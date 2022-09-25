如何向您的孩子解释互联网

为那些在 几乎不存在时出生的孩子解释互联网是非常困难的。但我们这一代“数字非本地人”的任务是这样做的。我们必须以耐心和谨慎但不惧怕，进入 的沼泽，面对网络的浪潮，与网络 的恶魔作斗争。 www 社交媒体 欺凌 我们必须自己做，我们必须尽快做。因为否则风险就是来得太晚。 但是，您如何解释有时难以理解的事情？因为成年人不可能 理解 或 等现象，无法理解一个 10 岁的女孩如何在参加 TikTok 接受一个孩子生活得如此（超）联系决定“ ”不离开家。 真正 蓝鲸 色情短信 挑战时在浴室里噎住，或者 永远 How to explain the internet to children? 许多人问这个问题是因为 。尤其是在涉及 和相关风险时，同样重要的是要问自己如何解释互联网，而不至于陷入禁令或心理恐怖主义。 许多人在没有完全了解其动态的情况下使用网络 社交媒体 真正的风险。 但最重要的是最终导致另一个风险的风险 - 请原谅双关语！ - 更大： 。因为在与儿童打交道时，最大的恐惧是吓唬他们，但对于青少年和青春期前的青少年，问题是最终在他们看来只是那些“ ！”的人。 在孩子眼中失去父母的信誉 判断和不理解 我们很清楚，这已经是他们时代所固有的。 在这里，我不想声称自己拥有所有的答案，今天我想与大家分享 对于书呆子提示，我给你留下一篇文章的链接，专门 并保护导航中的小孩。 一些“我的眼睛”的技巧，以向孩子们解释互联网。 介绍如何阻止成人网站 向儿童解释互联网的危险 只有一种方法可以向儿童解释互联网的危险： 。陪伴他们一步步走进我们成年人触摸到的那个世界，而无需过多思考。与我们的孩子一起探索这个新 网络的动态，与他们一起窥探 ，了解他们的偶像并进行交谈。 与他们在一起 社交 趋势 与他们交谈，总是会有所作为。 但是，如果您不知道从哪里开始，这里有 三个提示来解释互联网安全对儿童和青少年的意义。 与孩子谈论互联网 与您的孩子谈论网络，在晚餐时讨论，让他们思考。但是，如果你家里有青少年，不要执着于“ ”或“ ”的立场。 很危险 社交网络没用 因为它们不是（无用的，社交网络！，确实！）而且最重要的是因为它们是他们生活的基本组成部分，男孩们（ni）。正是因为这个原因，我们父母必须（也）和他们在一起。 如果他们还年轻，可以与他们讨论这些问题，或许可以利用学校的 或专门为他们的年龄选择的书籍。如果他们年纪大了， 这个新的社交网络是如何运作的如此 ，在他们这样做的时候让他们思考为什么“ ”。 成果 让他们解释一下 酷 他们不能没有它 与他们在一起，准备好讨论，开放讨论。这是他们的世界，他们不可能置身事外，挑战在于让他们有意识地呆在那里。 为了儿童的安全互联网，您需要以身作则 如果您关心儿童的互联网安全**，请以身作则**。您希望您的孩子在网络上分享/不分享什么？你需要注意什么？ 以身作则！ 因为是的， 做到这一点，就像我们一样。特别是如果他们是青少年！ 我们父母都是“成年人”，“我们知道如何管理”即使是任何错误，但他们（我们的孩子）相信自己有能力 一位在“www”h/24 和 7/7 上的人告诉你！有人告诉你，她偷看了学生账户——而不是——想知道学校里那个害羞的小女孩是否意识到她在那个姿势中也很漂亮（而且很挑衅）。或者，如果那个孩子知道在她的帐户上自豪地展示的那个特技有一天可能会让他在仔细挑选的过程中付出沉重的代价。 访问和隐私很重要 我们的孩子 。我们的孩子不能独自面对网络的大海。不，这不是否认的问题，而是理解的问题。 不可能接触到一切 了解根据他们的实际（和情感）年龄，儿童/青少年可以有不同的理解并接触不同的事物。有时 因为在平静的海面上，您可以无忧无虑地四处飞溅以“ ”某些海浪，首先您必须学会游泳。 他们必须受到保护。和我们。因为他们不知道如何自己做。 冲浪 对于这些， 很重要。这就是为什么 很重要的原因。向孩子们解释互联网也意味着解释这些概念及其动机。 家长控制系统 让他们明白有规则 向儿童解释互联网规则的有用提示和资源 对于那些想要找出答案的人来说，网络上充满了资源。我们的孩子已经知道这一点，我们也知道。问题只是为儿童的在线安全找到合适的资源，并从这些资源开始激发至关重要的对话。 如果你有小孩，我想指出，例如谷歌的 Interland 。你知道这是什么吗？ Interland Google：一个向孩子们简单解释互联网的游戏 旨在教孩子们以更高的意识上网。它是“Live Internet at the Best”项目的一部分，是与 Altroconsumo 和 Fondazione Mondo Digitale 合作开发的，旨在传播数字公民教育的基本原则。 Interland 是谷歌创建的一款互动游戏， 有 4 个区域，每个区域都可以让孩子们更多地了解网络及其机制：宝塔、责任山、科蒂斯王国和现实之河。每一项都旨在培养儿童成为有意识的数字公民所必需的技能：学习管理个人信息，知道如何区分真假，传播善意，以及在遇到困难时如何与成年人建立联系。 如果您不知道，可以 访问 Google Interland 游戏：这是一种以简单的方式向小孩子解释互联网危险的方法。但是，如果您的孩子年龄较大，则可能是与他们谈论 点击此处 互联网安全日的好时机。 你知道我在说什么吗？ 互联网更安全日，它是什么以及为什么它有助于向孩子们解释互联网 这一天 ，提醒我们参与互联网的重要性，这样它才能真正成为一个安全的标志，为所有人提供机会。 在 2 月 9 日在世界各地庆祝 因此， 是 因为网络中有很多积极的东西，当我们去解释互联网及其危险时，我们一定不要忘记告诉孩子们！ MIUR 每年都会提出并赞助一些非常有趣的倡议，从那里您可以开始与他们建立真正而富有成果的对话。再次单击链接以了解更多信息。 互联网安全日 致力于积极使用互联网的日子， 在这里，我关于如何向孩子们解释互联网的建议到此结束。如果您认为它可能对其他人有用，请分享此帖子并在 关注我们。 Facebook 上 HackerNoon Stable Fusion 生成的特色图片。