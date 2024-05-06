召集所有作家：从 CoinGecko 团队了解 Crypto-API 写作比赛的全部内容

在本次 AMA 中，我们讨论了正在进行的写作比赛、Crypto-API以及 HackerNoon 作家社区的主要主题：无论您是在讨论加密货币数据 API 的价值、强调 CoinGecko API 等行业领导者、提供教程、分享集成经验、探索用例或相关主题，我们都希望听到您的意见！

查看此处的写作提示并分享您的故事以赢得 1000 美元！

认识一下我们的嘉宾 - Soon Aik Chiew 和 Julia Ng！

Soon Aik Chiew 是 CoinGecko 的产品主管，在加密货币行业拥有 3 年的丰富经验，在产品领域拥有超过 10 年的经验。他目前负责推动所有 CoinGecko API 产品计划，专注于增强公共、自助和企业解决方案中的 API 产品。



Julia Ng 拥有 10 年从跨国公司到初创企业的营销经验，目前担任 CoinGecko 的增长主管，并带头负责 CoinGecko 及其 API 的战略增长和营销计划。



在这次 AMA 中，Soon Aik 和 Julia 分享了有关以下内容的一切：

CoinGecko API 最受欢迎的用例和案例研究——分享使用我们的 API 的现有产品和项目的示例。

CoinGecko API 端点和数据覆盖范围——例如哪些是最受欢迎的端点；新的链上 DEX 端点以及您可能对其加密数据和覆盖范围存在的任何疑问。

数据准确性和可靠性——讨论其方法以及数据如何汇总。

市场分析和见解——分享有关开发人员和分析师如何利用 CoinGecko API 进行市场分析、跟踪趋势和识别交易机会的见解。讨论执行技术分析、回溯测试或研究的历史数据和工具的可用性。

针对用户和开发人员希望在未来路线图中看到的内容，提出问题、建议和想法。

这篇由 Mónica Freitas、Julia Ng、Soon Aik Chiew、Asher Umerie、Sheharyar Khan、Adrian Morales 和 Jose Hernandez 撰写的 Slogging 帖子出现在 slogging 的官方 #amas 频道中，已对其进行了编辑以提高可读性。

嗨，Julia Ng 和 Soon Aik Chiew！感谢你们加入我们！首先我想问一下你们自己、你们的背景以及你们与 API 的合作情况。

Julia Ng

大家好！我是 CoinGecko 的 Julia。我目前负责 CoinGecko 的增长营销，之前曾在丝芙兰（SEA 分部）、TripAdvisor 和一家名为 Yours Skincare 的初创公司工作。我拥有营销传播背景，最初从事广告/活动代理工作。



就我在 API 方面的经验而言，我于去年第三季度初加入了 CoinGecko API 团队。与我们的 API 产品负责人 Soon Aik Chiew 和团队其他成员密切合作令人兴奋。很高兴今天能够与 Hackernoon 社区分享有关我们 API 的更多信息 🙌

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这是一个有趣的背景，Julia Ng。

您如何看待提高 CoinGecko API 的认知度和使用率的过程？您最想向人们展示什么？提高采用率的最大挑战是什么？

Julia Ng

很高兴您问到这个问题！CoinGecko 在加密行业内日益受到认可和使用，自 2014 年多次牛市和熊市周期以来，它已成为全球加密数据权威和巨头。您在 CoinGecko（ http://www.coingecko.com - 网页和应用程序上）以及我们的姊妹 DEX 聚合器和跟踪器 GeckoTerminal（ http://www.geckoterminal.com ）上看到的大部分内容都可以通过我们的加密数据 API 访问。



换句话说，我们在加密行业中找到了适合的产品市场，新的加密项目、dApp（去中心化应用程序）、钱包等都在寻找我们的企业级、聚合加密价格和市场数据、元数据、链上去中心化交易所（DEX）数据。



因此，在提高采用率方面，我们的主要挑战是接触行业以外的新用户，我们的品牌可能不太知名，同时还要通过不断创新我们的产品来超越其他加密数据提供商，并确保我们以最准确、及时和全面的方式为我们的市场提供他们正在寻找的数据。

Julia Ng

因此我们举办了写作比赛和与 Hackernoon 的 AMA！哈哈

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Soon Aik Chiew

嗨，莫妮卡和大家，感谢你们的邀请！请叫我 SA。我目前住在马来西亚，所以如果有人来拜访，请告诉我！



过去十年，我一直在科技行业工作，最初担任用户体验顾问，后来转而担任技术产品角色。API 是 CoinGecko 的一项新举措，这是一个学习过程，因为管理这样的产品对我来说是新事物。我们不断吸收社区反馈，这有助于我们改进并更好地服务于用户。



这让我夜不能寐，思考如何增强我们的 API 以赋能他人——无论是帮助他们做出财务决策还是帮助他们实现新的金融创新。看到我们的 API 如何赋能全球的开发人员、业余爱好者和企业，真是令人兴奋。我们迫不及待地想与大家进一步交流！

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有趣的旅程！对于那些不知道的人，Aik Chiew，你能解释一下 CoinGecko 的 API 是什么吗？它有哪些用例？

Soon Aik Chiew

回复：什么是 CoinGecko API 及其一些用例

CoinGecko API（ http://www.coingecko.com/api ）允许您以编程方式获取各种加密市场数据，如实时价格、市值、交易量、历史数据、元数据（图像、类别）等等。



除了构建加密数据分析应用程序和投资组合跟踪器（如 CoinGecko）之外，项目还经常使用我们的 API 并向其用户提供实时市场数据，使用历史价格图表数据、元数据等丰富其应用程序。许多业余爱好者还喜欢在 Google 表格/Excel 上使用我们的 API 数据，以跟踪其投资组合持股或研究投资机会。



还有更多独特的用例，例如聊天机器人和预言机，以下是一些可能有用的参考资料：

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Julia Ng

补充 Soon Aik 的观点，CoinGecko API 的用例范围从个人使用到加密项目和研究机构。例如：



个人用例：投资组合或损益跟踪

Metamask 等钱包使用我们的硬币市场数据来显示加密货币价格变化，并使用合约地址查询代币价格。

DeFi 分析仪表板和 Zapper 等浏览器依赖我们的加密数据在其网络和应用上提供全面的市场洞察。

研究和数据可视化平台 Statista 使用我们的硬币价格数据制作其交互式图表。



我在这里添加了一些图像以方便参考。

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Julia Ng，很有趣...我认为用 API 接触加密行业以外的人是最难的部分

在 dapps 和加密货币的采用方面，您注意到了哪些趋势？CoinGecko 的 API 在当前的加密货币行业中占据什么位置？

Julia Ng

就趋势而言，加密货币是一个非常受情绪和叙事驱动的行业。当加密货币处于牛市时，API 注册/使用量会明显上升，这仅仅是因为新项目和创新（如新的区块链层协议）因牛市而出现。



最近，memecoin 一直在飙升，这导致 Telegram 交易机器人的复苏。Telegram 加密货币交易机器人为交易者提供了优势，因为它能够以比手动连接到 DEX 更快的速度执行交易。然后，此类 Telegram 机器人可以依赖我们 API 中的链上 DEX 数据端点来检索价格和市场数据。



关于链上 DEX 数据，我们想强调的是，这是我们的最新产品，自 2 个月前推出以来，它一直受到广泛关注！关键数据集包括加密货币流动性池、按合约地址划分的代币数据和 OHLCV 图表数据。:star-struck:



对于那些热衷于探索的人来说，总共有20 个链上 DEX 数据端点。

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Asher Umerie

你好 Soon Aik Chiew



到目前为止很有见解！



让我们谈谈数据。CoinGecko 如何确保其数据的准确性和可靠性？您能向我们介绍一下用于汇总和验证这些数据的方法吗？

Soon Aik Chiew

回复：确保数据准确性和可靠性

CoinGecko 汇总了来自全球 1,000 多家交易所的多个行情代码的加密货币价格、交易量和流动性数据，并通过我们全面的算法计算每种加密货币的市场价格。我们的方法已发布在我们的网站上，如果您有兴趣深入了解，请参阅我们的深入价格汇总方法。



我的呼吁是：我们整合了超过 1,000 家交易所，这是业内最多的，以确保我们提供最准确的全球平均价格。

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Asher Umerie

感谢 Soon Aik Chiew！



随着新的加密货币和代币的激增，CoinGecko 如何决定将哪些货币和代币纳入其平台进行跟踪？

Julia Ng

Asher Umerie 要在 CoinGecko 上市，加密货币必须首先在 CoinGecko 跟踪的交易所进行交易。我们有严格的上市标准和验证流程，我们的运营团队会彻底审查网站和团队信息、社交媒体资料（最低关注者人数）等数据点，并拥有一个有效的区块浏览器，以便我们的用户能够验证交易并监控网络活动。



如果加密资产在 GeckoTerminal 支持的去中心化交易所 (DEX) 上交易，它们将自动在 GeckoTerminal 上列出。用户可以在搜索栏中搜索合约地址来找到代币。



这对我们的 API 意味着什么？ – 通过我们新的由 GeckoTerminal 提供支持并可通过 CoinGecko API 访问的链上 DEX 数据端点，用户可以获取 CoinGecko 上未列出的加密货币的数据。 这意味着广泛的覆盖范围和对 260 万个代币和 290 万个加密流动性池的访问（截至本次 AMA 时事实准确）。

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Soon Aik Chiew 太酷了！开发人员如何利用 CoinGecko API 来增强其加密项目的功能，而不仅仅是市场跟踪和投资组合管理？人们应该知道哪些令人兴奋的功能？

Soon Aik Chiew

回复：令人兴奋的功能！

当然，我们这里有一些有趣的端点和用例：



1. /search/trending - 获取当前流行的代币、NFT 和类别coingecko.com ，基于用户搜索。

- 专业提示：除了交易者使用此类端点来识别潜在的投资机会之外，我们还观察到 web3 项目利用此类数据来寻找潜在客户和合作伙伴。😏

2. /coins/id - 获取硬币的综合元数据，如网站、社交媒体链接、图像和描述，它还包括股票代码对数据，以及独家指标，如关注列表数量和 CoinGecko 上的投票数。 ﻿3. /global - 获取行业总市值，包括历史数据，这可能有助于追踪行业增长，甚至将其与比特币的市值进行比较，以获取比特币的主导地位数据 4. /categories - 获取 CoinGecko 支持的完整类别列表，然后使用以下方法获取特定类别下的硬币列表/coins/markets端点。 我们现在有超过 200 个由我们的团队精心挑选的类别；从 memecoin 到 AI，以及加密货币领域所包含的一切，天空之下和天空之外的一切！

开发人员特别喜欢的一件事是我们的 API 能够通过合约地址查找硬币的数据，这减少了 API ID 映射所需的精力和时间。

在我们的开发者仪表板上，我们还提供了一些有用的功能来增强开发者体验，例如：

查看历史数据使用情况

API 使用硬上限以防止超额

API 密钥管理

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Sheharyar Khan

大家好！很高兴你们能来到这里，也非常期待了解更多关于 CoinGecko API 的信息。首先，你希望更多用户了解 CoinGecko API 中的哪个功能？

Soon Aik Chiew

嘿，Sheharyar Khan。谢谢你的提问。

如果我只建议 1 个功能，那就是 Julia 上面分享的链上 DEX API 数据，这是最新添加的 API 端点。





从历史上看，CoinGecko（和我们的 API）主要专注于提供汇总价格和市场数据，这也是大多数用户了解我们的原因。许多人可能仍然不知道我们还通过我们的网站、应用程序和 API 提供 NFT 和 DEX 数据。我们希望更多人能够发现它们并从中受益！



NFT数据（ API ）：我们追踪 11 个区块链网络中 4,000 多个收藏品的底价。



GeckoTerminal （链上 DEX 数据）：我们在 145 个区块链网络中追踪超过 200 万个硬币。

Adrian Morales

大家好，感谢加入我们！您认为 CoinGecko 最强大的功能和差异化是什么，使其从类似的加密数据平台中脱颖而出？

Soon Aik Chiew

嗨，感谢您询问我们与其他类似平台的区别。如果让我总结一下，那就是我们提供的数据深度和广度（如上所述），再加上专门的 24x7 支持团队，确保数据的准确性和可靠性。加密货币市场永不停歇，我们必须不断创新，以技术和运营卓越性跟上步伐。

Soon Aik Chiew 和 Julia Ng 回答了您如何确保数据可靠性。我很好奇您未来的路线图。用户和开发人员可以期待哪些即将推出的功能或改进？

Soon Aik Chiew

嘿莫妮卡，

当然，API 用户总是要求更快、更好的数据以及卓越的开发人员体验。



提高数据质量和服务性能是我们团队的不懈努力。我们期待通过提供更多实时数据和新端点为用户解锁新用例，将这一目标提升到新的水平。



在开发人员体验方面，我们正在探索使我们的 API 更加用户友好的方法，例如提供 SDK 库和提供更多数据传输选项。

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Sheharyar Khan

感谢！作为 Julia Ng 之前对 CoinGecko 用例的评论的后续内容；您认为谁是使用 CoinGecko API 的理想角色/用户配置文件？某些职业（投资、研究、金融等）的用户是否会从 API 中受益更多？

Julia Ng

Sheharyar Khan，我来插话！我们的理想角色绝对是需要我们最高级别的定制计划的企业 😉 但说真的——理想的角色应该是需要加密货币价格和市场数据的公司的关键利益相关者（如创始人、产品经理、高级开发人员），无论是为了构建功能还是支持其核心产品。正如您所提到的，某些行业的用户，投资、研究和金融，也肯定会受益，特别是如果他们想要研究加密货币、市场趋势或回测交易策略。

Adrian Morales

您认为 CoinGecko 如何适应或计划调整其营销以应对偶尔波动的加密货币市场？CoinGecko 认为加密货币的熊市时期是什么样的？

Julia Ng

无论市场情绪如何，加密领域仍将有项目在建设。熊市只意味着市场活动减少，但这使我们能够静下心来，专注于改进我们的产品，同时继续向那些认为我们的 API 有用的项目和用户传达这些改进。这些将以指南、视频资源、新闻通讯等形式呈现。



关于这一点，我们很乐意听取 Hackernoon 社区的意见——我们的 API 周围的哪些内容会引起您的兴趣？

大家好！为加密产品/网站做营销最困难的部分是什么？

Julia Ng

嘿，Jose Hernandez，在我看来，我们在现有加密货币市场之外创造了需求，仅仅是因为我们的产品相当小众。如果用户不想集成加密货币价格数据 API，我们能做的不多，只能继续提高知名度和教育我们产品，这样当他们这样做时，我们就是首选。

Soon Aik Chiew 我想这是对新功能的不断要求。这让我想到了 CoinGecko 在 HackerNoon 上举办的写作比赛。你对这次比赛有什么期望？你在寻找什么样的作品？ Julia Ng

Julia Ng

Mónica Freitas 我们很乐意看到大家提交探索我们的加密数据 API 如何帮助开发者、交易者和加密项目进行创新的提案。这可能是深入研究特定用例，也可能是构思目前可能尚不存在的潜在用例，例如 AI+ML 的交集。



除此之外，我们还鼓励提交深入研究加密资产数据、元数据、历史数据的覆盖范围和深度，以及如何将其用于研究、分析、交易策略等的投稿。如果它特定于 CoinGecko API，则可获得加分！

Asher Umerie

到目前为止，Julia Ng 的反响非常好！



不可否认，人工智能是当下最热门的话题。过去几年，创新似乎等于人工智能集成。关于人工智能/机器学习与加密数据 API 的交叉，您认为有哪些潜在用例很有前景？

Julia Ng

Asher Umerie 嗯，一些有前景的用例将使用机器学习算法（想想神经网络、情绪分析）、金融编程（即使用历史和实时价格数据来设计算法交易策略、构建狙击机器人）等进行分析或https://www.coingecko.com/learn/bitcoin-price-prediction-machine-learning 。人工智能加密机器人是另一部分潜在用例——有https://www.coingecko.com/learn/ai-crypto-chatbot可以根据用户输入显示正确的数据、价格警报机器人、交易机器人、Telegram 机器人（例如https://twitter.com/coingecko/status/1715035138135068901 ），仅举几例。



例如，您可以使用机器学习算法进行情绪分析。用户可以利用 CoinGecko API 获取加密货币的网站和社交媒体元数据，并在机器学习模型中处理这些信息，以确定项目的社交媒体社区是在增长还是停滞不前，或者如何根据有多少用户关注或点赞了某个代币或代币来发现趋势。另一个示例是使用算法分析从我们的 API 获得的元数据，以确定网站的合法性或标记网站是否可疑或恶意。



对于价格预测，它可以简单到使用一种或几种加密货币的历史价格数据开发价格预测模型，也可以基于交易量和流动性池活动开发更复杂的模型。

Asher Umerie

真是令人兴奋的东西 Julia Ng！

我很欣赏 CoinGecko 博客简明扼要地介绍了这些潜在应用。您的团队正在做一些重要的工作。

Asher Umerie

Soon Aik Chiew，这个是为你准备的！对于刚开始使用 CoinGecko API 的开发人员，您提供哪些资源或支持来帮助他们快速有效地入门？您是否推荐任何最佳实践或技巧来最大化 API 的价值？

Soon Aik Chiew

你好，Asher Umerie，对于刚接触 CoinGecko API 的开发人员来说，无论你是初学者还是像 Satoshi 这样的专业人士，都不用担心，我们已经为你做好了准备，



该团队提供了许多有用的资源，但不限于以下内容：



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Asher Umerie

谢谢 Soon Aik Chiew！

Asher Umerie



让我们来回答一下莫妮卡之前的问题。您认为哪些类型的作品不适合参加本次比赛？

Julia Ng

Asher Umerie 鉴于 CoinGecko API 提供汇总的加密货币价格和市场数据，我们绝对更希望提交的内容集中或包含加密数据 API（像我们的），而不是完全锚定在“加密 API”上，如来自加密货币交易所的 API（例如币安 API）或比特币 API。



如果提交的内容包含不同类型的 API 混合（例如在比较文章中），这是完全可以接受的，只要它包含我们提供的 API 即可。

精彩话题 Julia Ng

你会给作家什么建议？你会分享什么资源？尤其是如果他们写关于 CoinGecko API 的文章





Julia Ng

Mónica Freitas 请查看我们的API和API 文档页面！从我们的端点概述到每个端点在CoinGecko.com和GeckoTerminal.com上的使用方式以及用例，所有内容都在那里。

如果您需要更多灵感，我们在比赛页面上提供了一系列写作提示，让您灵感迸发！祝所有作家好运 :)

Asher Umerie

本次 AMA 就到此结束！



感谢 Julia Ng 和 Soon Aik Chiew 抽出时间，提供周到的解答，并关注细节。我们很高兴能从现在开始关注您的旅程，看看您接下来会做什么！



对于 HackerNoon 上的所有作者来说，在为 #crypto-api 写作比赛撰写作品时，请务必利用此次对话中分享的宝贵见解。



我们迫不及待地想读一下您的想法！