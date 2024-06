L’IA change la façon dont les développeurs apprennent : voici ce que cela signifie

L’IA a déjà changé ce que nous devons apprendre pour rester compétitifs dans cette nouvelle ère technologique. Aujourd’hui, cela change notre façon d’apprendre.





Aujourd'hui, je souhaite donner un aperçu de l'avenir de l'apprentissage pour les développeurs de logiciels : de la manière dont il évoluera grâce à l'IA et de ce que les développeurs peuvent faire pour garder une longueur d'avance dans un secteur en évolution rapide.





Mais pour parler de l’avenir de l’apprentissage, nous devons parler du passé.

La personnalisation est la clé





Un apprentissage efficace, dans toutes les matières, a toujours été une question de personnalisation .





Avez-vous déjà pensé à une école pour vos enfants ? Ou repensez à votre propre expérience scolaire ? L’une des premières questions concerne le rapport enseignant/élèves. Tout le monde espère secrètement que le ratio soit aussi proche que possible de 1:1. Mais généralement, si c'est une bonne école, il y a 15 à 20 élèves par enseignant. S'il s'agit d'une classe moyenne, le ratio est d'un enseignant pour 30 élèves. Dans de nombreuses écoles, le ratio est encore plus élevé.





Malheureusement, lorsqu’un enseignant doit s’occuper d’un si grand nombre d’élèves à la fois, son approche pédagogique doit devenir plus générique. Ils n'ont tout simplement pas la bande passante ou les ressources nécessaires pour répondre aux besoins individuels et au style d'apprentissage de chaque élève.





Maintenant, imaginez si chacun avait son propre professeur humain – ou tuteur – pour chaque matière.





Un bon tuteur peut s'adapter aux besoins de ses élèves en temps réel, les aidant à renforcer leur confiance tout en comblant leurs lacunes en matière de compétences. Dans un format 1:1, les tuteurs pourraient présenter les informations de la manière la plus adaptée à tout moment, en tenant compte des passions et des progrès de chaque élève.





Si nous avions tous notre propre tuteur humain, nous apprendrions tous selon notre plus grand potentiel. Bien entendu, cette réalité n’est pas évolutive, même dans le meilleur des cas.





Le degré de personnalisation qu'un apprenant peut recevoir a toujours été limité par les moyens dont il dispose, ainsi que par l'aspect pratique. Seuls les parents les plus aisés peuvent se permettre des cours particuliers parascolaires pour leurs enfants. Il est impossible de fournir ce niveau idéal d’apprentissage approfondi et personnalisé à grande échelle.





Ou du moins, c’était impossible jusqu’à présent. Avec les progrès de l’IA que nous avons constatés ces dernières années, je suis convaincu que l’avenir de l’apprentissage sera encore plus adaptatif et personnalisé. C'est vrai pour les enfants de maternelle et c'est vrai pour les développeurs de logiciels.





Qu'est ce qui a changé? Eh bien, l’IA fait déjà des choses incroyables, et cela ne fera que s’améliorer.





Par exemple, l’IA peut évaluer rapidement ce que vous avez déjà appris, puis vous présenter la meilleure prochaine étape de votre parcours d’apprentissage. Il peut s’adapter à vos points forts et à vos lacunes en matière de compétences. Il peut prendre des décisions dynamiques en temps réel. Il peut s'adapter à vos intérêts et à vos objectifs et contribuer à créer un environnement d'apprentissage le plus propice à vos besoins.





Plutôt que de s’appuyer uniquement sur l’enseignement humain, les étudiants peuvent se tourner vers l’IA pour une organisation de cours personnalisée et un mentorat qui s’adapte réellement à leurs besoins. L'IA peut personnaliser l'apprentissage des élèves à la maison et en classe, le tout à une échelle qui n'était pas possible auparavant.





Concentrons-nous maintenant spécifiquement sur les développeurs de logiciels.





Les développeurs doivent apprendre continuellement afin de faire progresser leur carrière. Cependant, la plupart des développeurs n’ont généralement pas beaucoup de temps à investir dans leur apprentissage. Cela signifie qu'il est essentiel de bénéficier d'une expérience d'apprentissage personnalisée et efficace, réellement conçue pour les développeurs, pour rester compétitif dans le secteur.





Pour illustrer ce point, je voudrais partager brièvement un peu de mon parcours personnel dans le monde de l'apprentissage des développeurs.

L'apprentissage des développeurs doit être pratique





j'ai fondé Éducatif en 2015 avec mon frère Naeem parce que nous étions frustrés par le manque d'outils d'apprentissage de qualité réellement conçus pour les développeurs.





Nous étions à l’époque ingénieurs logiciels chez Facebook et Microsoft et avions atteint un point de rupture. Avec des emplois à temps plein qui exigeaient une amélioration rapide de nos compétences, les ressources disponibles dont nous disposions nous semblaient trop passives. Parcourir des vidéos et se pencher sur des manuels ne peut vous mener que jusqu'à un certain point. Malgré le temps que nous et nos collègues avons passé à étudier, les choses n'allaient tout simplement pas assez vite.





Tout développeur vous dira que le moyen le plus sûr d’acquérir de nouvelles compétences est de mettre la main à la pâte. Nous devons construire et casser des choses – nous devons nous salir les mains. Nous avons senti que cette partie interactive du processus d'apprentissage, axée sur la résolution de problèmes, manquait dans l'industrie, ce qui nous a inspiré à créer Educative.





Près d'une décennie plus tard, je suis honoré de pouvoir dire que des millions de développeurs de logiciels acquièrent désormais de nouvelles compétences et atteignent leurs objectifs de carrière avec Educative. Avec des widgets interactifs, des quiz et des environnements de codage intégrés au navigateur, notre plateforme vise à permettre aux développeurs de maîtriser les compétences dont ils ont besoin pour prospérer dans le paysage technologique moderne – des compétences telles que Conception du système , Cloud computing , Science des données , et Apprentissage automatique .













Aujourd’hui, l’IA nous permet d’offrir une qualité d’apprentissage encore meilleure grâce à la personnalisation. Nous pouvons désormais faire plus que simplement proposer un contenu de cours de classe mondiale : nous pouvons réellement adapter l'expérience d'apprentissage aux besoins individuels de chaque apprenant sur la plateforme, rendant ainsi son apprentissage encore plus pratique et efficace.



Nous ne sommes pas les premiers à le faire dans le domaine de l'éducation en ligne (Khan Academy, par exemple, fait déjà des choses intéressantes dans ce domaine avec son outil Khanmigo alimenté par OpenAI). Mais nous sommes les premiers à le faire, à grande échelle, d’une manière spécifiquement conçue pour les développeurs de logiciels.

À quoi ressemble l’apprentissage basé sur l’IA pour les développeurs ?





Les développeurs individuels ont des besoins uniques. Notre objectif était donc d'utiliser l'IA pour créer une expérience d'apprentissage véritablement adaptative et adaptée à chaque apprenant. Pour y parvenir, l'équipe d'Educative a travaillé dur au cours des derniers mois pour ajouter diverses fonctionnalités et améliorations d'IA. Ceux-ci inclus:





Widgets de test de code intelligent

Entretiens simulés

Évaluations adaptatives des compétences

Recommandations d'apprentissage personnalisées

Code instantané et explications textuelles

Widgets d'ingénierie rapides

Mentor de code IA pour débutants





(Si vous souhaitez les essayer par vous-même, voici un lien vers où vous pouvez explorer La plateforme basée sur l'IA d'Educative ).





Avec toutes ces fonctionnalités améliorant notre catalogue de plus de 1 000 cours et ressources basés sur l'IA, il est juste de dire qu'Educative est la plus grande plateforme d'apprentissage pour développeurs basée sur l'IA au monde.





Il existe aujourd'hui de nombreuses nouvelles expériences passionnantes basées sur l'IA disponibles pour les apprenants sur Educative, mais celle qui me passionne le plus en ce moment est probablement notre AI Mock Interviewer .





( Préparation à l'entretien a toujours été une priorité pour nous chez Educative, c'est donc le complément parfait à notre catalogue de plus de 100 cours préparatoires).





Il existe un vieux conseil dans les cercles de développeurs : passer un entretien dans de nombreuses entreprises différentes avant de passer un entretien avec l'entreprise avec laquelle vous souhaitez vraiment travailler. Bien que cela puisse sembler être un bon moyen de réduire les enjeux et de s’entraîner dans le monde réel, c’est très inefficace et peu pratique.





Les simulations d'entretien, quant à elles, sont un excellent moyen d'obtenir de la confiance et des commentaires constructifs – mais malheureusement, 99 % des candidats n'ont pas les ressources nécessaires pour obtenir une « vraie » simulation d'entretien avant leur entretien. Cela peut coûter des centaines, voire des milliers de dollars par entretien pour en acheter un. De plus, la plupart des gens n'ont pas non plus d'amis qui travaillent chez FAANG et qui vous offriront de leur temps pour les interviewer par simulation !





Contrairement aux entretiens simulés traditionnels, les entretiens simulés basés sur l'IA vous permettent de multiples tentatives pour perfectionner vos compétences, sans débourser une tonne d'argent à chaque fois. Vous pouvez également vous préparer dans le confort de votre maison, sans craindre de vous sentir dépassé ou mal préparé – ni courir le risque de brûler les ponts.







Notre outil d'intervieweur simulé est disponible pour les entretiens de codage, la conception de systèmes, la conception d'API et l'OOD - et c'est le premier du genre au monde. Heureusement, nous avons reçu d’excellents retours jusqu’à présent. Si vous êtes curieux, vous pouvez consulter nos simulations d'entretiens basées sur l'IA ici.









Il y a naturellement beaucoup d’inquiétude quant à l’impact de l’IA sur l’industrie technologique dans les mois et les années à venir. J'ai entendu de nombreux développeurs de logiciels en herbe se demander s'ils devraient même apprendre à coder.





J'en ai beaucoup parlé , mais je le répète :





Devenir un développeur à succès a toujours été bien plus que simplement savoir coder. Le monde a besoin de plus que de simples « codeurs ». Nous avons besoin de résolveurs de problèmes, de collaborateurs et de créateurs. La présence de l’IA ne va pas changer cela – en fait, je pense qu’elle rend ces qualités intangibles plus importantes que jamais.





Bien entendu, les programmeurs doivent encore apprendre à tirer parti de l’IA pour travailler plus intelligemment et plus efficacement. Sinon, ils risquent de devenir obsolètes. Il en va de même, je crois, pour les développeurs qui n'utilisent pas l'IA pour apprendre . Comme nous le savons dans l’industrie du logiciel, l’apprentissage ne s’arrête jamais. C'est une quête de toute une vie.





Heureusement, les développeurs de tous niveaux d'expérience peuvent utiliser la plateforme basée sur l'IA d'Educative pour développer et mettre en pratique de nouvelles compétences plus efficacement. En attendant, notre objectif reste le même : aider les apprenants à affronter en toute confiance les défis et les opportunités de cette nouvelle ère.





Aussi excités que nous soyons par tout cela, ce n’est en réalité que la v1. Nous avons à peine effleuré la surface de ce que l’apprentissage basé sur l’IA peut apporter aux développeurs de logiciels. Le potentiel est vraiment stupéfiant. L’IA ne fera que s’améliorer, et nous aussi. Mais nous voulions publier quelque chose rapidement afin de pouvoir le tester sous pression et apprendre de vrais développeurs pour voir comment optimiser au mieux l'expérience.





Alors aujourd'hui, je vous invite à nous rendre visite. Fouillez autour de la plate-forme. Construire des choses. Casser des choses. Voyez ce qui fonctionne. Découvrez ce qui ne fonctionne pas. Après tout, c'est comme ça qu'on apprend.





Bon apprentissage!