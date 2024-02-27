Sam Altman: Teknolojinin Bir Sonraki Büyük Kült Kahramanı

Amerikan tarihinin büyük bölümünde fanatizm, spor takımları ve üniversiteler gibi, bağlılıkların kişinin kimliğinin merkezi bir parçası haline gelebileceği (ve sıklıkla da öyle olduğu) kadar derin olduğu kurumlara mahsustur. Ancak yüzyılın başında bireylerin aynı hararetli hayranlığı kazanmaya başladığı ilginç bir değişim meydana geldi.





Bu, siyasette - bu farklı bir yayının konusu - ve aynı zamanda iş dünyasında da yaşandı: en çok Steve Jobs ve Elon Musk'ta. Bu teknoloji liderlerinin sevgisini tetikleyen şeyler ile son olaylar arasındaki noktaları birleştirirseniz, teknolojideki yeni kült kahramanın Sam Altman olduğu açıktır.





Altman, 2015 yılında kurulmasına yardım ettiği OpenAI şirketinin CEO'luğu görevinden aniden ayrılmasının ardından Kasım ayı sonlarında bu pozisyonunu perçinledi.





Kapsamlı bir şekilde ele alındığı gibi, OpenAI yönetim kurulu beklenmedik bir şekilde Altman'dan bir Google Meet bağlantısına katılmasını istedi ve bu noktada ona "iletişimde kesinti" olarak tanımlanan bir durum nedeniyle OpenAI'den kovulacağını söylediler.





İki gün içinde OpenAI çalışanlarının %90'ı, Altman'ı yeniden CEO olarak görevlendirmemeleri halinde OpenAI'den Microsoft'a geçmekle tehdit eden yönetim kuruluna açık bir mektup imzaladı. Bunun o kadar inandırıcı bir tehdit olduğuna inanılıyordu ki Microsoft, hafta sonunu ofis ekipmanlarını ve bilgisayarları LinkedIn'in San Francisco ofisindeki bir kata yükleyerek onların gelişine hazırlanmak için harcadı.





Sonunda Altman CEO görevine geri döndü ve OpenAI yönetim kurulunu değiştirdi .





Kısa aralıklarla yaşanan sarsıcı olaylar silsilesi olsa da, en şok edici kısım onun işten atılması ve yeniden işe alınması, yönetim kurulunun yeniden düzenlenmesi ya da çalışanların %90'ının bu olaylar nedeniyle işi bırakma tehdidinde bulunması değildi: en büyük olay Sürpriz ise genel teknoloji sektörünün Altman'ın görevden alınmasına verdiği tepkiydi.





OpenAI veya Altman ile hiçbir ilişkisi olmayan kişiler onun canı gönülden savunmasına koştu. Görüş yazıları kaleme alındı. Yüzlerce saatlik podcast kaydedildi. Sosyal medya akışları, Altman'ın sesini bile duymamış olmalarına rağmen arkasını kollayan insanlarla doluydu.





Tüm bu faaliyetler, birisinin haksız bir anlaşma yapmasına verilen tepkinin çok ötesine geçti ve tanıdık geldi: Steve Jobs'un Apple'daki rolü veya Elon Musk'un çeşitli şeyleri hakkında gördüğünüz türden tartışmalar, memler ve söylemler gibi. Cevap fanatizme dönüştü.

Bir Teknoloji Kült Kahramanının Temel Bileşenleri

Altman'ın işten çıkarılmasının ve yeniden işe alınmasının (belki de beklenmedik) bir faydası, ona bir teknoloji kültü kahramanı yaratmanın üç temel bileşeninden birini vermiş olmasıdır: dayanıklılık . İnsanlar, özellikle de Amerikalılar, geri dönüş hikayelerini seviyorlar ve Altman'ın hikayesi, özellikle de ne kadar hızlı sonuçlandığı açısından, daha önce gördüklerimize benzemiyordu.





Jobs kurumsal politikaların bir sonucu olarak Apple'dan kovulduğunda, yönetime dönmesi on iki yıl sürdü; 2024'teki olayların gidişatına sadık kalarak, Altman'ın yolculuğu üç gün sürdü.





Yokluğunun kısa olmasına rağmen, yoğundu ve riskler yüksekti, tıpkı Elon'un Tesla'yı dünyanın en zengin insanı olma yolunda galip gelmeden önce (birçok) kez yok olmanın eşiğine getirdiği gibi.





Bu kişilerin üçü de ikna edici atılımların eşlik ettiği ilgi çekici vizyonlar sunuyor. Jobs için bu, (başlangıçta) bilgisayarları evinizde hoş karşılanabilecek kadar erişilebilir ve kullanımı kolay hale getirmekti. Musk için bu elektrikli otomobildi.





Ve Sam Altman'ın, liderlik etme yeteneğine sahip olduğunu kanıtladığı bir çaba olan, ay ışığına çıkan vizyonunun yapay zeka olduğu açıktır.





Konuşma ucuzdur ve çoğu daha önce karizmatik ileri görüşlü tiplerin ilgisini çekmiştir, ancak bu vakaların her birinde bu insanlar idam edilmiştir. Bu, işaretlenmesi gereken büyük bir kutu.





Jobs ve Musk'ın kariyerleri boyunca birçok çaba ve şirkette sergiledikleri odaklanma ve kararlılık , her şeyden önemlisi, insanların hayran olduğu türden bir inançtır.





Musk'a bakmak ve onun neden Tesla, SpaceX, Boring Company, SolarCity ve diğerleriyle (maddi düzeyde) ilişkisini sürdürdüğünü merak etmek kolaydır; cevap anlamlıdır: Bunlar Musk'ın nihai vizyonunu gerçekleştirmek için gerekli olan şirketler ve bileşenlerdir. insanların gezegen dışı bir tür haline gelmesi.





(Ve ilginçtir ki, şu anda Elon Musk'un onaylanma oranına zarar veren en büyük şey, Twitter'a katılımıyla gösterdiği odaklanma eksikliğidir. Onun Twitter operasyonu insanların Mars'a gitmesine yardımcı olmayacak.)

Sam Altman Dayanıklılık Gösterdi, Vizyon ve Odaklanma Sahibidir

Musk'ın (daha önce tekil olan) insanların gezegen dışı bir tür haline gelmesine yardım etmeye odaklanması gibi, Altman'ın da odak noktası açık: yapay zeka. Bir röportajında tanımladığı gibi, "teknolojinin ve uzun vadeli toplumsal değişimin seyrini" anlıyor. Bu, Altman'ı yeni ve ilgili çabalara itti. Aralarında:





Teknolojinin geleceğine yönelik vizyonunu tam olarak gerçekleştirmek için daha güçlü bir enerji şebekesine ihtiyaç olduğunun bilincinde olan Altman, gelişmiş bir nükleer fisyon mikroreaktör kuruluşu olan Oklo'nun Yönetim Kurulu Başkanıdır. Sam Altman'ın CNBC'ye söylediği gibi, "Bence tonlarca ucuz, güvenli ve temiz enerjiye yönelik acil bir talep var."





Benzer bir sorunun farkına vararak Altman, yarı iletkenlere (ve genel olarak bilgi işlem gücüne ) daha önce duyulmamış bir düzeyde yatırım yapılması için baskı yaptı. Bu ayın başlarında Altman'ın yarı iletken endüstrisini yeniden şekillendirmek için 7 trilyon dolara kadar yatırım aradığı ortaya çıktı.





Yapay zekayla yollar, köprüler ve tüneller inşa etmek Altman için tatmin edici değil çünkü Apple'ın eski tasarımcısı Jony Ive ile (muhtemelen) kullanıcıların mevcut şeklini değiştirecek bir donanım yapay zeka cihazı geliştirmek için işbirliği yaptığı söyleniyor. yapay zekayı deneyimleyin.

Bu Sam Altman İçin Ne İfade Ediyor?

Altman'ın, iş hayatında ünlü olmanın getirdiği kişisel sonuçların yanı sıra, bu artan ilginin profesyonel hayatı üzerindeki acı-tatlı etkisini de yönetmesi gerekecek.





Konumlandırması, yarı iletken yatırımı için 7 trilyon dolarlık bir talepte bulunurken yaptığı gibi çekimler yapmasına izin verdi (ve vermeye devam edecek). Çoğu kişi sahnede gülünse de, insanlar daha önce düşünülemez bir öneriyi gerçekten dikkate alarak eğilip dinlediler.





Benzer şekilde, söylentilere konu olan yapay zeka donanım cihazını piyasaya sürdüğünde muhtemelen daha güvenilir bulunacak ve itibarının faydasını görecek, bu da Humane ve Rabbit gibi ilk hareket edenlere göre şüphecilikten kaçınma olasılığının daha yüksek olmasını sağlayacaktır.





İlginin tamamen olumlu olmadığını görebilir. Oklo, Altman'ın SPAC'ı ($ALCC) aracılığıyla halka açılma sürecini tamamladığında, fanboyların ve r/WallStreetBets gibi grupların favorisi olmaya açık bir aday gibi görünüyor. Fiyatına göre muhtemelen iyi bir şey olsa da, Musk'a masanın etrafında bu kadar çok insanın olmasının (potansiyel) dezavantajlarını sormanız yeterli.





Bu, Altman ve ekibinin çevik kalmasını zorlaştırabilir; bu da erken aşamadaki bir ortamda bir dezavantajdır. Kült bir kahraman olarak statüsü, Altman'ın sevdiğini defalarca kanıtladığı şeyleri yapmayı da zorlaştırabilir: kamuya açık teknoloji projeleriyle uğraşmak.





Eğlenceli bir Chrome uzantısı hafta sonu projesi başlatmayı zor bulabilir. (Yine de başaracağını düşünüyorum.)





Nihayetinde iş liderlerimize efsanevi bir statüyle davranmanın sağlıklı olup olmadığını bilmiyorum ve bu fenomenle ilgili olarak şunu söylemekten başka ne yapacağımı bilmiyorum: Umarım yol ve sonuç Sam Altman için olduğundan daha iyidir. onun gibiler içindi.





Hem Jobs'un hem de Musk'ın hikayesi, Christopher Nolan'ın 2008 Kara Şövalye kitabındaki bir cümleyi anımsatacak kadar karmaşıktı: "Ya bir kahraman olarak ölürsün ya da kötü adama dönüştüğünü görecek kadar uzun yaşarsın." Jobs ve Musk söz konusu olduğunda bunun her durumda doğru olduğunu söylemek yanlış olmaz diye düşünüyorum.





Sam Altman'ın, Cybertruck'ı piyasaya süren bir internet trolüne dönüşmeden, insanlığın gelişimi yönündeki vizyonunu takip edebileceği üçüncü bir sonuca doğru ilerleyebileceğini umuyoruz.