Comment expliquer Internet à vos enfants

Expliquer Internet aux enfants pour ceux qui sont nés quand Internet n'existait pas est très difficile. Mais c'est nous, la génération des « non-natifs du numérique », qui avons la tâche de le faire. Il faut, avec patience et prudence mais sans crainte, entrer dans les marécages des réseaux sociaux et affronter les vagues du web et lutter contre les démons du cyberharcèlement. Nous devons le faire nous-mêmes et nous devons le faire. Sinon le risque est d'arriver trop tard. Parlez du web à vos enfants, discutez-en au dîner, faites-les réfléchir.

Expliquer internet aux enfants pour ceux qui sont nés quand le www n'existait pratiquement pas est très difficile. Mais c'est nous, la génération des « non-natifs du numérique », qui avons la tâche de le faire. Nous qui devons, avec patience et prudence mais sans peur, entrer dans les marécages des réseaux sociaux , affronter les vagues du web et lutter contre les démons du cyberharcèlement .





Nous devons le faire nous-mêmes et nous devons le faire rapidement. Car sinon le risque est d'arriver trop tard.





Mais comment expliquer quelque chose qui, parfois, est difficile à comprendre ? Parce qu'il est impossible pour un adulte de vraiment comprendre des phénomènes comme le rorqual bleu ou le sexting , de comprendre comment une fillette de 10 ans peut s'étouffer dans une salle de bain alors qu'elle est engagée dans un défi TikTok ou accepter qu'un enfant vive de manière (hyper) connectée qui décident de ne pas quitter la maison « pour toujours ».

How to explain the internet to children?

Beaucoup se posent cette question car beaucoup utilisent le web sans en comprendre pleinement la dynamique . Surtout en ce qui concerne les médias sociaux et les risques qui y sont liés, il est également important de se demander comment expliquer Internet sans aboutir à la prohibition ou au terrorisme psychologique.





Risques réels.

Mais surtout des risques qui finissent par en entraîner un autre - et pardonnez le jeu de mots ! - bien plus importante : la perte de crédibilité du parent aux yeux de l'enfant . Car lorsqu'on a affaire à des enfants la plus grande peur est de leur faire peur mais avec des adolescents et des pré-adolescents le problème est de finir par leur apparaître simplement comme ceux qui " jugent et ne comprennent pas !".

Ce qui déjà, on le sait bien, est inhérent à leur âge.





Voilà, sans prétendre avoir toutes les réponses, aujourd'hui j'ai envie de partager avec vous quelques astuces "de mes yeux" pour expliquer internet aux enfants. Pour des conseils ringards, je vous laisse plutôt le lien d'un article dédié à la façon de bloquer les sites pour adultes et de protéger les plus petits dans la navigation.

Les dangers d'internet expliqués aux enfants

Il n'y a qu'une seule façon d'expliquer les dangers d'Internet aux enfants : être là avec eux . Accompagnez-les pas à pas dans ce monde que nous, adultes, touchons sans trop réfléchir. Explorez la dynamique de ce nouveau réseau social avec nos enfants, observez les tendances avec eux, faites connaissance avec leurs idoles et discutez.





Leur parler, toujours, est la chose qui fait la différence.





Mais si vous ne savez pas par où commencer, voici trois conseils pour expliquer ce que signifie la sécurité sur Internet pour les enfants et les adolescents.

Parler d'internet avec les enfants





Parlez du web à vos enfants, discutez-en au dîner, faites-les réfléchir. Mais, si vous avez des adolescents à la maison, ne vous accrochez pas aux positions du « c'est dangereux » ou « les réseaux sociaux ne servent à rien ».





Parce qu'ils ne le sont pas (inutiles, les réseaux sociaux !, en effet !) et surtout parce qu'ils font partie intégrante de LEUR vie, des garçons (ni). C'est précisément pour cette raison que nous, les parents, devons être (aussi) là avec eux.





S'ils sont jeunes, discutez de ces questions avec eux, en profitant peut-être de ce qui se fait à l'école ou de livres choisis ad hoc pour leur âge. S'ils sont plus âgés, laissez-les expliquer comment ce nouveau réseau social fonctionne si bien et pendant qu'ils le font, laissez-les réfléchir aux raisons pour lesquelles " ils ne peuvent pas s'en passer ".





Soyez là, avec eux, prêt à discuter, ouvert à la discussion. C'est leur monde, il leur est impossible d'en rester en dehors, l'enjeu est de les y faire rester de manière consciente.

Pour un Internet sûr pour les enfants, vous devez montrer l'exemple





Si vous vous souciez de la sécurité des enfants sur Internet**, montrez l'exemple** . Qu'aimeriez-vous que vos enfants partagent/ne partagent pas sur le web ? A quoi devez-vous faire attention ?

Montrez-leur par l'exemple !





Car oui, nous les parents sommes des « grands » et « nous savons gérer » même les erreurs mais ILS (nos enfants) se croient capables de le faire, tout autant que nous. Surtout s'ils sont adolescents !





Et celui qui est sur le « www » h/24 et 7j/7 vous le dit ! L'une d'elles vous dit qu'elle a jeté un coup d'œil sur les comptes des étudiants - et non - en se demandant si cette petite fille timide à l'école, elle avait réalisé qu'elle aussi était si belle (et provocante) dans cette pose. Ou si cette enfant savait que cette cascade fièrement affichée sur son compte pourrait un jour lui coûter cher dans un processus de sélection minutieux.

L'accès et la confidentialité sont importants

Nos enfants ne peuvent pas avoir accès à tout . Nos enfants ne peuvent pas être laissés seuls face au magnum marin du web. Non, il ne s'agit pas de nier mais de comprendre.

Comprenez qu'en fonction de leur âge chronologique (et émotionnel), les enfants/adolescents peuvent comprendre différemment et être exposés à des choses différentes. Et parfois , il faut les protéger. Avec nous. Parce qu'ils ne savent pas le faire par eux-mêmes. Car si en mer calme on peut barboter sans soucis pour « surfer » certaines vagues, il faut d'abord apprendre à nager.





Pour ceux-ci, les systèmes de contrôle parental sont importants. C'est pourquoi il est important de leur faire comprendre qu'il existe des règles . Expliquer internet aux enfants, c'est aussi leur expliquer ces concepts et leurs motivations.

Conseils et ressources utiles pour expliquer les règles d'internet aux enfants

Le web pour ceux qui veulent le découvrir regorge de ressources. Nos enfants le savent déjà, nous aussi. Il s'agit seulement de trouver les bonnes ressources pour la sécurité des enfants en ligne et de partir de celles-ci pour stimuler ce dialogue qui est fondamental.





Si vous avez de jeunes enfants, je voudrais souligner, par exemple, Interland de Google . Tu sais ce que c'est?



Interland Google : un jeu pour expliquer Internet de manière simple aux enfants



Interland est un jeu interactif créé par Google pour apprendre aux enfants à surfer sur le Web avec une plus grande conscience. Il fait partie du projet "Live Internet at the Best" et a été développé en collaboration avec Altroconsumo et la Fondazione Mondo Digitale, pour diffuser les principes de base de l'éducation civique numérique.





Il y a 4 zones et chacune permet aux enfants d'en savoir plus sur le web et ses mécanismes : la Tour du Trésor, la Montagne Responsable, le Royaume de Cortese et la Rivière de la Réalité. Chacune d'entre elles vise à développer chez l'enfant les compétences nécessaires à une citoyenneté numérique consciente : apprendre à gérer les informations personnelles, savoir distinguer le vrai du faux, répandre la bienveillance et savoir se mettre en relation avec les adultes en cas de difficulté.

Si vous ne le connaissez pas, vous pouvez accéder au jeu Google Interland en cliquant ici : c'est un moyen d'expliquer les dangers d'internet de manière simple aux plus petits. Toutefois, si vos enfants sont plus âgés, il est peut-être temps de leur parler d' Internet Safer Day.





Savez-vous de quoi je parle?

Internet Safer Day, qu'est-ce que c'est et pourquoi il aide à expliquer Internet aux enfants

Cette journée est célébrée partout dans le monde le 9 février et nous rappelle l'importance d'engager Internet pour qu'il soit véritablement un logo sûr et plein d'opportunités pour tous.





Internet Safer Day est donc la journée dédiée à l'usage positif d'Internet, car il y a beaucoup de positif dans le web, il ne faut jamais oublier de dire aux enfants quand on va leur expliquer internet et ses dangers ! Le MIUR propose et parraine chaque année des initiatives très intéressantes, à partir de là, vous pouvez commencer à établir un dialogue vrai et fructueux avec eux. Cliquez à nouveau sur le lien pour en savoir plus.





Ici, mes conseils sur la façon d'expliquer l'internet aux enfants se terminent ici. Si vous pensez que cela pourrait être utile à d'autres, partagez ce message et suivez-nous sur Facebook .





