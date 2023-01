Découvrez les entreprises technologiques via The Tech Company Brief

Présentation de The Tech Company Brief : un aperçu gratuit et opportun basé sur des données sur les entreprises technologiques qui montent et descendent dans la conscience publique. Le Tech Company Brief contient deux points de données originaux de HackerNoon pour mesurer comment Internet parle plus ou moins de ces entreprises technologiques : Weekly Tech Company Rank et Trending Tech Community Interest (tous deux détaillés ci-dessous). Ces données proviennent du trafic, du temps passé sur la page et de l'engagement sur les pages d'actualités des entreprises technologiques. Le classement hebdomadaire des entreprises technologiques et le score d'intérêt communautaire des tendances technologiques sont mis à jour une fois par jour et sont basés sur les points de données des deux semaines précédentes. Alors que la page en direct elle-même contient des listes de 100 entreprises, l'e-mail The Tech Company Brief ne comprend que les cinq classements hebdomadaires des entreprises et les cinq principales sources d'intérêt de la communauté.

Les données sont essentielles à l'histoire. En créant une plate-forme de publication technologique, nous avons publié des dizaines de milliers d'histoires textuelles lues par des centaines de millions de personnes. Pour mieux raconter l'histoire de l'industrie technologique, nous voulons faire ressortir des données plus originales sur les tendances technologiques. Pour commencer, nous publions des données originales sur la façon dont l'intérêt des communautés technologiques pour des entreprises technologiques spécifiques varie au fil du temps.





Le Tech Company Brief contient deux points de données originaux de HackerNoon pour mesurer comment Internet parle plus ou moins de ces entreprises technologiques : Weekly Tech Company Rank et Trending Tech Community Interest (tous deux détaillés ci-dessous). Ces données proviennent du trafic, du temps passé sur la page et de l'engagement sur les pages d'actualités et les histoires technologiques des entreprises technologiques.





Classements hebdomadaires des entreprises technologiques

Classe toutes les entreprises technologiques de 1 à 100 en fonction des visiteurs et de l'heure de la page sur chaque page d'actualités de l'entreprise technologique. Sur la base de la consommation par les gens de chaque page d'actualités sur les entreprises technologiques , ces données sociales uniques de HackerNoon classent l'intérêt pour les entreprises technologiques au cours des sept jours précédents.

Score d'intérêt de la communauté technologique tendance

Tendance d'une semaine à l'autre, c'est-à-dire quel +/- XX % est l'intérêt des entreprises par rapport à la semaine précédente. En comparant l'intérêt de WoW pour les pages d'actualités des entreprises technologiques, HackerNoon partage les entreprises technologiques qui montent et descendent dans la conscience publique.





Le classement hebdomadaire des entreprises technologiques et le score d'intérêt de la communauté technologique des tendances sont mis à jour une fois par jour et sont basés sur les points de données des deux semaines précédentes. Alors que la page en direct elle-même contient des listes de 100 entreprises , l'e- mail The Tech Company Brief ne comprend que les cinq classements hebdomadaires des entreprises et les cinq principaux facteurs d'intérêt de la communauté.

Ajouter cette touche d'éditeur humain

Souvent dans la vie on se demande qu'est-ce que tout cela veut dire ? Bien que les données brutes soient essentielles à l'histoire, nous sommes une plate-forme de publication technologique qui choisit de faire réviser chaque histoire par un rédacteur en chef professionnel. Et dans l'avenir de l'industrie technologique, je prévois que les plates-formes de narration les plus précieuses seront un mélange de texte et de données.





Dans cet esprit, un rédacteur en chef de HackerNoon rédigera des introductions originales pour chaque numéro de cette newsletter hebdomadaire. Nous consacrons beaucoup de temps et d'argent à couvrir l'industrie technologique, et je pense que notre expertise et notre définition des raisons pour lesquelles les entreprises montent et tombent dans la conscience publique créeront une newsletter plus utile que de simples données brutes. J'ai écrit les deux premiers numéros , et

Sheharyar Khan a écrit les quelques suivants .

… et que devrait inclure ensuite le répertoire des entreprises HackerNoon Tech ? Laissez-nous dans les commentaires :-) Une chose que nous ajouterons est le cours des actions, alors faites-nous savoir si vous connaissez une bonne API ! N'hésitez pas également à taguer @fabian337 , le développeur principal du projet, pour toute question technique !