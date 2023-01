Descubra empresas de tecnologia por meio do resumo da empresa de tecnologia

Apresentando The Tech Company Brief: uma visão gratuita e oportuna baseada em dados sobre quais empresas de tecnologia estão subindo e descendo na consciência pública. O Tech Company Brief contém dois pontos de dados originais do HackerNoon para medir como a internet está falando mais ou menos sobre essas empresas de tecnologia: Ranking semanal de empresas de tecnologia e Tendências de interesse da comunidade de tecnologia (ambos detalhados abaixo). Esses dados derivam do tráfego, tempo na página e engajamento nas páginas de notícias da empresa de tecnologia. A classificação semanal da empresa de tecnologia e a pontuação de interesse da comunidade de tecnologia em alta são atualizadas uma vez por dia e são baseadas em pontos de dados das duas semanas anteriores. Enquanto a própria página ao vivo apresenta listas de 100 empresas, o e-mail The Tech Company Brief inclui apenas os cinco rankings semanais de empresas e os cinco principais levantadores de interesse da comunidade.

Os dados são essenciais para a história. Ao construir uma plataforma de publicação de tecnologia, publicamos dezenas de milhares de histórias em texto lidas por centenas de milhões de pessoas. Para contar melhor a história da indústria de tecnologia, queremos trazer à tona dados mais originais sobre as tendências tecnológicas. Para começar, estamos publicando dados originais sobre como o interesse das comunidades de tecnologia em empresas de tecnologia específicas varia ao longo do tempo.





O Tech Company Brief contém dois pontos de dados originais do HackerNoon para medir como a internet está falando mais ou menos sobre essas empresas de tecnologia: Weekly Tech Company Rank e Trending Tech Community Interest (ambos detalhados abaixo). Esses dados derivam do tráfego, tempo na página e engajamento nas páginas de notícias e histórias de tecnologia da empresa .





Classificações semanais de empresas de tecnologia

Classifica todas as empresas de tecnologia de 1 a 100 por visitantes e tempo da página para cada página de notícias da empresa de tecnologia. Com base no consumo das pessoas de cada página de notícias de empresas de tecnologia , esses dados sociais exclusivos do HackerNoon classificam o interesse em empresas de tecnologia nos últimos sete dias.

Pontuação de interesse da comunidade de tecnologia em alta

Tendência semana após semana, ou seja, +/- XX% é o interesse das empresas em comparação com a semana anterior. Ao comparar o interesse do WoW nas páginas de notícias de empresas de tecnologia, o HackerNoon compartilha quais empresas de tecnologia estão subindo e descendo na consciência pública.





A classificação semanal da empresa de tecnologia e a pontuação de interesse da comunidade de tecnologia em alta são atualizadas uma vez por dia e são baseadas em pontos de dados das duas semanas anteriores. Enquanto a própria página ao vivo apresenta listas de 100 empresas , o e- mail The Tech Company Brief inclui apenas os cinco rankings semanais de empresas e os cinco principais levantadores de interesse da comunidade.

Adicionando aquele toque de editor humano

Muitas vezes na vida nos perguntamos o que tudo isso significa? Embora os dados brutos sejam essenciais para a história, somos uma plataforma de publicação de tecnologia que opta por ter todas as histórias revisadas por um editor de equipe profissional. E no futuro da indústria de tecnologia, prevejo que as plataformas narrativas mais valiosas serão uma mistura de texto e dados.





Com isso em mente, um editor da equipe do HackerNoon escreverá introduções originais para cada edição deste boletim semanal. Gastamos muito tempo e dinheiro cobrindo o setor de tecnologia, e acho que nossa experiência e enquadramento de por que as empresas sobem e descem na consciência pública criarão um boletim informativo mais útil do que apenas os dados brutos. Escrevi as primeiras edições e

Sheharyar Khan escreveu os próximos .

… e o que o HackerNoon Tech Company Directory deve incluir a seguir? Deixe-nos nos comentários :-) Uma coisa que adicionaremos é o preço das ações, então deixe-nos saber se você conhece uma boa API! Também sinta-se à vontade para marcar @fabian337 , o principal desenvolvedor do projeto, para qualquer dúvida técnica!