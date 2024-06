HOLEPUNCH DÉVOILE UNE PLATEFORME DE DÉVELOPPEMENT D'APPLICATIONS PEER-TO-PEER OPEN SOURCE RÉVOLUTIONNAIRE : PEAR RUNTIME

Visite www.pears.com pour explorer le code open source de Pear Runtime





[ÎLES VIERGES BRITANNIQUES] – Pear Runtime, une plateforme open source révolutionnaire de développement d'applications peer-to-peer, lancée aujourd'hui, offre aux développeurs et aux utilisateurs la plateforme la plus sécurisée, efficace, évolutive et rentable pour le développement d'applications d'aujourd'hui et de demain. .





Créé par Holepunch, une société soutenue par Tether, Pear Runtime permet de créer un nombre illimité d'applications à l'aide d'une infrastructure peer-to-peer open source éprouvée, avec la promesse de coûts d'infrastructure de serveur nuls pour les développeurs.





« Notre mission est de prouver que Pear Runtime peut permettre aux utilisateurs de profiter des libertés économiques, sociales et créatives qui constituent les valeurs fondamentales d'Internet », a commenté Paolo Ardoino, co-fondateur et directeur de la stratégie de Holepunch. « Nous remettons en question l’idée conventionnelle selon laquelle les serveurs sont indispensables à l’interaction en ligne et rejetons l’idée selon laquelle la communication entre utilisateurs nécessite une connexion à de mystérieux centres de données. Notre objectif est de démanteler l’idée fausse selon laquelle le lancement d’une entreprise numérique nécessite des coûts d’infrastructure de serveur exorbitants.





« Pear Runtime est une solution élégante et puissante à un problème reconnu dans la communauté du développement : comment créer et lancer une application dont le coût n'augmente pas de façon exponentielle une fois qu'elle est réussie », a expliqué Mathias Buus Madsen, PDG de Holepunch. «Nous encourageons tous les développeurs à explorer notre code sur www.pears.com , où vous aurez la liberté de créer n'importe quelle application que vous envisagez. Nous nous engageons à vous accompagner tout au long de votre parcours de développement d’applications, vous permettant de créer vos propres modèles commerciaux uniques, sans les contraintes des coûts de serveur.





Conceptualisé et construit par une équipe axée sur une mission, et conçu pour être la plate-forme la plus sécurisée, la plus efficace et la moins coûteuse qui existe, Pear Runtime catalysera la communauté de développement d'applications pour perturber fondamentalement le Web 2.0.

L'avenir

Pear Runtime simplifie considérablement la création d'applications peer-to-peer. La plateforme fournit aux développeurs des outils et des solutions pour créer des applications P2P dans lesquelles les utilisateurs conservent le contrôle total de leurs propres données. Pear Runtime est conçu pour éliminer le besoin d'environnements de serveur centralisés, permettant plutôt aux appareils et aux utilisateurs de communiquer directement les uns avec les autres. Cette approche révolutionnaire favorise la confidentialité, la sécurité et la décentralisation dans le domaine numérique.





« Le lancement de Pear Runtime entraînera une vague d'expériences numériques décentralisées, sécurisées et privées. En éliminant les coûts des serveurs et de leur infrastructure, Pear Runtime permettra aux développeurs de révolutionner les plates-formes Web2 existantes et de réenvisager les possibilités d'Internet », prédit Mathias Buus Madsen, PDG de Holepunch.

Holepunch a déjà développé et lancé des applications utilisant Pear Runtime, notamment l'application de messagerie sécurisée Keet.





Madsen propose en outre : « Imaginez un service de streaming P2P dans lequel les artistes se connectent directement avec leur public, conservant tous les droits et bénéfices. Imaginez une plate-forme d'apprentissage décentralisée où les connaissances traversent les océans, connectant les esprits et favorisant la compréhension mondiale. Ou peut-être un moteur de recherche illimité, immunisé contre les préjugés et la censure de ses créateurs. Pear Runtime est axé sur les connexions directes – sans intermédiaire, sans entrave et incassable.

À propos de Holepunch

Holepunch est une plate-forme technologique qui permet aux développeurs technologiques de créer des applications sans aucun serveur. La société fournit sa plateforme peer-to-peer sur une base open source, permettant aux développeurs de contribuer au projet et d'utiliser le code open source sans frais d'infrastructure de serveur.





Holepunch fournit une collection de « petits modules JavaScript » qui peuvent être combinés pour créer un nombre illimité d'applications P2P, des VPN aux outils de communication comme Keet.





https://holepunch.to/

À propos de l'exécution de Pear

Pear Runtime est le premier protocole de données en direct peer-to-peer open source et interopérable qui permet aux développeurs d'applications de créer des applications rentables, évolutives et sécurisées sans frais d'infrastructure de serveur. Pear Runtime permettra à une multitude de développeurs de perturber les anciens projets Web2, le tout sans serveurs et avec un coût d'infrastructure de serveur nul.





Pear Runtime a été créé par une équipe axée sur une mission qui valorise avant tout la confidentialité, l'évolutivité et la liberté. Visitez www.pears.com pour accéder au protocole de données en direct peer-to-peer interopérable open source Pear Runtime.





Contact presse: