Sam Altman : le prochain grand héros culte de la technologie

Le fanatisme a été, pendant une grande partie de l’histoire américaine, réservé aux institutions telles que les équipes sportives et les universités, où les allégeances sont si profondes qu’elles peuvent (et sont souvent devenues) un élément central de l’identité d’une personne. Mais un changement intéressant s’est produit au tournant du siècle, où les individus suscitent désormais la même fervente admiration.





Cela s'est produit en politique - c'est un sujet pour une autre publication - mais aussi dans le monde des affaires : notamment avec Steve Jobs et Elon Musk. Si vous faites le lien entre ce qui a motivé l’amour de ces leaders technologiques et les événements récents, il est clair que le nouveau héros culte de la technologie est Sam Altman.





Altman a décroché ce poste fin novembre après avoir été brusquement licencié de son poste de directeur général d'OpenAI, la société qu'il a contribué à fonder en 2015.





Comme cela a été largement évoqué, le conseil d'administration d'OpenAI a demandé de manière inattendue à Altman de rejoindre un lien Google Meet, auquel cas il lui a dit qu'il serait renvoyé d'OpenAI en raison de ce qui a été décrit comme une « rupture de communication ».





En deux jours, 90 % des employés d'OpenAI avaient signé une lettre ouverte au conseil d'administration menaçant de quitter OpenAI pour Microsoft s'ils ne réintégraient pas Altman en tant que PDG. Cette menace a été considérée comme si crédible que Microsoft a passé le week-end à charger du matériel de bureau et des ordinateurs dans un étage du bureau de LinkedIn à San Francisco, en prévision de leur arrivée.





Finalement, Altman a repris son poste de PDG et OpenAI a remanié son conseil d'administration .





Et bien qu'il s'agisse d'une séquence d'événements choquants en peu de temps, le plus choquant n'a pas été son licenciement et sa réembauche, le réalignement du conseil d'administration, ou le fait que 90 % des employés ont menacé de démissionner à cause des événements : le plus grand La réaction de l'ensemble de l'industrie technologique à l'éviction d'Altman a été une surprise.





Des personnes qui n’avaient aucune relation avec OpenAI ou Altman se sont précipitées pour le défendre à gorge déployée. Des articles d’opinion ont été rédigés. Des centaines d'heures de podcasts ont été enregistrées. Les réseaux sociaux regorgeaient de personnes qui le soutenaient même s'ils n'avaient jamais entendu la voix d'Altman.





Toute cette activité allait bien au-delà d'une réaction à l'obtention d'un accord brutal, et cela semblait familier : comme le genre de débat, de mèmes et de discours que vous voyez se dérouler sur le rôle de Steve Jobs chez Apple ou sur l'une des diverses choses qu'Elon Musk est impliqué. La réponse a viré au fanatisme.

Les ingrédients clés d’un héros culte de la technologie

Un avantage (peut-être inattendu) du licenciement et de la réembauche d'Altman est que cela lui a donné l'un des trois ingrédients fondamentaux pour faire d'un héros culte de la technologie : la résilience . Les gens – les Américains en particulier – adorent les histoires de retour, et celle d'Altman ne ressemblait à aucune de celles que nous avions vues auparavant, notamment en ce qui concerne la rapidité avec laquelle elle s'est déroulée.





Lorsque Jobs a été licencié d'Apple en raison de politiques d'entreprise, il a fallu douze ans avant qu'il reprenne la barre - fidèle à la rapidité avec laquelle les choses se déroulent en 2024, le voyage d'Altman a duré trois jours.





Malgré la brièveté de son absence, elle a été intense et les enjeux étaient élevés, un peu comme les (nombreuses) fois où Elon a emmené Tesla au bord de l'extinction avant de s'imposer en route pour devenir la personne la plus riche du monde.





Ces trois personnes offrent également des visions convaincantes accompagnées de percées convaincantes . Pour Jobs, il s'agissait (au départ) de rendre les ordinateurs si accessibles et si faciles à utiliser que vous les accueilleriez chez vous. Pour Musk, c’était la voiture électrique.





Et avec Sam Altman, il est clair que sa vision lunaire - un effort qu'il s'est avéré capable de diriger - est l'intelligence artificielle.





Les paroles ne coûtent rien, et beaucoup ont déjà été attirés par des types visionnaires charismatiques, mais dans chacun de ces cas, ces personnes ont été exécutées. C'est une grosse case à cocher.





Plus que tout, la concentration et la ténacité dont Jobs et Musk ont fait preuve tout au long de leur carrière, au travers de multiples efforts et entreprises, sont le genre de conviction que les gens admirent.





Il est facile de regarder Musk et de se demander pourquoi il maintient (un niveau matériel) d'implication dans Tesla, SpaceX, Boring Company, SolarCity et d'autres. La réponse est significative : ce sont les entreprises et les composants nécessaires pour réaliser la vision ultime de Musk, par exemple. les humains deviennent une espèce extra-planétaire.





(Et il est intéressant de noter que ce qui nuit le plus à la cote d'approbation d'Elon Musk, à l'heure actuelle, est lié au manque de concentration dont il fait preuve avec son implication dans Twitter. Son fonctionnement de Twitter n'aidera pas les gens à aller sur Mars.)

Sam Altman a fait preuve de résilience et a une vision et une concentration

Tout comme l’objectif de Musk (auparavant singulier) d’aider les humains à devenir une espèce extra-planétaire, l’objectif d’Altman est clair : l’intelligence artificielle. Il comprend, comme il l’a décrit dans une interview, « l’arc de la technologie et du changement sociétal à long terme ». Cela a poussé Altman à entreprendre de nouveaux efforts connexes. Parmi eux:





Conscient de la nécessité d'un réseau énergétique plus solide pour réaliser pleinement sa vision de l'avenir de la technologie, Altman est président du conseil d'administration d' Oklo , une startup avancée de microréacteurs à fission nucléaire. Comme Sam Altman l'a déclaré à CNBC : « Je pense qu'il existe une demande urgente de tonnes et de tonnes d'énergie bon marché, sûre et propre à grande échelle. »





Conscient d'un problème similaire, Altman a poussé à un niveau d'investissement dans les semi-conducteurs (et généralement dans la puissance de calcul ) à un niveau sans précédent. Plus tôt ce mois-ci, il a été révélé qu'Altman cherchait jusqu'à 7 000 milliards de dollars d'investissement pour remodeler l'industrie des semi-conducteurs.





Construire des routes, des ponts et des tunnels grâce à l'intelligence artificielle n'est pas satisfaisant pour Altman, car la rumeur dit qu'il collabore avec l'ancien designer d'Apple, Jony Ive, pour construire un dispositif matériel d'IA qui changera (vraisemblablement) la façon dont les utilisateurs utilisent actuellement expérimentez l’intelligence artificielle.

Qu'est-ce que cela signifie pour Sam Altman ?

Outre les implications personnelles de devenir une célébrité du monde des affaires, Altman devra gérer l’impact doux-amer de cette attention accrue sur sa vie professionnelle.





Son positionnement lui a permis (et continuera de lui permettre) de prendre des mesures comme celle qu’il a prise lors d’une demande d’investissement de 7 000 milliards de dollars dans les semi-conducteurs. Alors que la plupart des gens se moquaient de la scène, les gens se sont penchés et ont écouté, considérant véritablement une proposition auparavant impensable.





De même, il sera probablement trouvé plus crédible et verra les bénéfices de sa réputation lorsqu'il lancera le dispositif matériel d'IA dont on parle, plus susceptible d'éviter le scepticisme que les premiers arrivés comme Humane et Rabbit.





Il constatera peut-être que l’attention n’est pas entièrement positive. Lorsque Oklo aura terminé le processus de publication via le SPAC d'Altman ($ALCC), il semble être un candidat évident pour devenir un favori des fanboys et des groupes comme r/WallStreetBets. Bien que ce soit probablement une bonne chose pour le prix, il suffit de demander à Musk quels sont les inconvénients (potentiels) d’avoir autant de personnes autour de la table.





Cela peut rendre difficile pour Altman et son équipe de rester agiles, un inconvénient dans un environnement à un stade précoce. Son statut de héros culte peut également rendre difficile la réalisation de ce qu'Altman a prouvé à maintes reprises qu'il aime : bricoler des projets technologiques en public.





Il pourrait avoir du mal à lancer un projet amusant de week-end d'extension Chrome. (Même si je pense qu'il s'en sortira.)





En fin de compte, je ne sais pas s'il est sain de traiter nos chefs d'entreprise avec un statut mythique, et je ne sais pas non plus quoi faire avec ou à propos de ce phénomène, à part dire ceci : j'espère que le chemin et le résultat seront meilleurs pour Sam Altman qu'ils ne l'ont été. été pour d'autres comme lui.





Avec Jobs et Musk, l’histoire a été compliquée, rappelant une phrase du Dark Knight de Christopher Nolan en 2008 : « Soit vous mourez en héros, soit vous vivez assez longtemps pour vous voir devenir un méchant. » Avec Jobs et Musk, je pense qu’il est prudent de dire que cela a été vrai dans chaque cas.





Nous espérons que Sam Altman pourra se frayer un chemin vers un troisième résultat, celui où il pourra poursuivre sa vision de l'amélioration de l'humanité, sans se transformer en un troll Internet qui libère un Cybertruck.