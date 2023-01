Ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas : la bataille émergente entre la preuve de travail et la preuve de participation

La preuve de participation est une forme de preuve où une partie prouve aux autres, ou à un système, qu'un certain niveau d'effort de calcul a été dépensé. C'est un moyen très utile de vérifier les transactions car cela nécessite que les vérificateurs aient la peau dans le jeu. En rendant coûteuse la frappe d'une pièce ou la validation d'une transaction, cela garantit que seules les parties qui se soucient du système peuvent avoir un rôle à jouer dans le processus. Le premier mécanisme de consensus jamais utilisé par une blockchain était la preuve de travail, et c'était sur la blockchain Bitcoin.

Si vous êtes un passionné de crypto, vous devez avoir entendu parler de preuve de travail et de preuve de participation qui sont les deux mécanismes de consensus utilisés pour valider les transactions crypto et en effet créer de nouvelles crypto-monnaies. Tous les réseaux de blockchain décentralisés nécessitent des validateurs pour prouver leur existence sur le réseau, et ces deux méthodes sont les moyens par lesquels un validateur peut prouver leur présence.





Cependant, deux ans plus tard, Peercoin a introduit une blockchain qui utilisait la preuve de participation. À ce moment-là, c'était une idée nouvelle, et beaucoup de gens, en particulier les maximalistes de Bitcoin, je m'attendais à ce qu'il échoue . Fait intéressant, il n'a fait que gagner en popularité depuis lors.





Aujourd'hui, la preuve de participation en tant que mécanisme de consensus est si populaire que même des réseaux comme Ethereum sont y passer. Et il n'est pas difficile de comprendre pourquoi. Le mécanisme présente des avantages assez étonnants qui le rendent encore plus attrayant que la preuve de travail. Mais est-ce là toute l'histoire ? La preuve de participation est-elle simplement un meilleur mécanisme que la preuve de travail ? Ou y a-t-il autre chose que nous devons savoir?

Preuve de travail

Il est facile de penser à preuve de travail uniquement en termes de consensus blockchain, mais ce n'est pas le cas. C'est un concept assez large qui peut être appliqué à n'importe quel système de calcul très complexe. Essentiellement, il s'agit d'une forme de preuve où une partie prouve aux autres, ou à un système, qu'un certain niveau d'effort de calcul a été dépensé. Ergo, c'est une façon de prouver que le travail a été fait.





En cryptographie, les mécanismes de preuve de travail prennent la forme de problèmes mathématiques difficiles qui ne peuvent être résolus que par la puissance de calcul. Dans de nombreux cas, les problèmes mathématiques commencent assez facilement, mais avec le temps, cela devient de plus en plus difficile.





Alors qu'il faut beaucoup de travail au prouveur pour prouver que le travail a été fait, il faut souvent très peu d'efforts aux vérificateurs du système pour confirmer le travail. L'idée de la preuve de travail va comme depuis 1993 quand il a été inventé par Moni Naor et Cynthia Dwork comme moyen d'arrêter les attaques par déni de service et le spam. Le nom a été inventé beaucoup plus tard en 1999 par Markus Jakobsson .





La preuve de travail est un moyen très utile de vérifier les transactions car elle nécessite que les vérificateurs aient la peau dans le jeu. En rendant coûteuse la frappe d'une pièce ou la validation d'une transaction, il garantit que seules les parties qui se soucient du système peuvent avoir un rôle à jouer. Cependant, il est essentiel de comprendre que le but des algorithmes de preuve de travail n'est pas de prouver que certaines énigmes ont été résolues. Ce n'est que le moyen. Le but de ces algorithmes est de décourager la manipulation des données en la rendant irréalisable en raison des besoins énergétiques élevés.





Preuve de participation

Contrairement à la preuve de travail qui a son histoire en dehors des chaînes de blocs, la preuve de participation est davantage fondée sur la technologie de la chaîne de blocs. Comme la preuve de travail, la preuve de participation est également un moyen de vérifier les transactions sur la blockchain. Mais au lieu de demander une preuve du travail de calcul effectué, les systèmes de preuve de participation demandent une preuve des jetons jalonnés. Autrement dit, les validateurs ne peuvent travailler sur la chaîne qu'en prouvant qu'ils disposent d'une certaine quantité du jeton natif de la chaîne.





Cela garantit que les attaquants potentiels de la chaîne doivent disposer d'une énorme fraction des jetons pour avoir un impact matériel. Bien sûr, cela signifie que les pirates potentiels devraient subir des pertes importantes s'ils venaient à valider de fausses transactions. Cela signifie également que les validateurs sont incités à détenir des jetons, créant ainsi une réserve solide pour la blockchain et stabilisant les prix.

Preuve de travail vs preuve de participation

Les deux mécanismes de consensus ont leurs avantages, mais aussi leurs inconvénients. Aujourd'hui, de nombreuses blockchains utilisent la preuve de travail, mais c'est peut-être simplement parce que le mécanisme a été le premier populaire et testé. Le fait que le protocole lui-même existe depuis les années 90 le rend, du moins historiquement, plus fiable que la preuve de participation.





Une chose que la preuve de travail a sur la preuve de participation est qu'elle est beaucoup plus décentralisé. Pour les crypto-maximalistes, plus un système est décentralisé, plus il est sécurisé et mieux c'est. Étant donné que la preuve de travail nécessite plus d'ordinateurs et de systèmes sur un réseau pour examiner un bloc, elle nécessite également une consommation d'énergie beaucoup plus importante. Le fait que le système fonctionne sur un ordinateur lourd signifie qu'ils sont très cher à faire fonctionner et peut être mauvais pour l'environnement. Le fait que ces réseaux soient également si vastes signifie qu'ils sont Ralentissez et peut être incapable de s'adapter aux dApps qui nécessitent beaucoup de vitesse.





La preuve de participation est presque l'antithèse de la preuve de travail en termes d'avantages. D'une part, preuve de participation ne demande pas beaucoup d'énergie puisque le système n'utilise pas de puissance de calcul. Cela signifie également qu'il est meilleur pour l'environnement à long terme car il consomme moins d'énergie. Comme il ne s'agit pas nécessairement d'un grand réseau, les chaînes de preuve de participation sont également plus rapides que les chaînes de preuve de travail.





Fait intéressant, en plus d'être un moyen de valider les transactions sur la blockchain, le jalonnement en soi présente de nombreux avantages en dehors de la validation de la blockchain. Même lorsque vous misez avec des sociétés tierces, vous pouvez toujours gagner régulièrement des récompenses en ne possédant que la crypto et en ne la vendant pas. Étonnamment, certains tiers comme Ancre offrez quelque chose appelé le jalonnement liquide où vous pouvez également dépenser vos jetons via un dérivé pendant qu'il est jalonné. En plus d'être un moyen de valider les transactions sur une blockchain, le jalonnement peut également être un moyen de gagner facilement des rendements cryptographiques. C'est l'équivalent de l'accumulation d'intérêts sur un compte d'épargne, mais avec un intérêt bien meilleur.





Mais tout cela a un coût. Comme il n'est généralement pas aussi décentralisé, il peut ne pas être aussi inviolable que les chaînes de preuve de travail. Maintenant, cela ne signifie pas que ce mécanisme n'est pas sûr. Cela signifie simplement qu'il est beaucoup plus difficile de pirater un système de preuve de travail que de pirater un système de preuve de participation.





Lorsque nous abordons le fond du problème, les deux systèmes sont assez similaires. D'une part, les deux ont des conséquences économiques désastreuses pour les personnes qui perturbent le réseau. Avec la preuve de travail, les perturbateurs devraient dépenser une quantité incroyable d'énergie et de ressources en termes de factures d'énergie et de matériel pour réussir à perturber le réseau. Avec la preuve de participation, les perturbateurs risqueraient de perdre la valeur de leurs jetons lorsqu'ils valideraient de fausses transactions. S'ils agissent contre l'intérêt du réseau et vérifient un mauvais bloc de transactions, leurs jetons jalonnés seront réduits.





La différence entre les deux mécanismes de consensus peut être décrite en une phrase ; facilité et sécurité. La preuve de participation est beaucoup plus facile pour les validateurs et est beaucoup plus respectueuse de l'environnement, mais la preuve de travail peut être un peu plus sûre.