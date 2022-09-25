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    如何向您的孩子解释互联网经过@angfaw9
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    如何向您的孩子解释互联网

    2022/09/25
    6m
    经过 @angfaw9 830 讀數
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    太長; 讀書

    对于那些在互联网不存在时出生的孩子来说，向他们解释互联网是非常困难的。但我们这一代“数字非本地人”的任务是这样做的。我们必须带着耐心和谨慎，但不要害怕，进入社交媒体的沼泽，面对网络的浪潮，与网络欺凌的恶魔作斗争。我们必须自己做，我们必须这样做。否则风险就是来得太晚。与您的孩子谈论网络，在晚餐时讨论，让他们思考。
    featured image - 如何向您的孩子解释互联网
    #internet-security#cybersecurity
    Angelo Raguso HackerNoon profile picture

    @angfaw9

    Angelo Raguso

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