什么有效，什么无效：工作量证明和股权证明之间的新战争

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权益证明是一种证明形式，其中一方向其他人或系统证明已经花费了一定程度的计算工作量。这是验证交易的一种非常有用的方式，因为它要求验证者参与其中。通过使铸造硬币或验证交易变得昂贵，它确保只有关心系统的各方才能在这个过程中发挥作用。区块链使用的第一个共识机制是工作量证明，它在比特币区块链上。