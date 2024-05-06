Tüm Yazarlara Çağrı: CoinGecko Ekibinden Kripto API Yazma Yarışmasının Neyle İlgili Olduğunu Öğrenin

Bu AMA'da devam eden yazma yarışmasını ,Crypto-API'yi ve HackerNoon yazar topluluğu için ana konuları tartışıyoruz: kripto para birimi veri API'lerinin değerini tartışıyor musunuz, CoinGecko API gibi endüstri liderlerini öne çıkarıyor musunuz, eğitimler sunuyor musunuz, entegrasyon deneyimlerini paylaşıyor musunuz? , kullanım örneklerini veya ilgili konuları keşfederken sizden haber almak istiyoruz!

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Misafirlerimizle tanışın - Yakında Aik Chiew ve Julia Ng!

Yakında Aik Chiew, kripto endüstrisinde 3 yıllık ve Üründe 10 yılı aşkın deneyimiyle CoinGecko'da Ürün'e liderlik edecek. Şu anda tüm CoinGecko API ürün girişimlerini yönetiyor ve API ürününü halka açık, self-servis ve kurumsal çözümlerde geliştirmeye odaklanıyor.



Çok uluslu şirketlerden yeni girişimlere kadar uzanan 10 yıllık pazarlama deneyimine sahip olan Julia Ng, şu anda CoinGecko'da Büyüme Lideri olarak görev yapıyor ve CoinGecko ve API'si için stratejik büyüme ve pazarlama girişimlerine öncülük ediyor.



Bu AMA'da Soon Aik ve Julia﻿ aşağıdakilerle ilgili her şeyi paylaşıyor:

CoinGecko API'sine yönelik en popüler kullanım örnekleri ve örnek olay çalışmaları - API'mızı kullanan mevcut ürün ve projelerin örneklerini paylaşıyoruz.

CoinGecko API uç noktaları ve veri kapsamı; en popüler uç noktalar gibi; yeni zincir üstü DEX uç noktaları ve kripto verileri ve kapsamı hakkında aklınıza gelebilecek her türlü soru.

Veri doğruluğu ve güvenilirliği – metodolojilerini ve verilerinin nasıl toplandığını tartışın.

Piyasa analizi ve içgörüler – geliştiricilerin ve analistlerin piyasa analizi yapmak, trendleri takip etmek ve ticaret fırsatlarını belirlemek için CoinGecko API'den nasıl yararlanabileceğine dair içgörüleri paylaşın. Teknik analiz, geriye dönük test veya araştırma gerçekleştirmek için geçmiş verilerin ve araçların kullanılabilirliğini tartışın.

Kullanıcıların ve geliştiricilerin gelecekteki yol haritalarında görmek isteyebilecekleri sorulara, önerilere ve fikirlere zemin açılıyor.

Mónica Freitas, Julia Ng, Soon Aik Chiew, Asher Umerie, Sheharyar Khan, Adrian Morales ve Jose Hernandez tarafından yazılan bu Slogging konusu, slogging'in resmi #amas kanalında yayınlandı ve okunabilirlik açısından düzenlendi.

Merhaba Julia Ng ve Soon Aik Chiew! Bize katıldığınız için teşekkürler! Size biraz kendiniz, geçmişiniz ve API'lerle olan ilginiz hakkında sorular sorarak başlamak istiyorum.

Julia Ng

Herkese selam! Julia CoinGecko'dan burada. Şu anda CoinGecko'da Büyüme Pazarlamasına liderlik ediyorum ve daha önce Sephora (SEA bölümü), TripAdvisor ve Yours Skincare adlı bir startup gibi şirketlerde çalıştım. Pazarlama İletişimi geçmişinden geliyorum ve işin Reklam/Etkinlik ajansı tarafında başladım.



API deneyimim açısından geçen yılın üçüncü çeyreğinin başında CoinGecko API ekibine katıldım. API Ürün Liderimiz Soon Aik Chiew ve ekibin geri kalanıyla yakın çalışmak heyecan vericiydi. Bugün Hackernoon topluluğuyla API'mız hakkında daha fazlasını paylaşabildiğim için mutluyum 🙌

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Bu ilginç bir geçmiş, Julia Ng.

CoinGecko API'sinin tanınırlığını ve kullanımını artırma sürecini nasıl buluyorsunuz? İnsanlara göstermekten en çok heyecanlandığınız şey nedir ve evlat edinmeyi artırmanın en büyük zorlukları nelerdir?

Julia Ng

Sorduğun harika! Kripto endüstrisinde artan tanınma ve kullanım konusunda CoinGecko, 2014'teki birçok boğa ve ayı piyasası döngüsündeki başlangıcı göz önüne alındığında, küresel bir kripto veri otoritesi ve güç merkezidir. CoinGecko'da gördüğünüz şeylerin çoğu ( http://www.coingecko. com - hem web'de hem de uygulamada) ve kardeş DEX toplayıcımız ve izleyicimiz GeckoTerminal'e ( http://www.geckoterminal.com ) kripto veri API'miz aracılığıyla erişilebilir.



Başka bir deyişle, yeni kripto projelerinin, dApp'lerin (merkezi olmayan uygulamalar), cüzdanların vb. kurumsal sınıf, toplu kripto fiyatımız ve piyasa verilerimiz, meta verilerimiz için bizi aradığı kripto endüstrisine uygun bir ürün pazarı bulduk. , zincir içi merkezi olmayan borsa (DEX) verileri.



Bu nedenle, benimsenmeyi artırma söz konusu olduğunda, asıl zorluğumuz, markamızın daha az tanınabileceği sektör dışındaki yeni kullanıcılara ulaşmanın yanı sıra, ürünümüz üzerinde sürekli yenilikler yaparak diğer kripto veri sağlayıcılarını geride bırakmak ve ürünümüzün daha iyi olmasını sağlamaktır. pazarımıza aradıkları verilerle en doğru, zamanında ve kapsamlı şekilde hizmet veriyorlar.

Julia Ng

Ayrıca Yazma Yarışmamız ve Hackernoon'la olan bu AMA'nın nedeni de bu! Haha

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Yakında Aik Chiew

Merhaba Monica ve herkese, bizi ağırladığınız için teşekkürler! Bana SA demekten çekinmeyin. Şu anda Malezya'da yaşıyorum, eğer ziyarete gelen varsa selam!



Son on yılımı teknoloji endüstrisinde, başlangıçta kullanıcı deneyimi danışmanı olarak ve daha sonra teknoloji ürünü rolüne geçerek geçirdim. API, CoinGecko'da oldukça yeni bir girişim ve böyle bir ürünü yönetmek benim için yeni olduğundan beri bir öğrenme süreci oldu. Kullanıcılarımıza iyileştirmemize ve daha iyi hizmet vermemize yardımcı olan topluluk geri bildirimlerini sürekli olarak alıyoruz.



Başkalarını güçlendirmek için API'mizi nasıl geliştirebileceğimizi düşünerek geceleri uyanık kalmamı sağlıyor; ister finansal karar almalarına yardımcı olsun, ister yeni finansal yenilikler sunmalarına olanak tanısın. API'mızın geliştiricileri, meraklıları ve işletmeleri dünya çapında nasıl güçlendirdiğini görmek gerçekten heyecan verici. Hepinizle daha fazla konuşmak için sabırsızlanıyoruz!

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Eğlenceli gezi! Yakında Aik Chiew bilmeyenler için CoinGecko'nun API'sinin ne olduğunu açıklayabilir misiniz? Kullanım örneklerinden bazıları nelerdir?

Yakında Aik Chiew

Yanıt: CoinGecko API nedir ve bazı kullanım durumları

CoinGecko API ( http://www.coingecko.com/api ), canlı fiyatlar, piyasa değeri, işlem hacmi, geçmiş veriler, meta veriler (resimler, kategoriler) ve çok daha fazlası gibi çok çeşitli kripto piyasası verilerini programlı olarak elde etmenize olanak tanır.



Kripto veri analizi uygulamaları ve portföy izleyicileri (CoinGecko gibi) oluşturmanın yanı sıra, projelerin API'mizi kullanması ve kullanıcılarına canlı piyasa verileri sunması, uygulamalarını geçmiş fiyat grafiği verileri, meta veriler ve daha fazlasıyla zenginleştirmesi yaygındır. Pek çok hobici, portföy varlıklarını takip etmek veya yatırım fırsatlarını araştırmak için Google E-Tablolar/Excel'deki API verilerimizi kullanmayı da sever.



Sohbet robotları ve oracle'lar gibi çok daha benzersiz kullanım durumları vardır; burada yararlı olabilecek bazı referanslar verilmiştir:

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Julia Ng

Soon Aik'in görüşüne ek olarak CoinGecko API'nin kullanım durumları bireysel/kişisel kullanımdan kripto projelerine ve araştırma kurumlarına kadar uzanıyor. Örneğin:



Kişisel kullanım örnekleri: Portföy veya P&L takibi

Metamask gibi cüzdanlar, kripto fiyat değişikliklerini görüntülemek ve sözleşme adreslerini kullanarak token fiyatlarını sorgulamak için madeni para piyasası verilerimizi kullanır.

DeFi analitik kontrol panelleri ve Zapper gibi kaşifler, hem web hem de uygulamalarında kapsamlı pazar öngörüleri sunmak için kripto verilerimize güveniyor.

Araştırma ve veri görselleştirme platformu Statista, etkileşimli grafikleri için coin fiyat verilerimizi kullanıyor.



Kolay referans olması açısından buraya bazı resimler ekledim.

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Julia Ng, ilginç... Sanırım kripto dışındaki insanlara bir API ile ulaşmak işin en zor kısmı

DApp'lerin benimsenmesi ve genel olarak kriptoların benimsenmesi konusunda hangi eğilimleri fark ettiniz? CoinGecko'nun API'si mevcut kripto endüstrisinde hangi yeri işgal edebilir?

Julia Ng

Trendler açısından kripto, oldukça duygu ve anlatı odaklı bir sektör. Kripto boğa piyasasındayken API kayıtlarında/kullanımında gözle görülür bir artış var, çünkü yükselişin bir sonucu olarak yeni projeler ve yenilikler (yeni blockchain katman protokolleri gibi) ortaya çıkıyor.



Son zamanlarda memecoin'ler yükselişe geçti ve bu da Telegram ticaret botlarının yeniden canlanmasına neden oldu. Telegram kripto alım satım botları, alım satımları bir DEX'e manuel olarak bağlanmaktan daha hızlı gerçekleştirebildiği için yatırımcılara avantaj sağlıyor. Bu tür Telegram botları daha sonra fiyat ve piyasa verilerini almak için API'mizdeki zincir üstü DEX veri uç noktalarına güvenebilir.



Zincir üstü DEX verileri konusuna gelince; bunun en yeni teklifimiz olduğunu ve 2 ay önceki lansmanından bu yana ilgi çeken bir teklif olduğunu vurgulamak isteriz! Temel veri kümeleri arasında kripto likidite havuzları, sözleşme adresine göre token verileri ve OHLCV grafik verileri yer alıyor. :yıldız çarptı:



Keşfetmek isteyenler için toplam 20 zincir üstü DEX veri uç noktası bulunmaktadır.

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Asher Umerie

Merhaba Yakında Aik Chiew



Şu ana kadar harika görüşler!



Hadi Data'dan konuşalım. CoinGecko verilerinin doğruluğunu ve güvenilirliğini nasıl sağlıyor? Bu verileri toplamak ve doğrulamak için kullanılan metodolojiyi bize açıklayabilir misiniz?

Yakında Aik Chiew

Yanıt: Veri doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlamak

CoinGecko, dünya çapında 1.000'den fazla borsadan birden fazla hisse senedi üzerinden kripto para birimi fiyatını, hacmini ve likidite verilerini toplar ve kapsamlı algoritmamız aracılığıyla her bir kripto para biriminin piyasa fiyatını hesaplar. Metodolojimiz web sitemizde yayınlanmıştır ve daha derine inmek istiyorsanız, ayrıntılı fiyat toplama metodolojimizi burada bulabilirsiniz.



Tarafımdan bir çağrı: En doğru küresel ortalama fiyatları sağladığımızdan emin olmak için sektördeki en büyük sayı olan 1.000'den fazla borsayı entegre ettik.

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Asher Umerie

Bunun için teşekkürler Soon Aik Chiew!



Yeni kripto para birimlerinin ve tokenlerin çoğalmasıyla CoinGecko hangilerini takip platformuna dahil edeceğine nasıl karar veriyor?

Julia Ng

Asher Umerie Bir kripto para biriminin CoinGecko'da listelenebilmesi için öncelikle CoinGecko tarafından takip edilen bir borsada alınıp satılabilir olması gerekir. Operasyon ekibimizin web sitesi ve ekip bilgileri, sosyal medya profilleri gibi veri noktalarını minimum düzeyde takip ettiği ve kullanıcılarımızın işlemleri doğrulayabilmesi ve ağı izleyebilmesi için çalışan bir blok gezginine sahip olduğu sıkı bir listeleme kriterlerimiz ve doğrulama sürecimiz var. aktivite.



Kripto varlıkları GeckoTerminal tarafından desteklenen merkezi olmayan bir borsada (DEX) alınıp satılıyorsa, otomatik olarak GeckoTerminal'de listelenecektir. Kullanıcılar, sözleşme adreslerini arama çubuğunda arayarak tokenları bulabilirler.



API'mız açısından bu ne anlama geliyor? – GeckoTerminal tarafından desteklenen ve CoinGecko API aracılığıyla erişilebilen yeni zincir içi DEX veri uç noktalarımız aracılığıyla kullanıcılar, CoinGecko'da listelenmeyen kripto para birimleri için veri alabilir . Bu, geniş kapsam ve 2,6 milyon token ve 2,9 milyon kripto likidite havuzuna erişim anlamına gelir (bu AMA itibarıyla gerçekte doğrudur).

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Yakında Aik Chiew Bu çok havalı! Geliştiriciler, kripto projelerinin işlevselliğini piyasa takibi ve portföy yönetiminin ötesinde geliştirmek için CoinGecko API'sinden nasıl yararlanabilirler? İnsanların bilmesi gereken heyecan verici özellikler var mı?

Yakında Aik Chiew

Yanıt: heyecan verici özellikler!

Elbette burada bazı ilginç uç noktalarımız ve kullanım senaryolarımız var:



1.﻿/search/trending – şu anda trend olan paraları, NFT'leri ve kategorileri almak için coingecko.com , kullanıcı aramalarına dayanmaktadır.

- Profesyonel İpuçları: Potansiyel yatırım fırsatlarını belirlemek için bu tür uç noktaları kullanan tüccarların dışında, potansiyel müşterileri ve ortakları araştırmak için bu tür verilerden yararlanan web3 projelerini gözlemledik. 😏

2. /coins/id - web siteleri, sosyal medya bağlantıları, resimler ve açıklamalar gibi bir madalyonun kapsamlı meta verilerini elde etmek için, aynı zamanda hisse senedi çiftleri verilerini ve izleme listesindeki numara ve CoinGecko'daki oylama sayıları gibi özel ölçümleri de içerir. 3. /global - sektörün toplam piyasa değerini elde etmek için geçmiş verileri içerir, Bu, sektördeki büyümeyi takip etmek ve hatta Bitcoin hakimiyet verilerini elde etmek için bunu Bitcoin'in piyasa değerine göre hesaplamak açısından faydalı olabilir. 4.﻿/kategoriler - CoinGecko'da desteklenen kategorilerin tam listesini alın ve ardından belirli bir kategori altındaki paraların bir listesini alın. /coins/markets uç noktası. Artık ekibimizin küratörlüğünü yaptığı 200'den fazla kategorimiz var; Memecoin'den yapay zekaya ve kripto evreninin kapsadığı her şeye, gökyüzünün altındaki ve ötesindeki her şeye!

Geliştiricilerin özellikle keyif aldığı 1 şey, API'mizin bir kripto paranın verilerini bir sözleşme adresiyle arama yeteneğidir; bu, API ID eşlemesi için gereken çabayı ve zamanı azaltır.

Geliştirici kontrol panelimizde, geliştirici deneyimini geliştirmek için aşağıdakiler gibi bazı yararlı özellikler de sunuyoruz:

Geçmiş veri kullanımının görüntülenmesi

Aşırı kullanımı önlemek için API kullanımı hardcap'ı

API anahtarları yönetimi

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Sheharyar Khan

Merhaba millet! Burada olmanıza sevindim ve CoinGecko API'si hakkında daha fazla bilgi edineceğim için gerçekten heyecanlıyım. Başlangıç olarak CoinGecko API'sinde daha fazla kullanıcının bilmesini istediğiniz özellik nedir?

Soon Aik Chiew

Merhaba Şeharyar Han. Sorduğunuz için teşekkürler.

Yalnızca 1 özellik önerecek olsaydım bu, Julia'nın da yukarıda paylaştığı, API uç noktalarının en son eklenen on-chain DEX API verileri olurdu.



Bu konuda daha fazla bilgiyi burada öğrenmekten çekinmeyin: https://docs.coingecko.com/docs/endpoint-showcase#geckoterminal



Geçmişte CoinGecko (ve API'miz) öncelikli olarak toplu fiyat ve piyasa verileri sağlamaya odaklanmıştı; kullanıcılarımızın çoğu bizi bu özelliğimizle tanıyor. Birçok kişi hâlâ NFT ve DEX verilerini web sitemiz, uygulamamız ve API'miz aracılığıyla sunduğumuzun farkında olmayabilir. Daha fazla kişinin bunları keşfetmesini ve bundan faydalanmasını umuyoruz!



NFT verileri ( API ): 11 blockchain ağında 4.000'den fazla koleksiyon için taban fiyatları takip ediyoruz.



GeckoTerminal (zincir içi DEX verileri): 145 blockchain ağında 2 milyondan fazla parayı takip ediyoruz.

Adrian Morales

Herkese merhaba, bize katıldığınız için teşekkürler! CoinGecko'yu benzer kripto veri platformlarından ayıran en güçlü özellikleri ve farklılaştırıcı yönleri hakkında ne düşünüyorsunuz?

Soon Aik Chiew

Merhaba, bizi diğer benzer platformlardan ayıran şeyin ne olduğunu sorduğunuz için teşekkür ederiz. Özetlemek gerekirse, sağladığımız verilerin derinliği ve genişliği (yukarıda paylaşıldığı gibi) ve verilerin doğruluğunu ve güvenilirliğini sağlayan, 7/24 özel bir destek ekibiyle birleşir. Kripto piyasası asla uyumaz; buna ayak uydurabilmek için teknolojik ve operasyonel mükemmellik ile sürekli yenilik yapmak zorundayız.

Yakında Aik Chiew ve Julia Ng, veri güvenilirliğini nasıl sağlayacağınızı yanıtlayacak. Gelecekteki yol haritanızı merak ediyorum. Kullanıcıların ve geliştiricilerin sabırsızlıkla bekleyebileceği yeni özellikler veya iyileştirmeler var mı?

Soon Aik Chiew

Merhaba Monica,

Elbette API kullanıcıları her zaman daha hızlı, daha iyi verilerin yanı sıra üstün bir geliştirici deneyimi talep ediyor.



Veri kalitesini ve hizmet performansını iyileştirmek ekiplerimiz için sürekli bir çaba olmuştur. Daha fazla gerçek zamanlı veri ve kullanıcılarımıza yeni kullanım durumlarının kilidini açacak yeni uç noktalar sunarak bunu bir sonraki seviyeye taşımayı sabırsızlıkla bekliyoruz.



Geliştirici deneyimi cephesinde, SDK kitaplıkları sağlamak ve daha fazla veri dağıtım seçeneği sunmak gibi API'mizi daha kullanıcı dostu hale getirmenin yollarını araştırıyoruz.

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Sheharyar Khan

Yakında teşekkürler! Julia Ng'nin CoinGecko'nun kullanım durumları hakkındaki önceki yorumunun devamı niteliğinde; Genel olarak CoinGecko API'sini kullanmak için ideal kişi/kullanıcı profilinin kim olduğunu düşünüyorsunuz? Belirli mesleklerdeki (yatırım, araştırma, finans vb.) kullanıcılar API'den daha fazla yararlanabilir mi?

Julia Ng

Sheharyar Khan, müdahale edeceğim! İdeal kişiliğimiz kesinlikle en üst düzey özel planlarımıza ihtiyaç duyan Kuruluşlardır 😉 Ama cidden, ideal kişi, kripto fiyatına ve piyasa verilerine ihtiyaç duyan firmalardaki kilit paydaşlar (kurucular, ürün yöneticileri, üst düzey geliştiriciler gibi) olacaktır. temel tekliflerini öne çıkarır veya güçlendirir. Bahsettiğiniz gibi yatırım, araştırma ve finans gibi belirli mesleklerdeki kullanıcılar da, özellikle kripto para birimleri, piyasa eğilimleri veya geçmişe dönük ticaret stratejileri hakkında araştırma yapmak istiyorlarsa kesinlikle fayda sağlayacaktır.

Adrian Morales

CoinGecko'nun zaman zaman değişkenlik gösteren kripto piyasasına yanıt vermek için pazarlamasını uyarladığını veya uyarlamayı planladığını nasıl söylersiniz? CoinGecko'da kripto için düşüş dönemleri nasıl görünüyor?

Julia Ng

Piyasanın duyarlılığı ne olursa olsun, alanda kripto projeleri inşa edilmeye devam edecek. Düşüş dönemleri yalnızca piyasada daha az aktivite olduğu anlamına gelir, ancak bu bize bir yandan işimizi halletmemize, ürünümüzü geliştirmeye odaklanmamıza, bir yandan da bu iyileştirmeleri API'mızı yararlı bulacak projelere ve kullanıcılara aktarmaya devam etmemize olanak tanır. Bunlar kılavuzlar, video kaynakları, haber bültenleri vb. şeklinde olabilir.



Bu bağlamda Hackernoon topluluğundan bilgi almak isteriz; API'miz etrafında ne tür içerik ilginizi çeker?

Selam millet! Bir kripto ürünü/web sitesi için pazarlama yapmanın en zor kısmı nedir?

Julia Ng

Hey Jose Hernandez, bence mevcut kripto pazarının dışında talep yaratıyor, çünkü ürünümüz oldukça niş. Kullanıcılar bir kripto fiyat verileri API'sini entegre etmek istemiyorsa, farkındalığı artırmaya ve tekliflerimiz hakkında eğitim vermeye devam etmekten başka yapabileceğimiz pek bir şey yok, böylece bunu yaptıklarında akıllarında ilk sıralarda yer alırız.

Yakında Aik Chiew bunun yeni özellikler için sürekli bir çağrı olacağını hayal ediyorum. Bu beni CoinGecko'nun HackerNoon'da düzenlediği yazma yarışmasına getiriyor. Bu yarışmadan beklentileriniz neler? Ne tür gönderimler arıyorsunuz? Julia Ng

Julia Ng

Mónica Freitas Kripto veri API'mizin geliştiricilere, yatırımcılara ve kripto projelerine yenilik yapma konusunda nasıl güç verdiğini araştıran başvuruları görmeyi çok isteriz. Bu, belirli bir kullanım senaryosunu derinlemesine incelemek veya AI+ML kesişiminde olduğu gibi bugün teknik olarak mevcut olmayabilecek potansiyel bir kullanım senaryosu üzerinde fikir yürütmek olabilir.



Bunun ötesinde, kripto varlık verilerinin, meta verilerinin, geçmiş verilerinin kapsamını ve derinliğini ve bunların araştırma, analiz, ticaret stratejileri ve daha fazlası için nasıl kullanılabileceğini derinlemesine inceleyen gönderimleri de teşvik ederiz. CoinGecko API'ye özelse bonus puanlar!

Asher Umerie

Şu ana kadar harika tepkiler verdi Julia Ng!



Yapay zeka inkar edilemez bir şekilde şu anın çılgını. Son birkaç yıldır inovasyon = yapay zeka entegrasyonu gibi görünüyor. AI/ML'nin kripto veri API'nizle kesişmesi konusunda umut verici bulduğunuz bazı potansiyel kullanım durumları nelerdir?

Julia Ng

Asher Umerie Peki, ümit verici bazı kullanım örnekleri , makine öğrenimi algoritmalarını (sinir ağlarını, duygu analizini düşünün), finansal programlamayı ( yani algoritmik ticaret stratejileri tasarlamak, keskin nişancı botları oluşturmak için geçmiş ve canlı fiyat verilerini kullanmak vb. Yapay zeka kripto botları, potansiyel kullanım örneklerinin başka bir segmentidir ; kullanıcı girdilerine, fiyat uyarı botlarına, ticaret botlarına, Telegram botlarına ( örneğin https://twitter.com/coingecko/status/1715035138135068901 ), sadece birkaçını saymak gerekirse.



Örneğin, detaylandırmak için makine öğrenimi algoritmalarını kullanarak bir duyarlılık analizi yapabilirsiniz. Kullanıcılar, CoinGecko API aracılığıyla erişilebilen kripto para birimlerinin web sitesi ve sosyal medya meta verilerine erişebilir ve bu bilgiyi bir makine öğrenme modelinde işleyerek bir projenin sosyal medya topluluğunun büyüyüp büyümediğini veya durgunlaşıp büyümediğini ya da kaç taneye bağlı olarak eğilimlerin nasıl tespit edileceğini belirleyebilir. kullanıcılar bir coini veya tokenı izleme listesine ekledi veya olumlu oy verdi. Başka bir örnek, web sitelerinin meşruiyetini tespit etmek veya sitelerin şüpheli veya kötü amaçlı olup olmadığını işaretlemek için API'mizden elde edilen meta verileri analiz eden algoritmalar kullanmaktır.



Fiyat tahminleri için, bir veya birkaç kripto para biriminin geçmiş fiyat verilerini kullanarak bir fiyat tahmin modeli geliştirmek kadar basit veya işlem hacmi ve likidite havuzu faaliyetine dayalı daha karmaşık bir şey olabilir.

Asher Umerie

Gerçekten heyecan verici şeyler Julia Ng!

CoinGecko blogunun bu potansiyel uygulamaları kısaca kapsamasını takdir ediyorum. Ekibiniz bazı önemli işler yapıyor.

Asher Umerie

Yakında Aik Chiew bu sizin için! CoinGecko API'yi kullanmaya yeni başlayan geliştiricilerin hızlı ve etkili bir şekilde başlamalarına yardımcı olmak için hangi kaynakları veya desteği sağlıyorsunuz? API'nizin değerini en üst düzeye çıkarmak için önerebileceğiniz en iyi uygulamalar veya ipuçları var mı?

Yakında Aik Chiew

Merhaba Asher Umerie, CoinGecko API'sinde yeni olan geliştiriciler için, ister başlangıç düzeyinde olun, ister Satoshi gibi bir profesyonel olun, endişelenmeyin, biz size yardımcı olacağız.



Ekip pek çok faydalı kaynak hazırladı ancak bunlarla sınırlı değil:



Yeni başlayan herkesi bu 10 dakikalık eğitim kılavuzuna başlamaya şiddetle teşvik ediyoruz. Bunu tamamlamak sizi API'mızı bir profesyonel gibi kullanmaya hazır hale getirmelidir!



Takip etmeniz için bazı en iyi uygulamalar da burada gösterilmektedir.



Pratik yapmak mükemmelleştirir! Öncelikle Demo API'mize ücretsiz abone olarak başlayın ve ücretsiz uç noktaları API belgelerimizde test edin. Kısa sürede usta olacaksınız.



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Asher Umerie

Yakında Aik Chiew'e teşekkür ederiz!

Asher Umerie



Monica'nın önceki sorusunu tersine çevirelim. Bu yarışma için ne tür başvuruların uygun olmadığını düşünüyorsunuz?

Julia Ng

Asher Umerie CoinGecko API'nin toplu kripto fiyatı ve piyasa verileri sağladığı göz önüne alındığında, kripto borsalarındaki API'lerde olduğu gibi tamamen 'kripto API'sine sabitlemek yerine gönderimlerin kripto veri API'lerine (bizimki gibi) odaklanmasını veya bunları içermesini kesinlikle tercih ederiz ( örneğin Binance API) veya Bitcoin API.



Gönderimlerin, bir karşılaştırma parçasında olduğu gibi farklı API türlerinin bir karışımını içermesi, API teklifimizi içerdiği sürece tamamen kabul edilebilir.

Harika konular Julia Ng

Yazarlara ne gibi tavsiyelerde bulunursunuz? Paylaşacağınız kaynaklar var mı? Özellikle CoinGecko API'si hakkında yazıyorlarsa





Julia Ng

Mónica Freitas API ve API dokümantasyon sayfalarımıza göz atın! Uç noktalarımıza genel bir bakıştan, her bir uç noktanın CoinGecko.com ve GeckoTerminal.com'da nasıl kullanıldığına ve kullanım senaryolarına kadar her şey burada mevcuttur.

Daha fazla ilhama ihtiyacınız varsa, enerjinin akmasını sağlamak için yarışma sayfamızda bir yazma önerileri listesi hazırladık! Tüm yazarlara başarılar diliyorum :)

Asher Umerie

Bu AMA'nın özeti bu!



Zaman ayırdığınız, düşünceli yanıtlarınız ve detaylara gösterdiğiniz ilgi için Julia Ng ve Soon Aik Chiew'e teşekkür ederiz. Bundan sonra yolculuğunuzu takip edip bundan sonra ne yapacağınızı görmekten heyecan duyuyoruz!



HackerNoon'daki tüm yazarlara, #crypto-api yazma yarışması için girişlerinizi hazırlarken bu konuşma sırasında paylaşılan değerli bilgilerden yararlandığınızdan emin olun.



Aklınıza gelenleri okumak için sabırsızlanıyoruz!