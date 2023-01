Comment savoir si mon compte Steam a été piraté ? (et comment le récupérer)

Après des vagues d'attaques de phishing, la sécurité des comptes Steam a récemment attiré l'attention de la communauté. Valve a mis en place plusieurs mécanismes de protection que vous pouvez utiliser contre les comptes Steam volés. C'est tout aussi frustrant lorsqu'un compte Steam est piraté, surtout lorsque vous avez investi des centaines d'heures (et beaucoup d'argent) dans des jeux. Si vous avez perdu tout accès à votre compte, votre meilleur pari est d'aller [directement au support Steam] et de récupérer votre compte avec leur aide. Il existe également une page de procédures non officielle sur Reddit avec les derniers conseils et astuces pour récupérer et sécuriser votre compte personnel Steam.

LEARN MORE ABOUT @Z3NCH4N 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @Z3NCH4N 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Après des vagues d'attaques de phishing, la sécurité des comptes Steam a récemment attiré l'attention de la communauté. Valve a mis en place plusieurs mécanismes de protection que vous pouvez utiliser contre les comptes Steam volés. C'est tout aussi frustrant lorsqu'un compte Steam est piraté, surtout lorsque vous avez investi des centaines d'heures (et beaucoup d'argent) dans des jeux.





Si vous avez perdu tout accès à votre compte, votre meilleur pari est d'aller [directement au support Steam] et de récupérer votre compte avec leur aide. Il existe également une page de procédures non officielle sur Reddit avec les derniers conseils et astuces pour récupérer et sécuriser votre compte personnel Steam.





Comment prévenir le vol de compte en premier lieu ?

Les risques de cybersécurité sont partout, il semblait que se connecter à Internet ferait de vous une victime en un rien de temps. Cette fois, je voudrais me concentrer sur la sécurité des comptes Steam, qui a récemment attiré l'attention de la communauté après des vagues d'attaques de phishing.





Imaginez le scénario suivant :

Lorsque vous jouez à votre jeu préféré sur Steam, Sortez soudainement du jeu et revenez au bureau; Au début, vous pensez que c'était juste une erreur et essayez de vous reconnecter, Mais vous ne pouvez faire face qu'à l'écran de connexion Steam essayé et essayé mais n'a toujours pas réussi à vous connecter.

À ce moment-là, vous aurez de nombreuses questions dans votre tête. Pour éviter que cela ne se produise, lisez cet article et apprenez quelque chose sur lequel vous pouvez agir immédiatement.





Quelle est la raison? Comment savoir si mon compte Steam a été piraté ? Que dois-je faire si j'ai été piraté ? Comment prévenir le vol de compte ?

Poursuivant ce que j'ai dit plus tôt, lorsque vous rencontrez cette situation, vous vérifiez vos informations publiques en ligne, mais après avoir vu les journaux d'activité, vous ne pouvez pas vous empêcher de crier dans votre cœur.





Le profil public de votre compte semble être différent de celui que vous avez initialement configuré.

Il y a certaines activités sur le compte que vous n'avez pas autorisées, et ;

Il y a même de nouveaux visages inexplicables sur la liste d'amis.





Oui, votre compte est piraté. Si cela vous arrive, ne désespérez pas encore, car vous n'êtes pas seul. De temps en temps, vous pouvez recevoir des messages étranges de vos amis sur Twitter, Facebook et Instagram - indiquant que ce piratage de compte se produit déjà depuis un certain temps.





Pour les joueurs, c'est tout aussi frustrant lorsqu'un compte Steam est piraté, surtout lorsque vous avez investi des centaines ou des milliers d'heures (et beaucoup d'argent) dans des jeux. Comme les autres plates-formes mentionnées précédemment, Steam est également susceptible d'être la cible de phishing et d'autres intrusions par des acteurs malveillants.





Comment récupérer un compte Steam piraté ?

Image par Marco Verch Professional de Flickr





Valve a mis en place plusieurs mécanismes de protection que vous pouvez utiliser contre les comptes Steam volés. Si vous avez perdu tout accès à votre compte, votre meilleur pari est d'aller directement sur le support Steam et de récupérer votre compte avec leur aide ; vous devrez fournir une preuve que vous possédez ce compte, bien que Valve vous recommande d'avoir d'autres informations, telles que :





Adresses e-mail utilisées dans le passé,

Carte de crédit utilisée pour effectuer des achats sur la plateforme (Ne pas fournir le numéro de carte complet)

Identifiants de connexion (anciens noms d'utilisateur et mots de passe, en particulier si les pirates modifient le nom d'utilisateur de votre compte), etc.





Plus d'informations sur Fournir une preuve de propriété





Il existe également une page de procédures non officielle sur Reddit avec les derniers conseils et astuces pour récupérer et sécuriser votre compte personnel Steam. Chaque fois que vous sentez que votre compte Steam est un peu bizarre, vous devriez prendre le temps de faire ce qui suit :





Utilisez un outil antivirus pour vérifier et nettoyer votre ordinateur à la recherche de tout logiciel malveillant susceptible d'être présent. Avast ou BitDefender peuvent vous aider (bien que les deux soient quelque peu controversés), offrant une période d'essai gratuite que vous pouvez annuler après avoir terminé le processus de vérification et de nettoyage. Réinitialisez le mot de passe associé à votre adresse e-mail et protégez vos autres comptes. Il est préférable de passer à un nouveau mot de passe jamais utilisé qui contient plus d'un mot et au moins un caractère unique plus sûr. Verrouillez à distance les comptes Steam personnels par eux-mêmes. Cela peut être fait à partir de n'importe quelle adresse e-mail associée à votre compte Steam. Plus d'instructions peuvent être trouvées sur la page d'assistance officielle . Recueillez une preuve de propriété du compte, y compris des clés de CD, des cartes-cadeaux Steam, des cartes Paysafe, des informations de compte PayPal, des cartes de crédit ou des méthodes de paiement associées aux achats effectués sur le compte associé. Récupérez votre compte via la page de mot de passe oublié du service client officiel .





Comment puis-je empêcher le vol de mon compte Steam ?

Il est impossible d'empêcher complètement le phishing ou toute autre activité malveillante qui pourrait mettre votre compte en danger une fois pour toutes. Pourtant, il existe plusieurs façons de vous garder sur vos gardes et d'empêcher activement les pirates d'accéder à votre compte sans autorisation.





Protection contre l'hameçonnage

La première ligne de défense contre les pirates est votre conscience. Lorsque vous voyez un e-mail suspect, comme une déclaration de Valve. Étant donné que la plupart des attaques de phishing exigent que la victime tombe sous pression, elles sont très probablement motivées par le FUD (Fear Uncertainty and Doubt). La fausse newsletter peut décrire quelque chose d'absurde ou de choquant, par exemple :





Vous demander d'analyser votre système à la recherche de logiciels malveillants en double-cliquant sur le lien dans la lettre et ;

Saisissez le mot de passe de votre compte de connexion sur la page vers laquelle vous êtes dirigé.





Dans ce cas, vous devez ensuite retourner dans votre boîte de réception personnelle et marquer le message comme une escroquerie par hameçonnage.





Si, malheureusement, vous avez cliqué sur le lien de phishing, vérifiez avec prudence que toutes les pages de connexion Steam officielles doivent être sous les domaines suivants :





www.steampowered.com

store.steampowered.com

steamcommunity.com

help.steampowered.com





Si vous pensez qu'un lien Web demandant des informations de connexion est faux ou non officiel, fermez le navigateur et n'entrez aucune information dessus.





Garde vapeur

Valve fournit également un outil pour renforcer la sécurité du compte - Steam Guard. Il s'agit d'une couche de protection supplémentaire qui peut être activée. Lorsqu'il est activé, toute personne ayant tenté de se connecter à votre compte Steam à partir d'un appareil non reconnu doit fournir une autorisation supplémentaire. Il s'agit d'un code d'accès spécial qui sera envoyé à votre adresse e-mail et doit être saisi pour terminer la tentative de connexion.





Pour plus d'informations: Steam Guard : comment configurer un authentificateur mobile Steam Guard





Derniers mots

La sécurité de votre compte Steam est également essentielle. Steam lui-même fournit certaines options de sécurité via SteamGuard. Vous devez activer les options de sécurité dans Steam :





"Settings >> Account >> Manage Steam Guard"





pour assurer la sécurité du compte personnel avec autant d'informations que possible et permettre autant d'options alternatives que possible. De plus, cela améliore les chances de récupérer votre compte après un vol malheureux à l'avenir.





Dans tous les cas, l'administrateur Steam n'a pas le droit de vous demander de fournir vos identifiants de connexion par e-mail ou par tout autre moyen sur Internet. Si quelqu'un prétend être un administrateur et vous demande de fournir des informations de connexion personnelles sensibles et des informations confidentielles, veuillez les ignorer immédiatement et signaler cet e-mail comme une escroquerie par hameçonnage.