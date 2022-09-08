什么有效，什么无效：工作量证明和股权证明之间的新战争

如果您是加密爱好者，您一定听说过工作量证明和股权证明，这是用于验证加密交易并确实制作新加密货币的两种共识机制。所有去中心化的区块链网络都需要验证者证明其在网络上的存在，而这两种方法是验证者可以证明其存在的方式。 区块链使用的第一个共识机制是工作量证明，它在比特币区块链上。然而，两年后， 引入了利用权益证明的区块链。那时，这是一个新奇的想法，很多人，尤其是比特币极端主义者， .有趣的是，从那时起，它才越来越受欢迎。 点点币 预计它会失败 今天，股权证明作为一种共识机制非常流行，甚至像以太坊这样的网络 不难看出为什么。该机制确实有一些非常惊人的好处，使其比工作量证明更具吸引力。但这就是故事的全部吗？股权证明只是比工作证明更好的机制吗？或者还有什么我们需要知道的吗？ 切换到它。 工作证明 很容易想到 仅就区块链共识而言，但事实并非如此。这是一个相当广泛的概念，可以应用于任何非常复杂的计算系统。从本质上讲，它是一种证明形式，其中一方向其他人或系统证明已经花费了一定程度的计算工作量。因此，这是证明工作已经完成的一种方式。 工作量证明 在加密货币中，工作量证明机制采用只能通过计算能力解决的困难数学问题的形式。在许多情况下，数学问题一开始很容易，但随着时间的推移，它会变得越来越难。 虽然证明者需要做很多工作来证明工作已经完成，但系统的验证者通常只需要很少的努力来确认工作。工作量证明的想法是 当它由 Moni Naor 和 Cynthia Dwork 发明时，它是一种阻止拒绝服务攻击和垃圾邮件的方法。这个名字是在 1999 年晚些时候由 . 早在 1993 年 马库斯·雅各布森 工作量证明是验证交易的一种非常有用的方式，因为它要求验证者参与其中。通过提高铸造硬币或验证交易的成本，它确保只有关心系统的各方才能参与其中。但是，重要的是要理解工作量证明算法的目的不是证明某些难题已经解决。那只是手段。这些算法的目的是通过使数据由于高能量需求而变得不可行来阻止对数据的操作。 权益证明 与历史在区块链之外的工作量证明不同，权益证明更基于区块链技术。与工作量证明一样，权益证明也是一种验证区块链交易的方式。但是，权益证明系统并没有要求提供已完成计算工作的证明，而是要求提供已抵押代币的证明。也就是说，验证者只能通过证明他们持有一定数量的链上原生代币来在链上工作。 这确保了链的潜在攻击者必须拥有大量代币才能产生任何实质性影响。当然，这意味着潜在的黑客如果要验证虚假交易，就必须承担重大损失。这也意味着验证者有动力持有代币，从而为区块链创造强大的储备并稳定价格。 工作量证明与权益证明 两种共识机制都有其优点，也有其缺点。今天，许多区块链都使用工作量证明，但这可能只是因为该机制是第一个流行且经过测试的机制。该协议本身自 90 年代以来就存在的事实使其至少在历史上比权益证明更可靠。 工作量证明超过股权证明的一件事是 对于加密最大化主义者来说，系统越去中心化，它就越安全，对它也越好。由于工作量证明需要跨网络的更多计算机和系统来审查一个块，因此它也需要更多的能源使用。系统在繁重的计算上运行的事实意味着它们是 并且可以是 这些网络也如此庞大的事实意味着它们 并且可能无法针对需要大量速度的 dApp 进行扩展。 更加去中心化。 运行非常昂贵 对环境不好。 慢点 就其优势而言，股权证明几乎是工作证明的对立面。一方面，股权证明 因为系统不会耗尽计算能力。这也意味着从长远来看它对环境更好，因为 由于它不一定是一个大型网络，因此权益证明链也比工作量证明链更快。 不需要很多能量 它使用更少的电力。 有趣的是，除了作为在区块链上验证交易的一种方式之外，Staking 本身在区块链验证之外还有很多好处。即使您与第三方公司进行质押，您仍然可以通过拥有加密货币而不是出售它来定期获得奖励。令人惊讶的是，一些第三方质押者喜欢 提供一种称为流动质押的东西，您还可以在质押时通过衍生品使用您的代币。除了作为在区块链上验证交易的一种方式之外，Staking 还可以成为一种轻松获得加密收益的方式。这相当于在储蓄账户上累积利息，但利息要高得多。 安克尔 但这一切都是有代价的。由于它通常不像工作量证明那样去中心化，因此它可能不像工作量证明链那样防篡改。现在，这并不意味着这种机制不安全。这只是意味着破解工作量证明系统比破解权益证明系统要困难得多。 当我们深入了解它时，两个系统都非常相似。一方面，它们都会对破坏网络的人造成可怕的经济后果。有了工作量证明，破坏者将不得不在能源账单和硬件方面花费大量的能源和资源，才能成功地破坏网络。使用权益证明，破坏者在验证虚假交易时可能会失去其代币的价值。如果他们的行为违背了网络的利益并验证了一个坏块的交易，他们的质押代币将被削减。 两种共识机制的区别可以用一句话来形容；方便和安全。权益证明对验证者来说要容易得多，并且在环境上也容易得多，但工作量证明可能更安全一些。