Comment créer et publier votre premier package NPM privé

Dans cet article, je veux montrer comment nous pouvons facilement créer notre premier package npm privé. Avec les packages npm privés, vous pouvez héberger du code qui n'est visible que par vous et ceux qui y ont accès. Nous en reparlerons plus. Nous allons créer et publier un package privé sur GitHub, alors assurez-vous de vous familiariser avec les prérequis avant de commencer cet article. Nous parlerons de la façon d'utiliser les actions GitHub pour gérer et utiliser le code privé parallèlement au code public.

LEARN MORE ABOUT @YURAABHARIAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @YURAABHARIAN 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Dans cet article, je veux montrer comment nous pouvons facilement créer notre premier package npm privé .





Nous allons créer et publier un package privé sur GitHub , alors assurez-vous de vous être familiarisé avec les prérequis avant de commencer cet article. Alors, commençons.





Conditions préalables:









Qu'est-ce que les packages npm privés et où peuvent-ils être utilisés ?





Avec les packages npm privés, vous pouvez héberger du code qui n'est visible que par vous et ceux qui y ont accès, ce qui vous permet de gérer et d'utiliser du code privé parallèlement au code public dans vos projets.





Structure du projet





math-lib/ --.github/ --workflows/ --main.yml --build/ this is autogenerated folder --src/ --app.ts --types/ --index.d.ts --.gitignore --package.json --tsconfig.json





Partie 1 : Construire un package npm privé





Étape 1 : Initialisez un projet Node.js avec TypeScript.





Remarque : vous pouvez apprendre à le faire en suivant cet article Comment configurer un Node Express avec TypeScript ou vous pouvez simplement cloner ce dépôt https://github.com/YuraAbharian/node-express-typescript





Étape 2 : créons maintenant des workflows GitHub Actions.





Créer un .github/workflows



Dans le .github/workflows , créez un fichier main.yml



Vous pouvez vous familiariser avec les flux de travail GitHub Actions en suivant cet article Comment configurer un pipeline de CD CI à partir de zéro avec GitHub





Ajoutons quelques configurations :





name: Node.js Private Package on: push: branches: - master jobs: publish-gpr: runs-on: ubuntu-latest steps: - uses: actions/[email protected] - uses: actions/[email protected] with: node-version: '14.x' registry-url: 'https://npm.pkg.github.com/' - run: npm install - run: npm run build - run: npm publish env: NODE_AUTH_TOKEN: ${{secrets.GITHUB_TOKEN}}





Note : Souvenez-vous de GITHUB_TOKEN, nous en reparlerons un peu plus tard





Étape 3 : Créons/mettons à jour le fichier src/app.ts





export function sum(a: number, b: number): number { return a + b; } export function minus(a: number, b: number): number { return a - b; } export function divide(a: number, b: number): number { return a / b; } export function multiple(a: number, b: number): number { return a * b; }





Étape 4 : Nous devons maintenant déclarer un module pour notre package





Créez un répertoire de types à la racine de votre projet



Créer un fichier index.d.ts dans le répertoire types



Ajouter des types de déclaration pour ce module





declare module "@GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME" { function sum(a: number, b: number): number; function minus(a: number, b: number): number; function divide(a: number, b: number): number; function multiple(a: number, b: number): number; }





Noter:

- GITHUB_USERNAME c'est votre nom d'utilisateur github





- PACKAGE_NAME c'est le nom de votre package privé





Exemple : "@yuraabharian/math-lib"





Étape 5 : Travaillons sur le fichier package.json





{ "name": "@GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME", "version": "1.0.0", "description": "", "main": "./build/app.js", "author": "", "license": "ISC", "types": "./types/index.d.ts", "publishConfig": { "registry": "https://npm.pkg.github.com/" }, "repository": { "url": "git://github.com/GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME.git" }, "scripts": { "build": "npx tsc" }, "devDependencies": { "@types/node": "^18.0.0", "typescript": "^4.7.4" } }





Exemple : git://github.com/yuraabharian/math-lib.git (ce sera un lien vers votre référentiel GitHub)





Remarque : Ces champs @GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME sont les mêmes qu'à l' étape 4





Étape 6 : Configurons notre environnement de référentiel avant de pousser le code





À l' étape 2 , je vous ai demandé de vous souvenir de GITHUB_TOKEN car cette variable est très importante.



Accédez au GitHub Repository - Settings



Référentiel GitHub - Paramètres









Étape 7 : Allez ensuite dans Secrets





Paramètres - Secrets

Étape 8 : Ouvrir Actions





Cliquez sur New repository secret





Ajouter GITHUB_TOKEN





Obligatoire : suivez ce lien https://docs.github.com/en/authentication/keeping-your-account-and-data-secure/creating-a-personal-access-token pour générer un nouveau jeton.





Remarque : enregistrez le GITHUB_TOKEN ailleurs car nous en aurons besoin dans la partie 2 de cet article .





Remarque : n'accordez qu'un accès en write:packages à ce jeton





écrire:paquets









Étape 9 : Poussons maintenant notre code vers GitHub





Étape 10 : Ouvrez le Repository → Actions et vous devriez voir que votre package a été déployé





Actions









Étape 11 : Pour trouver votre package, accédez à votre profil GitHub → Packages





Forfait





Conclusion de la première partie : à ce stade, vous devriez voir votre package déployé





Dans la seconde partie de cet article, nous allons apprendre à installer un package privé car il nécessite quelques actions, en plus npm install package .

Partie 2 : Installation et test

Étape 1 : Configurer le projet Node.js





Remarque : vous pouvez voir comment procéder dans la partie 1 → étape 1





Étape 2 : Ensuite, à la racine du projet, installez tout votre package. Le lien vers votre package que vous pouvez prendre par profil GitHub → Packages → math-lib (c'est le nom de votre package)





le paquet math-lib





Étape 3 : Allez maintenant dans le fichier src/app.ts et mettez-le à jour





import express, {Application, Request, Response} from 'express'; import {sum, minus, multiple, divide} from '@yuraabharian/math-lib'; const app: Application = express(); const PORT: number = 3001; app.use('/sum', (req: Request, res: Response): void => { res.send(`RESULT: ${sum(5, 2)}`, ); }); app.use('/minus', (req: Request, res: Response): void => { res.send(`RESULT: ${minus(2, 2)}`); }); app.use('/multiple', (req: Request, res: Response): void => { res.send(`RESULT: ${multiple(12, 2)}`); }); app.use('/divide', (req: Request, res: Response): void => { res.send(`RESULT: ${divide(10, 2)}`); }); app.listen(PORT, (): void => { console.log('SERVER IS UP ON PORT:', PORT); });





Remarque : Gardez à l'esprit que j'importe math-lib depuis mon dépôt @yuraabharian/math-lib pour que votre modèle ressemble à @GITHUB_USERNAME/PACKAGE_NAME





Étape 4 : Exécutez votre projet npm start





node-express-typescript % npm start > [email protected] start > npx tsc && node build/app.js SERVER IS UP ON PORT: 3001





Étape 5 : Accédez à votre navigateur et ouvrez http://localhost:3001/sum





/point final de la somme





Cela fonctionne, alors testons maintenant toutes les méthodes :









/point de terminaison multiple





/moins point final





/ diviser le point final





Résumé : Dans cet article, nous avons créé et testé votre premier package npm privé, j'espère que vous avez apprécié mon article. Si vous avez des questions, vous pouvez me contacter par e-mail, LinkedIn ou dans les commentaires. Meilleurs vœux