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    HackerNoon Mobil Uygulaması Artık Uygulama İçi Yazımı ve Teknik Blogları Okumak İçin Toplam 13 Dili Destekliyorile@product
    602 okumalar
    602 okumalar

    HackerNoon Mobil Uygulaması Artık Uygulama İçi Yazımı ve Teknik Blogları Okumak İçin Toplam 13 Dili Destekliyor

    ile HackerNoon Product Updates2m2024/02/15
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    Çok uzun; Okumak

    Sürüm 1.9 güncellemesi, iOS ve Android için HackerNoon Metin Düzenleyicisini güçlendirerek kullanıcılara hareket halindeyken taslak yazma ve gönderme olanağı sağlıyor. Ayrıca artık HackerNoon platformundaki binlerce hikayede makine öğreniminin yanı sıra insan tarafından çevrilmiş deneyimi de destekliyor.

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    HackerÖğlen Bağımsız yayıncılık platformu , büyük bir güncellemeyi duyurmaktan mutluluk duyar. HackerNoon Mobil Uygulaması , yazarların mobil cihazlardan hikaye yazmasını kolaylaştıran ve dil çevirileriyle içeriğe erişilebilirliği artıran işlevsellik sunuyor.


    Sürüm 1.9 güncellemesi, iOS ve Android için HackerNoon Metin Düzenleyicisini güçlendirerek kullanıcılara, hareket halindeyken, içgörülerini toplulukla paylaşmak için HackerNoon'un web sürümüne erişmeye gerek kalmadan taslaklar yazıp insan editörlere gönderme olanağı sağlıyor.


    HackerNoon Mobil Uygulaması artık İngilizceden İngilizceye makine çevirisi yapılan hikayeleri de destekliyor İspanyol , Hintçe , Mandalina , Vietnam , Fransızca , Portekizce , Japonca , Rusça , Koreli , Türkçe , Bengalce , Ve Almanca . Çevrilen hikayelere ek olarak, dünya çapında daha fazla pazara daha iyi hizmet verebilmek için uygulama içi yerel dil de tamamen çevriliyor.


    HackerNoon Mobil Uygulaması'ndaki diğer güncellemeler arasında uygulamanın trend olan etiketleri ve yayınlama etkinliğini ölçme biçiminin değiştirilmesi; en önemli teknoloji hikayelerini daha iyi vurgulamak için hikaye kartlarını yeniden tasarlamak; ve modernize edilmiş, sürüklenebilir bir çalma listesi ekleme. Kullanıcılar artık uygulama arayüzündeki orijinal pikselli simgelerin ve karanlık mod ayrıntılarının keyfini çıkarabilecek.


    HackerNoon Kurucusu ve CEO'su David Smooke, "Bu, HackerNoon Metin Düzenleyicisi için yerel destek ve teknoloji hikayeleri kitaplığımızı okumak için 12 ek dil ile mobil uygulamamızın bugüne kadarki en büyük güncellemesidir" dedi. "Bu güncelleme, teknoloji uzmanlarının yalnızca daha kolay içerik oluşturmasına değil, aynı zamanda dünya çapındaki okuyuculara mobil cihazlarından ulaşıp hizmet vermelerine yardımcı olma taahhüdümüzün bir göstergesidir."


    2023'ün 4. çeyreğinde piyasaya sürülen HackerNoon Mobil Uygulaması, telefonlarının rahatlığından 100.000'den fazla teknoloji blog gönderisine erişmek ve kripto para birimi, yapay zeka, startup'lar ve diğer web'i ilgilendiren konulara katkıda bulunmak isteyen teknoloji uzmanları için mükemmel bir yol arkadaşıdır. teknoloji.


    Hem iOS hem de Android platformlarında mevcut olan uygulama, anketlere katılma, ses dinleme gibi HackerNoon.com web sitesiyle aynı işlevleri sunarak teknoloji tutkunlarına ve hızla gelişen teknoloji ortamıyla ilgilenen herkese güç vermek için tasarlandı. ve onların zevklerine göre kişiselleştirilmiş içerikleri keşfetme.


    HackerNoon Uygulamasını favori App Store'unuzdan indirin. Tıklamak Burada iOS için indirmek veya Burada Android için.

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