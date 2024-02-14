Holepunch 推出突破性的开源点对点应用程序开发平台：PEAR RUNTIME

访问 www.pears.com 探索 Pear Runtime 的开源代码





[英属维尔京群岛] – Pear Runtime 是一个突破性的开源点对点应用程序开发平台，今天推出，为开发人员和用户提供当今和未来最安全、高效、可扩展且经济高效的应用程序开发平台。





Pear Runtime 由 Tether 支持的公司 Holepunch 创建，允许使用经过尝试和测试的开源点对点基础设施创建无限的应用程序，并承诺向开发人员提供零服务器基础设施成本。





Holepunch 联合创始人兼首席战略官 Paolo Ardoino 评论道：“我们的使命是证明 Pear Runtime 能够让用户享受构成互联网核心价值的经济、社会和创作自由。” “我们挑战服务器对于在线交互不可或缺的传统观念，并拒绝用户之间的通信需要连接到神秘数据中心的想法。我们的目标是消除认为启动数字企业需要高昂的服务器基础设施成本的误解。”





“Pear Runtime 是一个优雅而强大的解决方案，解决了开发社区中一个公认的问题：如何构建和启动应用程序，一旦成功，成本不会呈指数级增长，”Holepunch 首席执行官 Mathias Buus Madsen 解释道。 “我们鼓励所有开发人员探索我们的代码 www.pears.com ，您可以自由地构建您想要的任何应用程序。我们致力于在整个应用程序开发过程中为您提供支持，使您能够创建自己独特的商业模式，不受服务器成本的限制。”





Pear Runtime 由任务驱动的团队构思和构建，并被设计为现有的最安全、最高效、最低成本的平台，它将促进应用程序开发社区从根本上颠覆 Web 2.0。

未来

Pear Runtime 极大地简化了点对点应用程序的创建。该平台为开发人员提供了构建 P2P 应用程序的工具和解决方案，让用户保留对自己数据的完全控制。 Pear Runtime 旨在消除对集中式服务器环境的需求，而是允许设备和用户直接相互通信。这种革命性的方法促进了数字领域的隐私、安全和去中心化。





“Pear Runtime 的推出将推动一波去中心化、安全和私密的数字体验浪潮。通过消除服务器和服务器基础设施成本，Pear Runtime 将使开发人员能够颠覆现有的 Web2 平台并重新构想互联网的可能性。”Holepunch 首席执行官 Mathias Buus Madsen 预测道。

Holepunch 已经使用 Pear Runtime 开发并推出了应用程序，包括安全消息应用程序 Keet。





Madsen 进一步提出，“想象一个 P2P 流媒体服务，艺术家可以直接与观众联系，保留全部权利和利润。设想一个去中心化的学习平台，知识跨越海洋，连接思想并促进全球理解。或者也许是一个无限的搜索引擎，不受其创建者的偏见和审查制度的影响。 Pear Runtime 的核心是直接联系——无中介、不受约束、牢不可破。”

关于打孔机

Holepunch 是一个技术平台，允许技术开发人员在没有任何服务器的情况下创建应用程序。该公司在开源基础上提供点对点平台，允许开发人员为该项目做出贡献，并无需服务器基础设施成本即可使用开源代码。





Holepunch 提供了一系列“小型 JavaScript 模块”，可以将它们组合起来创建无限的 P2P 应用程序，从 VPN 到 Keet 等通信工具。





https://holepunch.to/

关于 Pear 运行时

Pear Runtime 是第一个开源、可互操作的点对点实时数据协议，使应用程序开发人员能够创建经济高效、可扩展且安全的应用程序，而无需服务器基础设施成本。 Pear Runtime 将释放大量开发人员来颠覆传统的 Web2 项目，所有这些项目都无需服务器且服务器基础设施成本为零。





Pear Runtime 是由一个以使命为导向的团队创建的，该团队将隐私、可扩展性和自由视为重中之重。请访问 www.pears.com 以访问 Pear Runtime 开源可互操作点对点实时数据协议。





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