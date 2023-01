Como posso saber se minha conta Steam foi invadida? (e como recuperá-lo)

Após ondas de ataques de phishing, a segurança da conta Steam recentemente chamou a atenção da comunidade. A Valve estabeleceu vários mecanismos de proteção para você usar contra contas Steam roubadas. É igualmente frustrante quando uma conta Steam é invadida, especialmente quando você investiu centenas de horas (e muito dinheiro) em jogos. Se você perdeu o acesso à sua conta, sua melhor aposta é ir [diretamente ao Suporte Steam] e recuperar sua conta com a ajuda deles. Há também uma página de instruções não oficial no Reddit com as dicas e truques mais recentes para recuperar e proteger sua conta pessoal do Steam.

Após ondas de ataques de phishing, a segurança da conta do Steam recentemente chamou a atenção da comunidade. A Valve estabeleceu vários mecanismos de proteção para você usar contra contas Steam roubadas. É igualmente frustrante quando uma conta Steam é invadida, especialmente quando você investiu centenas de horas (e muito dinheiro) em jogos.





Se você perdeu o acesso à sua conta, sua melhor aposta é ir [diretamente ao Suporte Steam] e recuperar sua conta com a ajuda deles. Há também uma página de instruções não oficial no Reddit com as dicas e truques mais recentes para recuperar e proteger sua conta pessoal do Steam.





Como evitar o roubo de conta em primeiro lugar?

Os riscos de segurança cibernética estão por toda parte, parece que conectar-se à Internet fará de você uma vítima em pouco tempo. Desta vez, gostaria de focar na segurança da conta Steam, que recentemente chamou a atenção da comunidade após ondas de ataques de phishing.





Imagine o seguinte cenário:

Quando você está jogando seu jogo favorito no Steam, De repente, saia do jogo e volte para a área de trabalho; A princípio, você pensa que foi apenas um engano e tenta fazer o login novamente, Mas você só pode enfrentar a tela de login do Steam tentou e tentou, mas ainda não conseguiu fazer o login.

Nesse momento, você terá muitas perguntas em sua cabeça. Para evitar que isso aconteça, leia este artigo e aprenda algo sobre o qual você pode agir imediatamente.





Qual é a razão? Como posso saber se minha conta Steam foi invadida? O que devo fazer se tiver sido hackeado? Como evitar roubo de conta?

Continuando o que eu disse anteriormente, quando você se deparar com essa situação, você verificará suas informações públicas online, mas depois de ver os logs de atividades, você não pode deixar de chorar em seu coração.





O perfil público em sua conta parece ser diferente do que você configurou inicialmente.

Existem algumas atividades na conta que você não autorizou e;

Existem até alguns rostos novos inexplicáveis na lista de amigos.





Sim, sua conta foi invadida. Se isso acontecer com você, não se desespere ainda, porque você não está sozinho. De vez em quando, você pode receber mensagens estranhas de seus amigos no Twitter, Facebook e Instagram - indicando que esse hacking de conta já acontece há algum tempo.





Para os jogadores, é igualmente frustrante quando uma conta Steam é invadida, especialmente quando você investiu centenas ou milhares de horas (e muito dinheiro) em jogos. Como as outras plataformas mencionadas anteriormente, o Steam também pode ser alvo de phishing e outras invasões de agentes mal-intencionados.





Como faço para recuperar uma conta Steam invadida?

A Valve estabeleceu vários mecanismos de proteção para você usar contra contas Steam roubadas. Se você perdeu o acesso à sua conta, sua melhor aposta é ir diretamente ao Suporte Steam e recuperar sua conta com a ajuda deles; você terá que fornecer prova de ter essa conta, embora a Valve recomende que você tenha outras informações, como:





Endereços de e-mail usados no passado,

Cartão de Crédito utilizado para efetuar compras na plataforma (Não fornecer o número completo do cartão)

Credenciais de login (nomes de usuário e senhas anteriores, especialmente se os hackers alterarem o nome de usuário da sua conta) etc.





Mais informações sobre como fornecer comprovante de propriedade





Há também uma página de instruções não oficial no Reddit com as dicas e truques mais recentes para recuperar e proteger sua conta pessoal do Steam. Sempre que você sentir que sua conta Steam está um pouco estranha, reserve um tempo para fazer o seguinte:





Use uma ferramenta antivírus para verificar e limpar seu computador em busca de qualquer malware que possa estar presente. Tanto o Avast quanto o BitDefender podem ajudar (embora ambos sejam um tanto controversos), oferecendo um período de teste gratuito que você pode cancelar após concluir o processo de verificação e limpeza. Redefina a senha associada ao seu endereço de e-mail e mantenha suas outras contas seguras. É melhor mudar para uma senha nova e nunca usada que contenha mais de uma palavra e pelo menos um caractere exclusivo que seja mais seguro. Bloqueie remotamente contas pessoais do Steam por conta própria. Isso pode ser feito a partir de qualquer endereço de e-mail associado à sua conta Steam. Mais instruções podem ser encontradas na página de suporte oficial . Colete comprovante de propriedade da conta, incluindo chaves de CD, vales-presente Steam, cartões Paysafe, informações da conta do PayPal, cartões de crédito ou métodos de pagamento associados a compras feitas na conta associada. Recupere sua conta por meio da página oficial de esquecimento de senha do atendimento ao cliente .





Como posso evitar o roubo da minha conta Steam?

É impossível evitar completamente o phishing ou outras atividades maliciosas que possam colocar sua conta em risco de uma vez por todas. Ainda assim, existem várias maneiras de mantê-lo alerta e bloquear ativamente hackers de acesso não autorizado à sua conta.





Proteção contra phishing

A primeira linha de defesa contra hackers é a sua consciência. Quando você vê um e-mail suspeito, como uma declaração da Valve. Como a maioria dos ataques de phishing exige que a vítima caia sob pressão, eles provavelmente são motivados por FUD (Medo, Incerteza e Dúvida). A newsletter falsa pode descrever algo absurdo ou chocante, por exemplo:





Peça para você escanear seu sistema em busca de malware clicando duas vezes no link da carta e;

Digite a senha da sua conta de login na página para a qual você é direcionado.





Nesse caso, você deve voltar à sua caixa de entrada pessoal e marcar a mensagem como um golpe de phishing.





Se, infelizmente, você clicou no link de phishing, verifique com cuidado se todas as páginas de login oficiais do Steam devem estar nos seguintes domínios:





www.steampowered.com

store.steampowered.com

steamcommunity.com

help.steampowered.com





Se você suspeitar que um link da web solicitando informações de login é falso ou não oficial, feche o navegador e não insira nenhuma informação nele.





guarda vapor

A Valve também fornece uma ferramenta para fortalecer a segurança da conta - Steam Guard. É uma camada extra de proteção que pode ser ativada. Quando estiver ativado, qualquer pessoa que tentar fazer login na sua conta Steam de um dispositivo não reconhecido deverá fornecer autorização adicional. É um código de acesso especial que será enviado para o seu e-mail e precisa ser digitado para concluir a tentativa de login.





Para mais informações: Steam Guard: Como configurar um autenticador móvel do Steam Guard





Palavras Finais

Manter sua conta Steam segura também é essencial. O próprio Steam oferece algumas opções de segurança por meio do SteamGuard. Você deve habilitar as opções de segurança no Steam:





"Settings >> Account >> Manage Steam Guard"





para garantir a segurança da conta pessoal com o máximo de informações possível e permitir tantas opções alternativas quanto possível. Além disso, aumenta as chances de recuperar sua conta de um roubo infeliz no futuro.





Em qualquer caso, o administrador do Steam não tem o direito de solicitar que você forneça suas credenciais de login por e-mail ou por qualquer meio na Internet. Se alguém alegar ser um administrador e solicitar que você forneça informações pessoais de login e informações confidenciais, ignore-o imediatamente e sinalize este e-mail como um golpe de phishing.