyen fiable de monétiser et de diffuser leur musique, ils doivent compter sur des maisons de disques ou d'autres distributeurs de musique tiers pour faire entendre leur musique, et cela a souvent un coût élevé, non seulement en termes d'argent mais en perte. de la liberté créative.





Alors que les labels et les plateformes de streaming offrent une plus grande visibilité, ils prennent également une part importante des revenus des artistes. De plus, certains créateurs ont du mal à suivre les termes des contrats que les labels leur imposent.





Un autre défaut important dans l'industrie musicale d'aujourd'hui, à mon avis, est le manque d'interaction directe entre les fans et les artistes. Ils sont limités dans leurs options pour se récompenser car le véritable atout que les fans et les artistes y consacrent est le temps et l'engagement, pas seulement la simple vente d'un produit.





Avec les plateformes de streaming basées sur l'accès d'aujourd'hui, on ne sait pas exactement comment et quand une vente a lieu : est-ce Spotify ou l'utilisateur final auquel un artiste vend ? Et est-ce que TikTok fait les choix pour vous ?

L'idée fait son chemin

Avec tout cela à l'esprit, il n'est pas surprenant que de plus en plus d'artistes se tournent vers la blockchain pour sortir et monétiser leur musique.





Des artistes de renommée mondiale comme Alan Walker (un DJ dont le hit "Faded" a été certifié platine dans 14 pays) et Rico Love (producteur primé aux Grammy Awards de Beyonce parmi tant d'autres) sont mes collaborateurs et ils adoptent le Web 3.0.









De nouveaux mécanismes sont découverts, mais ce sont ceux qui sont actuellement populaires parmi les créateurs :





Tokéniser des singles, des albums entiers et leur pochette. Accepter les paiements cryptographiques. Donner des missions aux fans et les récompenser pour avoir accompli des tâches. Créer des objets de collection uniques comme alternative au merchandising traditionnel. Utiliser des billets de concert symbolisés à la place des billets traditionnels. Déverrouillage des options de pourboire crypto et NFT, sur lesquelles travaillent actuellement les médias sociaux et les plateformes de streaming.





Au lieu de recommander un fournisseur de musique numérique spécifique, je vais vous expliquer ce que font la grande majorité d'entre eux. Les entreprises de musique Web 3.0 aident les artistes de deux manières : la promotion traditionnelle et la promotion blockchain. En conséquence, un artiste a accès à la blockchain, aux marchés et à la communauté crypto en pleine expansion. Pendant ce temps, leur travail peut être trouvé sur les principales plateformes telles qu'Apple, Spotify et YouTube.





L'avenir de l'industrie musicale

Comme pour toute nouvelle technologie, il y a des prétendants et des opposants. Le Web 3.0 a des partisans et des détracteurs.





Des partisans tels que Mike Shinoda de Linkin Park, qui a financé plus de 11 000 $ sur son premier projet NFT, ont été cités disant que même s'il avait téléchargé la version complète de la chanson contenue sur DSP dans le monde entier, il "n'atteindrait jamais même près de 10 000 $". après honoraires et frais de commercialisation.





Dans le même temps, les opposants s'empressent de souligner que les actifs numériques ne sont soutenus par rien et que la technologie sous-jacente en est encore à ses balbutiements. C'est pourquoi la musique est un cas d'utilisation si intéressant. Il est basé sur de vraies valeurs et engage d'énormes communautés simplement parce qu'ils aiment la musique.





Avec des artistes comme Alan Walker et Mike Shinoda déjà à bord, ce n'est qu'une question de temps avant de voir de plus en plus d'artistes se tourner vers cette nouvelle façon de sortir et de monétiser leur musique. Une réelle valeur ajoutée aux actifs numériques et une compréhension plus approfondie du Web 3.0 par un large public mettront fin aux premiers utilisateurs spéculatifs, qui constituent le principal obstacle à la transformation.