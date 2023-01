Para DJs, criadores de conteúdo, produtores musicais, rappers e cantores, a internet tem sido uma bênção e uma maldição. A internet deu origem a uma nova geração de músicos – o produtor de quarto. Com o advento da tecnologia Web 3.0, tanto os recém-chegados quanto os criadores experientes estão descobrindo novas maneiras de ganhar dinheiro e transmitir suas músicas por meio de plataformas inovadoras. Mais artistas estão recorrendo ao blockchain para lançar e monetizar suas músicas. "Some Emotions" de Emery Kelly será posteriormente incluída em seu álbum "Gotta Know" usando o elemento-chave como elemento-chave.

Para DJs, criadores de conteúdo, produtores musicais, rappers e cantores, a internet tem sido uma benção e uma maldição. Por um lado, nunca foi tão fácil fazer com que sua música seja ouvida por milhões de pessoas. Por outro lado, parece que os novos artistas ainda acham difícil entrar na indústria altamente competitiva.





A boa notícia é que nada permanece igual. Com o advento da tecnologia Web 3.0, tanto os recém-chegados quanto os criadores experientes estão descobrindo novas maneiras de ganhar dinheiro e transmitir suas músicas por meio de plataformas inovadoras.





Como alguém que trabalha todos os dias para criar essas oportunidades, estou animado para compartilhar como um artista pode ser notado, construir uma audiência e lançar seu primeiro álbum de uma maneira inovadora.

Limitações convencionais

A internet deu origem a uma nova geração de músicos – o produtor de quarto. Com o advento de equipamentos e softwares acessíveis para estúdios de gravação em casa, qualquer pessoa com um computador pode fazer música com som profissional no conforto de sua própria casa.





No entanto, ao tornar tão fácil para qualquer um se tornar um músico, a internet também criou um ambiente onde os artistas têm menos controle sobre suas carreiras. Sem uma maneira confiável de monetizar e lançar sua música, eles precisam confiar em gravadoras ou outros distribuidores de música terceirizados para que sua música seja ouvida e, muitas vezes, isso tem um custo alto, não apenas em termos de dinheiro, mas também em perdas. da liberdade criativa.





Embora as gravadoras e as plataformas de streaming forneçam maior exposição, elas também recebem uma parte significativa dos ganhos dos artistas. Além disso, alguns criadores têm dificuldade em seguir os termos dos contratos que as gravadoras lhes impõem.





Outra falha significativa na indústria da música de hoje, na minha opinião, é a falta de interação direta entre fãs e artistas. Eles são limitados em suas opções de recompensar uns aos outros, pois o verdadeiro ativo que fãs e artistas investem é tempo e engajamento, não apenas a simples venda de um produto.





Com as plataformas de streaming baseadas em acesso de hoje, não está claro como e quando uma venda realmente ocorre: é o Spotify ou o usuário final para o qual um artista está vendendo? E o TikTok está fazendo as escolhas por você?

A ideia ganha terreno

Com tudo isso em mente, não é surpresa que mais artistas estejam recorrendo ao blockchain para lançar e monetizar suas músicas.





Artistas de renome mundial como Alan Walker (um DJ cujo hit "Faded" foi disco de platina em 14 países) e Rico Love (produtor de Beyonce premiado com o Grammy, entre muitos outros) são meus colaboradores e estão adotando a Web 3.0.









Mais novos mecanismos estão sendo descobertos, mas estes são os que são populares entre os criadores:





Tokenizando singles, álbuns inteiros e suas capas. Aceitando pagamentos criptográficos. Dando missões aos fãs e recompensando-os por completarem as tarefas. Criando itens colecionáveis únicos como uma alternativa ao merch tradicional. Usando ingressos de shows tokenizados no lugar dos ingressos tradicionais. Desbloqueando as opções de cripto e NFT tipping, que estão sendo trabalhadas pelas mídias sociais e plataformas de streaming.





Em vez de recomendar um provedor de música digital específico, explicarei o que a grande maioria deles faz. As empresas de música da Web 3.0 auxiliam os artistas de duas maneiras: promoção tradicional e promoção de blockchain. Como resultado, um artista obtém acesso ao blockchain, aos mercados e à comunidade criptográfica em rápida expansão. Enquanto isso, seu trabalho pode ser encontrado nas principais plataformas, como Apple, Spotify e YouTube.





O Futuro da Indústria da Música

Como acontece com qualquer nova tecnologia, existem concorrentes e opositores. A Web 3.0 tem apoiadores e detratores.





Proponentes como Mike Shinoda, do Linkin Park, que financiou coletivamente mais de $ 11.000 em seu primeiro projeto NFT, foram citados dizendo que mesmo se ele tivesse carregado a versão completa da música contida no DSP em todo o mundo, ele "nunca chegaria nem perto de $ 10.000" após taxas e custos de marketing.





Ao mesmo tempo, os pessimistas são rápidos em apontar que os ativos digitais não são apoiados por nada e que a tecnologia subjacente ainda está em sua infância. É por isso que a música é um caso de uso tão interessante. É baseado em valores reais e envolve grandes comunidades apenas porque amam a música.





Com artistas como Alan Walker e Mike Shinoda já a bordo, é apenas uma questão de tempo até vermos mais e mais artistas se voltando para essa nova forma de lançar e monetizar sua música. O valor real agregado aos ativos digitais e uma compreensão mais profunda da Web 3.0 por um grande público acabarão com os adotantes iniciais movidos pela especulação, que é o principal impedimento para a transformação.