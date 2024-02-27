萨姆·奥尔特曼：科技领域的下一个大崇拜英雄

在美国历史的大部分时间里，狂热主义一直是为运动队和大学等机构保留的，这些机构的忠诚度如此之深，以至于可以（而且经常）成为一个人身份的核心部分。但在世纪之交发生了一个有趣的转变，个人开始受到同样热烈的钦佩。





这种情况发生在政治上（这是另一家出版物的主题），也发生在商业上：最突出的是史蒂夫·乔布斯和埃隆·马斯克。如果你将这些科技领袖的热爱与最近发生的事件联系起来，很明显，科技界新的崇拜英雄是萨姆·奥尔特曼 (Sam Altman)。





奥特曼在 2015 年帮助创立的 OpenAI 首席执行官职位突然被解除后，于 11 月底获得了这一职位。





正如已经广泛报道的那样，OpenAI 董事会出人意料地要求 Altman 加入 Google Meet 链接，此时他们告诉他，他将因所谓的“沟通障碍”而被 OpenAI 解雇。





两天之内，90% 的 OpenAI 员工签署了一封致董事会的公开信，威胁如果不恢复 Altman 的首席执行官职务，他们将离开 OpenAI 前往微软。人们认为这是一个可信的威胁，以至于微软整个周末都将办公设备和电脑搬到 LinkedIn 旧金山办事处的地板上，为它们的到来做好准备。





最终，奥特曼重新担任首席执行官， OpenAI 也对董事会进行了改组。





虽然这是一系列在短时间内发生的令人震惊的事件，但最令人震惊的部分不是他的解雇和重新聘用、董事会的重新调整，也不是 90% 的员工因这些事件威胁要辞职的事实：令人惊讶的是更广泛的科技行业对奥特曼下台的反应。





那些与 OpenAI 或 Altman 没有任何关系的人纷纷涌来，全力为他辩护。意见稿已写成。录制了数百小时的播客。社交媒体上充斥着支持他的人，尽管他们从未听过奥特曼的声音。





所有这些活动都远远超出了对某人受到不公平待遇的反应，而且感觉很熟悉：就像你看到的关于史蒂夫·乔布斯在苹果公司的角色或关于埃隆·马斯克的任何各种事情的辩论、模因和话语。人们的反应变成了狂热。

科技崇拜英雄的关键要素

奥特曼解雇和重新雇用的一个（也许是意想不到的）好处是，这给了他成为科技崇拜英雄的三个核心要素之一：韧性。人们——尤其是美国人——喜欢卷土重来的故事，而奥特曼的故事与我们以前见过的任何故事都不一样，尤其是它的展开速度如此之快。





当乔布斯因公司政治而被苹果解雇时，他花了 12 年才重新掌舵——按照 2024 年事情发展的速度，奥特曼的旅程只用了三天。





尽管他缺席的时间很短，但他的缺席却很激烈，而且风险很高，就像埃隆（多次）将特斯拉带到灭绝的边缘，然后成为世界上最富有的人一样。





所有这三个人都提供了令人信服的愿景以及令人信服的突破。对于乔布斯来说，（最初）是让计算机变得如此易于使用和使用，以至于你会欢迎它们出现在家里。对于马斯克来说，这就是电动汽车。





对于萨姆·奥尔特曼来说，很明显他的登月愿景——他已证明有能力领导这一努力——就是人工智能。





空谈是廉价的，许多人以前都被有魅力、有远见的人所吸引，但在每一个案例中，这些人都被处决了。这是一个需要检查的大盒子。





最重要的是，乔布斯和马斯克在他们的职业生涯中、在多项努力和公司中所表现出的专注和坚韧，是人们钦佩的信念。





人们很容易看着马斯克并想知道为什么他保持（实质性地）参与特斯拉、SpaceX、Boring Company、SolarCity 等公司，答案是有意义的：这些是实现马斯克最终愿景所必需的公司和组件，对于人类成为外行星物种。





（有趣的是，目前影响埃隆·马斯克支持率的最大因素是他在 Twitter 上的表现缺乏重点。他对 Twitter 的操作不会帮助人们登上火星。）

萨姆·奥尔特曼表现出了韧性、远见和专注

就像马斯克（之前是单一的）专注于帮助人类成为外行星物种一样，奥特曼的重点也很明确：人工智能。正如他在一次采访中所描述的那样，他理解“长期来看技术和社会变革的弧线”。这促使奥特曼进行新的相关努力。他们之中：





Altman 认识到需要更强大的能源网络来充分实现他对未来技术的愿景，因此担任先进核裂变微反应堆初创公司Oklo的董事会主席。正如萨姆·奥尔特曼 (Sam Altman) 告诉CNBC 的那样，“我认为人们迫切需要大量廉价、安全、清洁的大规模能源。”





认识到类似问题后，奥特曼已将半导体（以及一般计算能力）的投资水平提高到了前所未有的水平。本月早些时候，有消息称Altman 已寻求高达 7 万亿美元的投资来重塑半导体行业。





建造人工智能的道路、桥梁和隧道对 Altman 来说并不令人满意，因为有传言称他正在与苹果前设计师 Jony Ive 合作打造一款硬件 AI 设备，该设备（大概）将改变用户当前的生活方式体验人工智能。

这对萨姆·奥尔特曼意味着什么？

除了成为商界名人对个人的影响之外，奥特曼还需要应对这种日益增加的关注对其职业生涯带来的苦乐参半的影响。





他的定位已经允许（并将继续允许）他采取像他在提出 7 万亿美元半导体投资要求时那样的举措。虽然大多数人会在台下被嘲笑，但人们却倾身聆听，真正考虑了一个以前无法想象的提议。





同样，当他推出传闻中的人工智能硬件设备时，他可能会被认为更可信，并看到自己声誉的好处，比 Humane 和 Rabbit 等先行者更有可能避免怀疑。





他可能会发现关注并不都是积极的。当 Oklo 通过 Altman 的 SPAC ($ALCC) 完成上市过程时，它似乎成为粉丝和 r/WallStreetBets 等团体的最爱的明显候选者。虽然就价格而言可能是件好事，但只要问问马斯克，有这么多人围坐在一起的（潜在的）缺点就可以了。





这可能会让奥特曼和他的团队很难保持敏捷，这在早期环境中是一个缺点。他作为邪教英雄的地位也可能使他很难做奥特曼一次又一次证明他喜欢的事情：在公共场合修补技术项目。





他可能会发现启动一个有趣的 Chrome 扩展周末项目具有挑战性。 （尽管我认为他会成功。）





我最终不知道以神话般的地位对待我们的商业领袖是否健康，也不知道如何处理或处理这种现象，除了这样说：我希望山姆·奥尔特曼的道路和结果比现在更好对于像他这样的人来说。





对于乔布斯和马斯克来说，故事都很复杂，让人想起克里斯托弗·诺兰 2008 年的《黑暗骑士》中的一句台词：“你要么像英雄一样死去，要么活得足够长，看到自己成为恶棍。”对于乔布斯和马斯克，我认为可以肯定地说，在每种情况下都是如此。





希望山姆·奥尔特曼能够走向第三个结果，即他可以追求改善人类的愿景，而不会沦为发布赛博卡车的互联网巨魔。