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    什么有效，什么无效：工作量证明和股权证明之间的新战争经过@victorfabusola
    746 讀數

    什么有效，什么无效：工作量证明和股权证明之间的新战争

    2022/09/08
    5m
    经过 @victorfabusola 746 讀數
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    太長; 讀書

    权益证明是一种证明形式，其中一方向其他人或系统证明已经花费了一定程度的计算工作量。这是验证交易的一种非常有用的方式，因为它要求验证者参与其中。通过使铸造硬币或验证交易变得昂贵，它确保只有关心系统的各方才能在这个过程中发挥作用。区块链使用的第一个共识机制是工作量证明，它在比特币区块链上。

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    featured image - 什么有效，什么无效：工作量证明和股权证明之间的新战争
    #defi#cryptocurrency#technology
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    by Victor Fabusola @victorfabusola.Crypto Writer & Blockchain Journalist. Lover of mental models and conscious hip-hop.
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