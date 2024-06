Comment Travala.com a grimpé à 22 millions de dollars de revenus : leçons pour l'industrie du voyage

Bienvenue dans notre série « Derrière la startup » où nous plongeons dans le parcours d'entreprises innovantes qui remodèlent les industries. Aujourd'hui, nous revisitons Travala.com à travers une conversation avec Juan Otero, qui nous a rejoint pour la dernière fois en mai 2020. À cette époque, Juan prévoyait une reprise du secteur du voyage qui sonnait largement vrai. En le rencontrant aujourd'hui, nous apprendrons comment Travala.com a parcouru le paysage en évolution de l'industrie du voyage, en particulier à la lumière des évolutions en cours vers les technologies numériques et décentralisées.





Rejoignez-nous alors que Juan partage ses idées sur la croissance de l'entreprise, l'intégration des technologies Web3 et la manière dont ces stratégies positionnent Travala.com pour les défis et opportunités futurs dans le secteur du voyage.





Ishan Pandey : Bon retour, Juan ; c'est un plaisir de vous compter parmi nous dans notre série « Derrière la startup ». La dernière fois que nous nous sommes parlé en mai 2020, vous aviez prédit à juste titre une reprise à partir du troisième trimestre, en particulier pour les voyages intérieurs après Covid-19, avec une reprise complète, y compris les voyages internationaux, d'ici le quatrième trimestre. Alors que nous poursuivons notre série « Derrière la startup », pourriez-vous nous faire le point sur la façon dont Travala.com a évolué depuis, compte tenu en particulier des changements en cours dans l'industrie du voyage ?





Juan Otero : Merci Ishan, ravi de pouvoir vous parler à nouveau. Tant de choses se sont passées sur Travala.com au cours des quatre dernières années, alors que l'industrie du voyage a rebondi et que l'industrie du Web3 a continué de croître. Au cours de cette période, nous avons considérablement élargi notre offre grâce à des partenariats avec certains des plus grands noms du voyage, notamment Expedia et KAYAK.





Notre sélection d'hébergements s'est multipliée pour atteindre plus de 2,2 millions de propriétés et nous avons introduit des vols avec plus de 600 compagnies aériennes ainsi que plus de 410 000 activités, avec un total de plus de 3 millions de produits de voyage désormais disponibles sur Travala.com .





Notre équipe a également plus que doublé pour répondre à notre croissance, avec des recrutements dans tous les départements, de l'équipe de direction à la sécurité, en passant par les développeurs, le marketing et le support client.





Tous ces développements ont abouti à une croissance considérable du nombre de clients, de réservations et de revenus, notre chiffre d'affaires brut étant passé de moins de 1 million de dollars au premier trimestre 2020 à plus de 22 millions de dollars au premier trimestre 2024.





Ishan Pandey : Lors de notre dernière discussion, vous avez souligné certains ajustements essentiels effectués sur Travala.com en réponse à la pandémie. À l’heure actuelle, comment votre modèle commercial ou votre stratégie a-t-il changé pour s’aligner sur la nouvelle dynamique de l’industrie du voyage ?





Juan Otero : De l’essor des voyages intérieurs à l’afflux de nomades numériques à travers le monde, la pandémie a provoqué l’émergence de nombreuses nouvelles tendances qui devraient se poursuivre dans le futur. Là où nous aurions pu autrefois promouvoir un week-end, nous encourageons désormais des expériences plus longues et plus immersives grâce au marketing, à des offres exclusives sur les séjours uniquement mobiles et en offrant en moyenne 16 % d'économies sur les hôtels après la réservation d'un vol.





L’un des développements souvent négligés ces dernières années a été l’émergence rapide des métamoteurs de recherche. Avec l'évolution des comportements dans la façon dont les voyageurs avisés recherchent, comparent et réservent un voyage, nous avons reconnu l'importance de ces métamoteurs de recherche, qui ont rapidement gagné des parts de marché lorsqu'il s'agit de la phase de découverte du voyage, et sont devenus le premier voyage en ligne compatible avec la cryptographie. agence sera répertoriée sur les principaux moteurs de métarecherche KAYAK et Google Hotels, aux côtés des acteurs historiques de l'industrie du voyage.





Ishan Pandey : Les crypto-monnaies ont connu une croissance substantielle en valeur et en popularité depuis notre dernière conversation. Comment Travala.com envisage-t-il de capitaliser sur cette tendance ? Y a-t-il de nouvelles stratégies ou technologies que vous mettez en œuvre ?





Juan Otero : Nous avons affiné notre stratégie Web3 en nous associant à des projets visant à promouvoir la croissance intercommunautaire et à tirer parti de la puissance d'audiences Web3 très engagées.





En conséquence, nous disposons désormais de plus de 100 options de paiement en crypto-monnaie et menons fréquemment des campagnes avec des partenaires pour promouvoir la possibilité de voyager avec des crypto-monnaies sur Travala.com . Des événements Web3 de premier plan comme TOKEN2049 et Paris Blockchain Week aux marques traditionnelles souhaitant élargir leur audience, telles que Marriott International et l'Office catalan du tourisme, nous tirons parti de notre position de pont entre le monde du voyage traditionnel et l'espace Web3 pour continuer. soulignant notre réputation de premier service de réservation de voyages crypto-natif.





Nous avons également introduit des récompenses Bitcoin pour les membres Platine et Diamant du programme AVA Smart, le programme de récompenses de voyage disponible sur Travala.com en partenariat avec la Fondation AVA. Ces deux groupes de membres peuvent recevoir jusqu'à 10 % de remise en Bitcoin sur les réservations effectuées via Travala.com , qui peuvent être utilisées pour de futures réservations ou transférées hors de la plateforme.





Ishan Pandey : Avec la concurrence croissante et l'évolution des comportements des consommateurs, comment Travala.com compte-t-il se différencier dans l'industrie du voyage ?





Juan Otero : Alors que les comportements des consommateurs continuent d'évoluer et que les produits sont de plus en plus adaptés au public millénaire et de la génération Z qui constitue désormais la majorité du marché du voyage, le principal avantage dont nous disposons par rapport aux acteurs plus établis de l'industrie du voyage est notre agilité en tant que équipe, couplée à notre approche axée sur l’innovation.





Nous prévoyons que les paiements cryptographiques deviendront plus courants à mesure que l’industrie du Web3 continue de mûrir, au point qu’elle ne constituera plus un point de différenciation. Les autres éléments Web3 (et la manière dont ils peuvent être intégrés avec succès dans l'expérience de voyage) constitueront donc le principal domaine de différenciation de Travala.com . Des domaines tels que les programmes de fidélité orientés Web3 aux objets de collection numériques, nous explorons continuellement de nouvelles façons d'améliorer l'expérience et de la rendre plus enrichissante, repoussant les limites de ce qu'est le voyage à l'ère d'aujourd'hui.





Ishan Pandey : Vous avez mentionné précédemment l’impact de la réduction de moitié du Bitcoin sur vos opérations. Pouvez-vous nous expliquer comment les récents événements liés aux cryptomonnaies ont influencé la dynamique du marché de Travala.com et le comportement des utilisateurs ?





Juan Otero : L'action positive du marché entraînée par la réduction de moitié du Bitcoin a vu la crypto-monnaie atteindre un niveau record à la mi-mars plus tôt cette année et a entraîné une forte hausse de nos réservations, conduisant au trimestre le plus fort de l'histoire de Travala.com .





Comme environ 75 % de nos réservations sont achetées avec des cryptomonnaies, nous constatons une forte corrélation entre un marché haussier des cryptomonnaies et un volume de réservations élevé sur notre plateforme, compte tenu de la valeur supplémentaire que les voyageurs peuvent tirer de leurs actifs cryptographiques en termes de valeur monétaire. Avec la quatrième réduction de moitié du Bitcoin derrière nous, nous nous attendons à ce que le marché de la cryptographie continue de bien fonctionner au cours des 12 à 18 prochains mois, sur la base des tendances historiques qui ont suivi les précédents événements de réduction de moitié du Bitcoin.





Ishan Pandey : Enfin, compte tenu de tous les défis et opportunités qui ont émergé, quelle est votre vision à long terme pour Travala.com dans cette nouvelle ère du voyage et de la technologie ?





Juan Otero : Nous considérons Travala.com comme une plaque tournante permettant aux voyageurs cryptographiques de créer de véritables connexions avec le monde, eux-mêmes et entre eux. Web3 est un mouvement communautaire et notre communauté regorge constamment de discussions sur des conseils de voyage, des destinations à explorer, de l'espace Web3 plus large et des suggestions pour Travala.com .





Nous voulons que Travala.com soit plus qu'une simple plateforme sur laquelle les voyageurs peuvent réserver leur voyage ; à long terme, nous envisageons que Travala.com consolide sa position de premier écosystème de voyage Web3 au monde, où la connaissance, la créativité et bien sûr l'acte de voyager lui-même sont récompensés.





Divulgation des intérêts acquis : cet auteur est un contributeur indépendant qui publie via notre programme de blogs d'entreprise . HackerNoon a examiné la qualité du rapport, mais les affirmations contenues dans le présent document appartiennent à l'auteur. #DYOR.