Travala.com 如何实现收入 2200 万美元：旅游业的教训





欢迎回到我们的“初创企业背后”系列，我们将深入探讨创新公司重塑行业的历程。今天，我们将通过与胡安·奥特罗 (Juan Otero) 的对话重新审视 Travala.com，他上次加入我们是在 2020 年 5 月。当时，胡安预测旅游业将复苏，这在很大程度上是真实的。今天我们与他会面时，我们将了解 Travala.com 如何驾驭旅游业不断变化的格局，尤其是在不断向数字化和分散化技术转变的情况下。





与我们一起，听 Juan 分享有关公司发展、web3 技术整合的见解，以及这些战略如何帮助 Travala.com 应对旅游行业未来的挑战和机遇。





Ishan Pandey：欢迎回来，Juan；很高兴您能加入我们的“初创企业幕后”系列。上次我们在 2020 年 5 月交谈时，您正确地预测了从第三季度开始的复苏，尤其是新冠疫情后的国内旅行，到第四季度将全面复苏，包括国际旅行。随着我们继续我们的“初创企业幕后”系列，您能否向我们介绍一下Travala.com自那时以来的发展情况，尤其是考虑到旅游业的持续变化？





Juan Otero：谢谢 Ishan，很高兴再次与您交谈。过去四年，随着旅游业的复苏和 web3 行业的持续发展， Travala.com发生了许多变化。在此期间，我们通过与 Expedia 和 KAYAK 等一些旅游行业的知名企业合作，大大扩展了我们的服务范围。





我们的住宿选择已增至超过 220 万处，我们推出了 600 多家航空公司的航班以及 410,000 多项活动，目前Travala.com上共有超过 300 万种旅游产品可供选择。





为了适应业务增长，我们的团队规模也扩大了一倍多，从管理团队到安全、开发人员、营销和客户支持等各个部门都招聘了员工。





所有这些发展最终带来了客户、预订量和收入的巨大增长，我们的总收入从 2020 年第一季度的不到 100 万美元增长到 2024 年第一季度的超过 2200 万美元。





Ishan Pandey：在我们上次讨论中，您强调了Travala.com为应对疫情而做出的一些关键调整。纵观当前形势，您的业务模式或战略如何改变以适应旅游业的新动态？





胡安·奥特罗：从国内旅行的兴起到全球数字游民的涌入，疫情催生了许多新趋势，这些趋势很可能持续到未来很长一段时间。我们以前可能会推广周末度假，但现在我们通过营销、专属移动设备住宿优惠以及预订航班后平均 16% 的酒店折扣来鼓励更长、更沉浸的体验。





近年来，元搜索引擎的迅速崛起是人们经常忽视的发展之一。随着精明旅行者搜索、比较和预订旅行的行为发生变化，我们认识到这些元搜索引擎的重要性——它们在旅行发现阶段迅速赢得了市场份额——并成为第一家在领先的元搜索引擎 KAYAK 和 Google Hotels 上榜的加密友好型在线旅行社，与旅游行业的现有企业并驾齐驱。





Ishan Pandey：自从我们上次交谈以来，加密货币的价值和受欢迎程度都大幅增长。Travala.com 计划如何利用这一趋势？你们正在实施什么新策略或新技术吗？





胡安·奥特罗：我们通过与项目合作来促进跨社区发展并利用高度参与的 web3 受众的力量，从而完善了我们的 web3 战略。





因此，我们现在拥有超过 100 种加密货币支付选项，并经常与合作伙伴开展活动，以推广在Travala.com上使用加密货币旅行的能力。从 TOKEN2049 和巴黎区块链周等领先的 web3 活动，到有意扩大受众的传统品牌（如万豪国际集团和加泰罗尼亚旅游局），我们正在利用我们作为传统旅行世界和 web3 空间之间桥梁的地位，继续巩固我们作为领先的加密原生旅行预订服务的声誉。





我们还为 AVA Smart 计划的白金和钻石会员推出了比特币奖励，该计划是与 AVA 基金会合作在Travala.com上推出的旅行奖励计划。这两类会员可通过Travala.com进行预订，获得高达 10% 的比特币返还，可用于未来预订或转出平台。





Ishan Pandey：随着竞争加剧和消费者行为的转变， Travala.com打算如何在旅游行业中脱颖而出？





Juan Otero：随着消费者行为的不断发展，产品越来越针对千禧一代和 Z 世代受众（他们目前占据了旅游市场的大多数），我们相对于旅游行业更成熟的参与者的关键优势是我们团队的敏捷性，以及我们以创新为先的方法。





我们预测，随着 web3 行业不断成熟，加密支付将变得更加普遍，以至于它不再是一个差异化点。因此，其他 web3 元素（以及如何成功地将它们融入旅行体验）将成为Travala.com的主要差异化领域。从面向 web3 的忠诚度计划到数字收藏品等领域，我们不断探索增强体验并使其更有价值、突破当今时代旅行界限的新方法。





Ishan Pandey：之前，您提到了比特币减半对你们运营的影响。您能否详细说明一下最近的加密货币事件如何影响了Travala.com的市场动态和用户行为？





胡安·奥特罗：比特币减半推动的积极市场走势使得加密货币在今年早些时候 3 月中旬创下历史新高，并导致我们的预订量飙升，从而成为Travala.com历史上最强劲的一个季度。





由于我们约 75% 的预订都是通过加密货币购买的，因此我们发现加密货币牛市与我们平台上的高预订量之间存在很强的相关性，因为旅行者可以从其加密货币资产中获得以美元价值计算的额外价值。随着第四次比特币减半已经过去，根据以往比特币减半事件后的历史趋势，我们预计加密货币市场将在未来 12-18 个月继续表现良好。





Ishan Pandey：最后，考虑到出现的所有挑战和机遇，您对Travala.com在这个新的旅游和技术时代的长期愿景是什么？





Juan Otero：我们认为Travala.com将成为加密旅行者与世界、自己和彼此建立真正联系的中心。Web3 是一项社区运动，我们的社区不断充满关于旅行提示、探索目的地、更广阔的 web3 空间以及对Travala.com的建议的讨论。





我们希望Travala.com不仅仅是一个旅行者预订旅行的平台；从长远来看，我们希望Travala.com巩固其作为世界领先的 web3 旅行生态系统的地位，在这个生态系统中，知识、创造力，当然还有旅行行为本身都会得到奖励。





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