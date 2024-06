L'application mobile HackerNoon prend désormais en charge l'écriture dans l'application et 13 langues au total pour lire les blogs techniques

HackerMidi , la plateforme de publication indépendante, est heureuse d'annoncer une mise à jour majeure de la Application mobile HackerNoon , introduisant une fonctionnalité qui permet aux auteurs d'écrire plus facilement des histoires à partir d'appareils mobiles et améliore l'accessibilité au contenu avec des traductions.





La mise à jour version 1.9 modernise l'éditeur de texte HackerNoon pour iOS et Android, donnant aux utilisateurs la possibilité d'écrire et de soumettre des brouillons à des éditeurs humains en déplacement sans avoir besoin d'accéder à la version Web de HackerNoon pour partager leurs idées avec la communauté dans son ensemble.





L'application mobile HackerNoon prend également désormais en charge les histoires traduites automatiquement de l'anglais vers Espagnol , hindi , mandarin , vietnamien , Français , Portugais , Japonais , russe , coréen , turc , bengali , et Allemand . En plus des histoires traduites, la langue native de l'application est également traduite dans son intégralité pour mieux servir davantage de marchés mondiaux.





D'autres mises à jour de l'application mobile HackerNoon incluent la modification de la façon dont l'application mesure les balises de tendance et l'activité de publication ; repenser les fiches d'histoire pour mieux mettre en valeur les principales histoires technologiques ; et l'ajout d'une liste de lecture déplaçable modernisée. Les utilisateurs peuvent désormais également profiter d'icônes pixélisées originales dans l'interface utilisateur de l'application et des détails du mode sombre.





"Il s'agit de la plus grande mise à jour de notre application mobile à ce jour, avec une prise en charge native de l'éditeur de texte HackerNoon et 12 langues supplémentaires pour lire notre bibliothèque d'histoires technologiques", a déclaré David Smooke, fondateur et PDG de HackerNoon. "Cette mise à jour est un engagement à aider les technologues non seulement à créer plus facilement du contenu, mais également à atteindre et servir des lecteurs du monde entier à partir de leurs appareils mobiles."





Lancée au quatrième trimestre 2023, l'application mobile HackerNoon est le compagnon idéal pour les technologues qui cherchent à accéder à plus de 100 000 articles de blog technologique depuis le confort de leur téléphone et à contribuer à des sujets d'intérêt pour le Web dans son ensemble, notamment la crypto-monnaie, l'intelligence artificielle, les startups et technologie.





Disponible sur les plateformes iOS et Android, l'application est conçue pour responsabiliser les passionnés de technologie et toute personne intéressée par l'évolution rapide du paysage technologique en leur offrant les mêmes fonctionnalités que le site Web HackerNoon.com, y compris la possibilité de participer à des sondages, d'écouter de l'audio. , et découvrir des contenus personnalisés selon leurs goûts.