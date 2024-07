Appel à tous les écrivains : découvrez en quoi consiste le concours d'écriture Crypto-API auprès de l'équipe CoinGecko

Dans cette AMA, nous discutons du concours d'écriture en cours,de Crypto-API et des principaux sujets pour la communauté des écrivains HackerNoon : que vous discutiez de la valeur des API de données de crypto-monnaie, que vous mettiez en avant les leaders de l'industrie comme l'API CoinGecko, que vous proposiez des tutoriels, que vous partagiez des expériences d'intégration. , explorant des cas d'utilisation ou des sujets connexes, nous voulons avoir votre avis !

Consultez les invites d'écriture ici et partagez votre histoire pour gagner à partir de 1 000 $ !

Rencontrez nos invités - Bientôt Aik Chiew et Julia Ng !

Bientôt, Aik Chiew dirige le produit chez CoinGecko, avec 3 ans d'expérience approfondie dans l'industrie de la cryptographie et plus de 10 ans dans le produit. Il dirige actuellement toutes les initiatives de produits API CoinGecko, en se concentrant sur l'amélioration du produit API dans les solutions publiques, libre-service et d'entreprise.



Forte de 10 ans d'expérience en marketing allant des multinationales aux startups, Julia Ng est actuellement responsable de la croissance chez CoinGecko et dirige les initiatives stratégiques de croissance et de marketing pour CoinGecko et son API.



Dans cette AMA, Soon Aik et Julia partagent tout sur :

Cas d'utilisation et études de cas les plus populaires pour l'API CoinGecko – partage d'exemples de produits et de projets existants utilisant notre API.

Points de terminaison de l'API CoinGecko et couverture des données – comme quels sont les points de terminaison les plus populaires ; nouveaux points de terminaison DEX en chaîne et toutes les questions que vous pourriez avoir sur ses données cryptographiques et sa couverture.

Exactitude et fiabilité des données – discutez de leur méthodologie et de la manière dont leurs données sont agrégées.

Analyses et informations sur le marché – partagez des informations sur la manière dont les développeurs et les analystes peuvent tirer parti de l'API CoinGecko pour effectuer des analyses de marché, suivre les tendances et identifier les opportunités commerciales. Discutez de la disponibilité des données historiques et des outils pour effectuer des analyses techniques, des backtests ou des recherches.

Ouvrir la parole aux questions, suggestions et idées sur ce que les utilisateurs et les développeurs pourraient aimer voir dans les futures feuilles de route.

Ce fil de discussion Slogging de Mónica Freitas, Julia Ng, Soon Aik Chiew, Asher Umerie, Sheharyar Khan, Adrian Morales et Jose Hernandez a eu lieu sur la chaîne officielle #amas de slogging et a été modifié pour plus de lisibilité.

Salut Julia Ng et bientôt Aik Chiew ! Merci de nous avoir rejoint! J'aimerais commencer par vous poser quelques questions sur vous-mêmes, votre parcours et votre implication dans les API.

Julia Ng

Salut tout le monde! Julia ici de CoinGecko. Je dirige actuellement le marketing de croissance chez CoinGecko et j'ai déjà travaillé dans des entreprises comme Sephora (division SEA), TripAdvisor et une startup appelée Yours Skincare. Je viens du milieu de la communication marketing et j'ai débuté dans le secteur de l'agence de publicité/événementiel.



En ce qui concerne mon expérience autour de l'API, j'ai rejoint l'équipe API de CoinGecko au début du troisième trimestre de l'année dernière. Cela a été passionnant de travailler en étroite collaboration avec Soon Aik Chiew, notre chef de produit pour l'API et le reste de l'équipe. Heureux de pouvoir partager davantage sur notre API avec la communauté Hackernoon aujourd'hui 🙌

💚1 ​

C'est un contexte intéressant, Julia Ng.

Comment trouvez-vous le processus visant à accroître la reconnaissance et l'utilisation de l'API de CoinGecko ? Qu’avez-vous le plus hâte de montrer aux gens et quels sont les plus grands défis pour accroître l’adoption ?

Julia Ng

Super que vous ayez demandé ! Concernant la reconnaissance et l'utilisation croissantes, au sein de l'industrie de la cryptographie, CoinGecko est une autorité et une centrale mondiale en matière de données cryptographiques, compte tenu de sa création il y a de nombreux cycles de marchés haussiers et baissiers en 2014. La plupart de ce que vous voyez sur CoinGecko ( http://www.coingecko. com - sur le Web et sur l'application) et notre agrégateur et tracker DEX sœur, GeckoTerminal ( http://www.geckoterminal.com ) sont accessibles via notre API de données cryptographiques.



En d’autres termes, nous avons trouvé un marché de produits adapté à l’industrie de la cryptographie, où de nouveaux projets de cryptographie, dApps (applications décentralisées), portefeuilles, etc. nous recherchent pour nos prix de cryptographie agrégés et nos données de marché, métadonnées de qualité entreprise. , données d'échange décentralisé en chaîne (DEX).



En tant que tel, lorsqu'il s'agit d'accroître l'adoption, notre principal défi consiste à atteindre de nouveaux utilisateurs en dehors du secteur, où notre marque est peut-être moins connue, ainsi qu'à surpasser les autres fournisseurs de données cryptographiques en innovant continuellement sur notre produit et en veillant à ce que nous servir notre marché avec les données qu’ils recherchent, de la manière la plus précise, la plus rapide et la plus complète possible.

Julia Ng

D'où également notre concours d'écriture et cette AMA avec Hackernoon ! Haha

🙂 1

Bientôt Aik Chiew

Salut Monica et à tous, merci de nous recevoir ! N'hésitez pas à m'appeler SA. Je vis actuellement en Malaisie, donc si quelqu'un vient en visite, bonjour !



J'ai passé la dernière décennie dans l'industrie technologique, d'abord en tant que consultant UX, puis en transition vers un rôle de produit technologique. L'API est une initiative plutôt nouvelle chez CoinGecko, et cela a été une courbe d'apprentissage puisque la gestion d'un tel produit était nouvelle pour moi. Nous prenons constamment en compte les commentaires de la communauté, ce qui nous aide à nous améliorer et à mieux servir nos utilisateurs.



Cela m'empêche de dormir la nuit et de réfléchir à la manière d'améliorer notre API pour responsabiliser les autres, qu'il s'agisse de les aider dans leur prise de décision financière ou de leur permettre de proposer de nouvelles innovations financières. Voir comment notre API a donné du pouvoir aux développeurs, aux amateurs et aux entreprises du monde entier est vraiment passionnant. Nous avons hâte de parler davantage avec vous tous !

💚2 ​

Voyage amusant! Bientôt Aik Chiew pour ceux qui ne connaissent pas, pouvez-vous nous expliquer ce qu'est l'API de CoinGecko ? Quels sont certains de ses cas d’utilisation ?

Bientôt Aik Chiew

Re : Qu'est-ce que l'API CoinGecko et certains de ses cas d'utilisation

L'API CoinGecko ( http://www.coingecko.com/api ) vous permet d'obtenir par programmation un large éventail de données sur le marché des cryptomonnaies, telles que les prix en direct, la capitalisation boursière, le volume des transactions, les données historiques, les métadonnées (images, catégories) et bien plus encore.



En plus de créer des applications d'analyse de données cryptographiques et des trackers de portefeuille (comme CoinGecko), il est courant que les projets utilisent notre API et fournissent des données de marché en direct à leurs utilisateurs, enrichissant leurs applications avec des données historiques de graphiques de prix, des métadonnées et bien plus encore. De nombreux amateurs aiment également utiliser nos données API sur Google Sheets/Excel, pour suivre les avoirs de leur portefeuille ou rechercher des opportunités d'investissement.



Il existe de nombreux autres cas d'utilisation uniques comme les chatbots et les oracles. Voici quelques références qui pourraient être utiles :

🔥1 ​

Julia Ng

En plus du point de vue de Soon Aik, les cas d'utilisation de l'API CoinGecko vont de l'utilisation individuelle/personnelle aux projets de cryptographie et aux instituts de recherche. Par exemple:



Cas d'utilisation personnelle : suivi de portefeuille ou de P&L

Des portefeuilles comme Metamask utilisent nos données de marché de pièces pour afficher les changements de prix des cryptomonnaies et interroger les prix des jetons à l'aide des adresses de contrat.

Les tableaux de bord d'analyse DeFi et les explorateurs comme Zapper s'appuient sur nos données cryptographiques pour fournir des informations complètes sur le marché sur leur site Web et leur application.

La plateforme de recherche et de visualisation de données Statista utilise nos données sur le prix des pièces pour ses graphiques interactifs.



J'ai ajouté quelques images ici pour une référence facile.

🔥3 ​

Julia Ng, intéressante... Je suppose qu'atteindre des personnes en dehors de la cryptographie avec une API est la partie la plus difficile de tout cela

Quelles tendances avez-vous remarquées en matière d’adoption des dapps et de la cryptographie en général ? Quelle place l’API de CoinGecko peut-elle occuper dans l’industrie actuelle de la cryptographie ?

Julia Ng

En termes de tendances, la cryptographie est une industrie très axée sur les sentiments et la narration. Il y a une augmentation notable des inscriptions/utilisations des API lorsque la cryptographie est dans un marché haussier, simplement parce que de nouveaux projets et innovations (comme de nouveaux protocoles de couche blockchain) émergent en raison de cette tendance haussière.



Tout récemment, les memecoins ont augmenté, ce qui a entraîné une résurgence des robots de trading Telegram. Les robots de trading crypto Telegram donnent un avantage aux traders car ils sont capables d'exécuter des transactions à une vitesse plus rapide que la connexion manuelle à un DEX. Ces robots Telegram peuvent ensuite s'appuyer sur les points de terminaison de données DEX en chaîne dans notre API pour récupérer les données de prix et de marché.



En ce qui concerne les données DEX en chaîne, nous souhaitons souligner qu'il s'agit de notre offre la plus récente et qu'elle gagne du terrain depuis son lancement il y a 2 mois ! Les ensembles de données clés comprennent des pools de liquidités cryptographiques, des données de jetons par adresse de contrat et des données de graphiques OHLCV. :ébloui:



Pour ceux qui souhaitent explorer, il existe un total de 20 points de terminaison de données DEX en chaîne .

🔥1 ​

Asher Umerie

Bonjour bientôt Aik Chiew



Excellentes idées jusqu'à présent!



Parlons des données. Comment CoinGecko garantit-il l’exactitude et la fiabilité de ses données ? Pourriez-vous nous expliquer la méthodologie utilisée pour agréger et vérifier ces données ?

Bientôt Aik Chiew

Re: Assurer l'exactitude et la fiabilité des données

CoinGecko regroupe les données sur le prix, le volume et la liquidité des crypto-monnaies sur plusieurs tickers provenant de plus de 1 000 bourses dans le monde et calcule le prix du marché de chaque crypto-monnaie grâce à notre algorithme complet. Notre méthodologie est publiée sur notre site Web et si vous souhaitez approfondir, voici notre méthodologie approfondie d'agrégation des prix .



Un appel de ma part : nous avons intégré plus de 1 000 bourses , ce qui représente le plus grand nombre du secteur, pour garantir que nous fournissons les prix moyens mondiaux les plus précis .

🔥1 ​

Asher Umerie

Merci pour ça Bientôt Aik Chiew !



Avec la prolifération de nouvelles crypto-monnaies et jetons, comment CoinGecko décide-t-il lesquels inclure dans sa plateforme de suivi ?

Julia Ng

Asher Umerie Pour être cotée sur CoinGecko, une crypto-monnaie doit d'abord être négociable sur un échange suivi par CoinGecko. Nous avons des critères de référencement et un processus de vérification stricts, dans lesquels notre équipe opérationnelle examine minutieusement les points de données tels que les informations sur le site Web et l'équipe, les profils de réseaux sociaux avec un minimum de suivi, et dispose d'un explorateur de blocs fonctionnel afin que nos utilisateurs puissent vérifier les transactions et surveiller le réseau. activité.



Si les actifs cryptographiques sont négociés sur un échange décentralisé (DEX) pris en charge par GeckoTerminal, ils seront automatiquement répertoriés sur GeckoTerminal. Les utilisateurs peuvent trouver les jetons en recherchant leur adresse contractuelle dans la barre de recherche.



Qu'est-ce que cela signifie par rapport à notre API ? – Grâce à nos nouveaux points de terminaison de données DEX en chaîne alimentés par GeckoTerminal et accessibles via l'API CoinGecko, les utilisateurs peuvent obtenir des données sur les crypto-monnaies non répertoriées sur CoinGecko . Cela signifie une couverture étendue et un accès à 2,6 millions de jetons et à 2,9 millions de pools de liquidités cryptographiques (factuellement exacts à partir de cette AMA).

🔥2 ​

Bientôt Aik Chiew C'est trop cool ! Comment les développeurs peuvent-ils exploiter l'API CoinGecko pour améliorer les fonctionnalités de leurs projets de cryptographie au-delà du suivi du marché et de la gestion de portefeuille ? Y a-t-il des fonctionnalités intéressantes que les gens devraient connaître ?

Bientôt Aik Chiew

Re : fonctionnalités intéressantes !

Bien sûr, nous avons ici quelques points de terminaison et cas d’utilisation intéressants :



1./search/trending - pour obtenir des pièces, des NFT et des catégories actuellement à la mode coincko.com , basé sur les recherches des utilisateurs.

- Conseils de pro : outre les traders utilisant ces points de terminaison pour identifier des opportunités d'investissement potentielles, nous avons observé des projets Web3 tirant parti de ces données pour rechercher des clients et partenaires potentiels. 😏

2. /coins/id - pour obtenir des métadonnées complètes d'une pièce telles que des sites Web, des liens vers des réseaux sociaux, des images et des descriptions, il comprend également des données sur les paires de tickers et des mesures exclusives telles qu'un numéro sur liste de surveillance et le nombre de votes sur CoinGecko. 3. /global - pour obtenir la capitalisation boursière totale du secteur, cela inclut les données historiques , ce qui pourrait être utile pour suivre la croissance de l'industrie ou même la comparer à la capitalisation boursière de Bitcoin pour obtenir des données de domination de Bitcoin 4./categories - obtenez la liste complète des catégories prises en charge sur CoinGecko, puis obtenez une liste des pièces dans une catégorie spécifique avec /coins/marchés point de terminaison.

Nous avons désormais plus de 200 catégories organisées par notre équipe ; du memecoin à l’IA, et tout ce que le crypto-verse englobe, tout sous le ciel et au-delà !

Une chose que les développeurs apprécient particulièrement est la capacité de notre API à rechercher les données d'une pièce avec une adresse contractuelle, ce qui réduit les efforts et le temps requis pour le mappage des identifiants de l'API.

Sur notre tableau de bord des développeurs, nous proposons également des fonctionnalités utiles pour améliorer l'expérience des développeurs, telles que :

Affichage de l'utilisation des données historiques

Limite stricte d'utilisation de l'API pour éviter les dépassements

Gestion des clés API

🔥2 ​

Sheharyar Khan

Hé les amis ! Heureux de vous avoir ici et vraiment impatient d'en savoir plus sur l'API CoinGecko. Pour commencer, quelle est la fonctionnalité de l'API CoinGecko que vous souhaiteriez que davantage d'utilisateurs connaissent ?

Bientôt Aik Chiew

Salut Sheharyar Khan. Merci d'avoir posé la question.

Si je devais suggérer une seule fonctionnalité, ce serait les données de l'API DEX en chaîne que Julia a également partagées ci-dessus, qui sont le dernier ajout de points de terminaison d'API.



N'hésitez pas à en savoir plus ici : https://docs.coingecko.com/docs/endpoint-showcase#geckoterminal



Historiquement, CoinGecko (et notre API) se sont principalement concentrés sur la fourniture de données agrégées sur les prix et le marché, ce pour quoi la plupart de nos utilisateurs nous connaissent. De nombreuses personnes ne savent peut-être pas encore que nous proposons également des données NFT et DEX via notre site Web, notre application et notre API. Nous espérons que davantage de personnes les découvriront et en profiteront !



Données NFT ( API ) : nous suivons les prix planchers de plus de 4 000 collections sur 11 réseaux blockchain.



GeckoTerminal (données DEX en chaîne) : Nous suivons plus de 2 millions de pièces sur 145 réseaux blockchain.

Adrian Morales

Salut tout le monde, merci de vous joindre à nous ! Selon vous, quelles sont les caractéristiques et les différenciateurs les plus forts de CoinGecko qui le distinguent des plates-formes de données cryptographiques similaires ?

Bientôt Aik Chiew

Bonjour, merci d'avoir demandé ce qui nous différencie des autres plateformes similaires. Si je devais résumer, ce serait la profondeur et l'étendue des données que nous fournissons (telles que partagées ci-dessus), associées à une équipe d'assistance dédiée 24h/24 et 7j/7 qui garantit l'exactitude et la fiabilité des données. Le marché des cryptomonnaies ne dort jamais, nous devons constamment innover avec l’excellence technologique et opérationnelle pour suivre le rythme.

Bientôt Aik Chiew et Julia Ng qui vous expliqueront comment garantir la fiabilité des données. Je suis curieux de connaître votre future feuille de route. Y a-t-il des fonctionnalités ou des améliorations à venir que les utilisateurs et les développeurs peuvent espérer ?

Bientôt Aik Chiew

Salut Monique,

Bien entendu, les utilisateurs d’API exigent toujours des données plus rapides et de meilleure qualité, ainsi qu’une expérience de développement supérieure.



L’amélioration de la qualité des données et des performances des services est un effort continu de nos équipes. Nous sommes impatients de passer au niveau supérieur en offrant davantage de données en temps réel et de nouveaux points de terminaison pour débloquer de nouveaux cas d'utilisation pour nos utilisateurs.



En ce qui concerne l'expérience des développeurs, nous étudions des moyens de rendre notre API plus conviviale, par exemple en fournissant des bibliothèques SDK et en offrant davantage d'options de livraison de données.

🔥2 ​

Sheharyar Khan

Merci Bientôt! Dans le prolongement du commentaire précédent de Julia Ng sur les cas d'utilisation de CoinGecko ; Selon vous, quel est le profil personnel/utilisateur idéal pour utiliser l'API CoinGecko dans son ensemble ? Les utilisateurs de certains métiers (investissement, recherche, finance, etc.) bénéficieraient-ils davantage de l’API ?

Julia Ng

Sheharyar Khan, j'interviens ! Notre personnalité idéale est définitivement les entreprises qui nécessitent nos plans personnalisés les plus élevés 😉 Mais sérieusement, la personnalité idéale serait constituée d'intervenants clés (comme les fondateurs, les chefs de produit, les développeurs seniors) dans les entreprises qui ont besoin de prix cryptographiques et de données de marché, que ce soit pour créer un présenter ou alimenter leur offre de base. Les utilisateurs de certaines professions, comme vous l'avez mentionné, l'investissement, la recherche et la finance, en bénéficieraient également certainement, surtout s'ils cherchent à effectuer des recherches sur les crypto-monnaies, les tendances du marché ou les stratégies de trading backtest.

Adrian Morales

Comment diriez-vous que CoinGecko adapte ou envisage d’adapter son marketing pour répondre au marché parfois volatil de la cryptographie ? À quoi ressemblent les périodes baissières pour la crypto chez CoinGecko ?

Julia Ng

Quel que soit le sentiment du marché, il y aura toujours des projets de cryptographie en cours de construction dans l’espace. Les périodes baissières signifient seulement qu'il y a moins d'activité sur le marché, mais cela nous permet de nous détendre et de nous concentrer sur l'amélioration de notre produit, tout en continuant à communiquer ces améliorations aux projets et aux utilisateurs qui trouveraient notre API utile. Ceux-ci prendraient la forme de guides, de ressources vidéo, de newsletters, etc.



Sur cette note, nous serions ravis d'entendre l'avis de la communauté Hackernoon : quel type de contenu autour de notre API piquerait votre intérêt ?

Salut tout le monde! Quelle est la partie la plus difficile du marketing pour un produit/site Web cryptographique ?

Julia Ng

Hé Jose Hernandez, à mon avis, cela génère une demande en dehors du marché de la cryptographie existant, simplement parce que notre produit est considérablement spécialisé. Si les utilisateurs ne cherchent pas à intégrer une API de données de prix cryptographiques, nous ne pouvons pas faire grand-chose, à part continuer à sensibiliser et à éduquer sur notre offre, afin que lorsqu'ils le feront, nous soyons en tête de liste.

Bientôt Aik Chiew j'imagine que c'est un appel constant à de nouvelles fonctionnalités. Cela m'amène au concours d'écriture que CoinGecko organise sur HackerNoon. Quels sont vos espoirs pour ce concours ? Quel type de soumissions recherchez-vous ? Julia Ng

Julia Ng

Mónica Freitas Nous aimerions voir des soumissions qui explorent comment notre API de données cryptographiques permet aux développeurs, aux traders et aux projets cryptographiques d'innover. Il peut s'agir d'explorer un cas d'utilisation spécifique ou d'imaginer un cas d'utilisation potentiel qui n'existe peut-être pas techniquement aujourd'hui, comme à l'intersection de l'IA et du ML.



Au-delà de cela, nous encourageons également les soumissions qui approfondissent la couverture et la profondeur des données sur les actifs cryptographiques, les métadonnées, les données historiques et la manière dont elles peuvent être utilisées pour la recherche, l'analyse, les stratégies de trading, etc. Des points bonus si c'est spécifique à l'API CoinGecko !

Asher Umerie

Excellentes réponses jusqu'à présent Julia Ng !



L’IA est indéniablement la rave du moment. Au cours des dernières années, il semblerait que innovation = intégration de l’IA. En ce qui concerne l’intersection de l’IA/ML et de votre API de données cryptographiques, quels sont les cas d’utilisation potentiels que vous trouvez prometteurs ?

Julia Ng

Asher Umerie Eh bien, certains cas d'utilisation prometteurs seraient la réalisation d'analyses ou https://www.coingecko.com/learn/bitcoin-price-prediction-machine-learning en utilisant des algorithmes d'apprentissage automatique (pensez aux réseaux de neurones, à l'analyse des sentiments), à la programmation financière ( c'est-à-dire utiliser des données de prix historiques et en direct pour concevoir des stratégies de trading algorithmiques, créer des robots sniper), etc. Les robots cryptographiques IA sont un autre segment de cas d'utilisation potentiels : il existe https://www.coingecko.com/learn/ai-crypto-chatbot qui font apparaître les bonnes données en fonction des entrées de l'utilisateur, des robots d'alerte de prix, des robots de trading, des robots Telegram ( par exemple https://twitter.com/coingecko/status/1715035138135068901 ), pour n'en nommer que quelques-uns.



Pour élaborer, par exemple, vous pouvez effectuer une analyse des sentiments à l’aide d’algorithmes d’apprentissage automatique. Les utilisateurs peuvent exploiter les métadonnées des crypto-monnaies sur les sites Web et les réseaux sociaux, disponibles via l'API CoinGecko, et traiter ces informations dans un modèle d'apprentissage automatique, pour identifier si la communauté des médias sociaux d'un projet est en croissance ou stagne, ou comment repérer les tendances en fonction du nombre. les utilisateurs ont mis en liste de surveillance ou voté pour une pièce ou un jeton. Un autre exemple consiste à utiliser des algorithmes qui analysent les métadonnées obtenues à partir de notre API, pour vérifier la légitimité des sites Web ou signaler si les sites sont suspects ou malveillants.



Pour les prévisions de prix, cela peut être aussi simple que de développer un modèle de prévision de prix utilisant les données de prix historiques pour une ou quelques crypto-monnaies, ou quelque chose de plus complexe basé sur le volume des transactions et l’activité du pool de liquidités.

Asher Umerie

Des trucs vraiment excitants Julia Ng !

J'apprécie le fait que le blog CoinGecko couvre ces applications potentielles de manière concise. Votre équipe accomplit un travail important.

Asher Umerie

Bientôt Aik Chiew celui-ci est fait pour vous ! Pour les développeurs qui débutent dans l’utilisation de l’API CoinGecko, quelles ressources ou assistance fournissez-vous pour les aider à démarrer rapidement et efficacement ? Y a-t-il des bonnes pratiques ou des conseils que vous recommanderiez pour maximiser la valeur de votre API ?

Bientôt Aik Chiew

Salut Asher Umerie, pour les développeurs qui découvrent l'API CoinGecko, que vous soyez un débutant ou un pro comme Satoshi, ne vous inquiétez pas, nous avons ce qu'il vous faut,



L'équipe a mis en place de nombreuses ressources utiles, mais sans s'y limiter :



Nous encourageons fortement tous les nouveaux arrivants à commencer avec ce guide didacticiel de 10 minutes . En complétant cela, vous devriez être en mesure d'utiliser notre API comme un pro !



Certaines bonnes pratiques sont également présentées ici pour que vous puissiez les suivre.



C'est en forgeant qu'on devient forgeron! Commencez par vous abonner gratuitement à notre API de démonstration et testez les points de terminaison gratuits sur notre documentation API . Vous serez un maître en un rien de temps.



🔥2 ​

Asher Umerie

Merci Bientôt Aik Chiew !

Asher Umerie



Renversons la question précédente de Monica. Quels types de soumissions jugeriez-vous inappropriés pour ce concours ?

Julia Ng

Asher Umerie Étant donné que l'API CoinGecko fournit des données agrégées sur les prix et le marché des cryptomonnaies , nous préférerions certainement que les soumissions se concentrent sur ou incluent des API de données cryptographiques (comme la nôtre), au lieu de s'ancrer entièrement sur les « API cryptographiques », comme dans les API des échanges cryptographiques ( par exemple, API Binance) ou API Bitcoin.



Il est tout à fait acceptable que les soumissions contiennent un mélange de différents types d'API, comme dans un article de comparaison, à condition qu'elles incluent notre offre d'API.

Sujets intéressants Julia Ng

Quels conseils donneriez-vous aux écrivains ? Des ressources que vous partageriez ? Surtout s'ils écrivent sur l'API CoinGecko





Julia Ng

Mónica Freitas Consultez nos pages de documentation API et API ! Tout, depuis un aperçu de nos points de terminaison jusqu'à la façon dont chaque point de terminaison est utilisé sur CoinGecko.com et GeckoTerminal.com et les cas d'utilisation sont là.

Si vous avez besoin de plus d'inspiration, nous avons fourni une liste d' invites à écrire sur notre page de concours, pour faire couler le jus ! Je souhaite bonne chance à tous les écrivains :)

Asher Umerie

C'est terminé pour cette AMA !



Merci Julia Ng et Soon Aik Chiew pour votre temps, vos réponses réfléchies et votre attention aux détails. Nous sommes ravis de suivre votre parcours à partir de maintenant et de voir ce que vous ferez ensuite !



À tous les rédacteurs de HackerNoon, assurez-vous de tirer parti des informations précieuses partagées au cours de cette conversation lors de la rédaction de vos candidatures pour le concours d'écriture #crypto-api.



Nous avons hâte de lire ce que vous proposez !