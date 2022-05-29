从标签到 NFT：如何在代币化空间中走红

对于 DJ、内容创作者、音乐制作人、说唱歌手和歌手来说，互联网既是福也是祸。互联网催生了新一代的音乐家——卧室制作人。随着 Web 3.0 技术的出现，新手和经验丰富的创作者都在寻找新的方式来赚钱并通过创新平台传播他们的音乐。越来越多的艺术家正在转向区块链来发布他们的音乐并从中获利。埃默里·凯利的《Some Emotions》稍后将收录在他的专辑《Gotta Know》中，以关键元素为关键元素。

对于 DJ、内容创作者、音乐制作人、说唱歌手和歌手来说，互联网既是福也是祸。一方面，让数百万人听到您的音乐从未如此简单。另一方面，新晋艺术家似乎仍然难以打入竞争激烈的行业。





好消息是没有什么是一成不变的。随着 Web 3.0 技术的出现，新手和经验丰富的创作者都在寻找新的方式来赚钱并通过创新平台传播他们的音乐。





作为一个每天都在努力创造这样机会的人，我很高兴能分享一个艺术家如何获得关注，建立观众，并以新颖的方式发行他们的首张专辑。

主流限制

互联网催生了新一代的音乐家——卧室制作人。随着经济实惠的家庭录音室设备和软件的出现，任何拥有电脑的人都可以在自己舒适的家中制作专业的音乐。





然而，通过让任何人成为音乐家变得如此容易，互联网也创造了一个艺术家对自己职业生涯的控制较少的环境。如果没有可靠的音乐货币化和发行方式，他们就不得不依靠唱片公司或其他第三方音乐发行商来让他们的音乐被听到，而且很多时候这会付出高昂的代价，不仅在金钱方面，而且在损失方面的创作自由。





虽然唱片公司和流媒体平台提供了更大的曝光率，但它们也占据了艺术家收入的很大一部分。此外，一些创作者发现很难遵守标签强加给他们的合同条款。





在我看来，当今音乐产业的另一个重大缺陷是粉丝和艺术家之间缺乏直接的互动。他们在相互奖励方面的选择有限，因为粉丝和艺术家投入的真正资产是时间和参与，而不仅仅是简单的产品销售。





对于当今基于访问的流媒体平台，销售实际发生的方式和时间尚不清楚：是 Spotify 还是艺术家向最终用户销售？ TikTok 是否会为您做出选择？

这个想法获得了支持

考虑到所有这些，越来越多的艺术家转向区块链来发布他们的音乐并从中获利也就不足为奇了。





世界知名艺术家，如 Alan Walker（一位 DJ，其热门歌曲“Faded”在 14 个国家获得白金认证）和 Rico Love（获得格莱美奖的碧昂丝制作人等）都是我的合作者，他们正在拥抱 Web 3.0。









正在发现更多新颖的机制，但这些是目前在创作者中流行的机制：





标记单曲、整张专辑及其封面艺术。 接受加密支付。 给粉丝任务并奖励他们完成任务。 创造独一无二的收藏品作为传统商品的替代品。 使用代币化音乐会门票代替传统门票。 解锁加密和 NFT 小费选项，目前正在由社交媒体和流媒体平台进行处理。





我不会推荐特定的数字音乐提供商，而是解释他们中的绝大多数人是做什么的。 Web 3.0 音乐公司以两种方式帮助艺人：传统推广和区块链推广。结果，艺术家可以访问区块链、市场和快速扩展的加密社区。同时，他们的作品可以在 Apple、Spotify 和 YouTube 等主要平台上找到。





音乐产业的未来

就像任何新技术一样，有竞争者和反对者。 Web 3.0 有支持者和反对者。





Linkin Park 的 Mike Shinoda 等支持者在他的第一个 NFT 项目上众筹了超过 11,000 美元，他被引述说，即使他已将所含歌曲的完整版本上传到全球 DSP，他也“永远不会接近 10,000 美元”费用和营销费用之后。





与此同时，反对者很快指出，数字资产没有任何支持，底层技术仍处于起步阶段。这就是为什么音乐是如此有趣的用例。它基于真正的价值观，并因为他们热爱音乐而吸引了庞大的社区。





随着 Alan Walker 和 Mike Shinoda 等艺人的加入，我们看到越来越多的艺人转向这种新的音乐发行和货币化方式只是时间问题。数字资产的真正增值以及广大受众对 Web 3.0 的更深入了解将终结投机驱动的早期采用者，这是转型的主要障碍。