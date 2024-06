Wie Travala.com seinen Umsatz auf 22 Millionen Dollar steigerte: Lehren für die Reisebranche

Willkommen zurück zu unserer Serie „Hinter den Kulissen des Startups“, in der wir die Entwicklungen innovativer Unternehmen beleuchten, die ganze Branchen umgestalten. Heute besuchen wir Travala.com erneut im Rahmen eines Gesprächs mit Juan Otero, der zuletzt im Mai 2020 bei uns war. Damals prognostizierte Juan eine Erholung des Reisesektors, die sich weitgehend bewahrheitete. Bei unserem heutigen Gespräch mit ihm erfahren wir, wie Travala.com sich in der sich entwickelnden Landschaft der Reisebranche zurechtfindet, insbesondere angesichts der anhaltenden Verlagerung hin zu digitalen und dezentralen Technologien.





Seien Sie dabei, wenn Juan Einblicke in das Wachstum des Unternehmens und die Integration von Web3-Technologien gibt und zeigt, wie diese Strategien Travala.com für zukünftige Herausforderungen und Chancen im Reisesektor positionieren.





Ishan Pandey: Willkommen zurück, Juan. Es ist uns eine Freude, Sie in unserer Serie „Hinter den Kulissen des Startups“ begrüßen zu dürfen. Als wir im Mai 2020 das letzte Mal miteinander sprachen, sagten Sie richtig voraus, dass es im dritten Quartal zu einer Erholung kommen würde, insbesondere für Inlandsreisen nach Covid-19, und dass es im vierten Quartal zu einer vollständigen Erholung einschließlich internationaler Reisen kommen würde. Könnten Sie uns im Zuge unserer Serie „Hinter den Kulissen des Startups“ über die Entwicklung von Travala.com seitdem auf dem Laufenden halten, insbesondere angesichts der anhaltenden Veränderungen in der Reisebranche?





Juan Otero: Danke, Ishan, schön, wieder mit Ihnen zu sprechen. Bei Travala.com hat sich in den letzten vier Jahren so viel getan, während sich die Reisebranche erholte und die Web3-Branche weiter wuchs. In dieser Zeit haben wir unser Angebot durch Partnerschaften mit einigen der größten Namen in der Reisebranche, darunter Expedia und KAYAK, deutlich erweitert.





Unser Unterkunftsangebot hat sich auf über 2,2 Millionen Objekte vervielfacht, und wir haben Flüge mit über 600 Fluggesellschaften sowie über 410.000 Aktivitäten eingeführt. Auf Travala.com sind jetzt insgesamt über 3 Millionen Reiseprodukte verfügbar.





Um unserem Wachstum Rechnung zu tragen, hat sich auch unser Team mehr als verdoppelt. In allen Abteilungen – vom Managementteam bis hin zu Sicherheit, Entwicklern, Marketing und Kundensupport – wurden neue Mitarbeiter eingestellt.





All diese Entwicklungen haben zu einem enormen Wachstum bei Kunden, Buchungen und Umsatz geführt, wobei unser Bruttoumsatz von weniger als 1 Million US-Dollar im ersten Quartal 2020 auf über 22 Millionen US-Dollar im ersten Quartal 2024 gestiegen ist.





Ishan Pandey: Während unseres letzten Gesprächs haben Sie einige entscheidende Anpassungen hervorgehoben, die bei Travala.com als Reaktion auf die Pandemie vorgenommen wurden. Wie hat sich Ihr Geschäftsmodell oder Ihre Strategie angesichts der aktuellen Situation geändert, um sich an die neue Dynamik der Reisebranche anzupassen?





Juan Otero: Von der Zunahme des Inlandsreisens bis hin zum Zustrom digitaler Nomaden auf der ganzen Welt hat die Pandemie viele neue Trends hervorgebracht, die sich wahrscheinlich auch in Zukunft fortsetzen werden. Wo wir früher vielleicht ein Wochenende weg beworben haben, fördern wir jetzt längere, intensivere Erlebnisse durch Marketing, exklusive Angebote für Aufenthalte nur für Mobilgeräte und indem wir nach der Buchung eines Flugs durchschnittlich 16 % Ersparnis auf Hotels anbieten.





Eine der oft übersehenen Entwicklungen der letzten Jahre war das schnelle Aufkommen von Metasuchmaschinen. Angesichts der veränderten Verhaltensweisen versierter Reisender bei der Suche, beim Vergleichen und Buchen von Reisen erkannten wir die Bedeutung dieser Metasuchmaschinen – die in der Entdeckungsphase von Reisen schnell Marktanteile gewonnen haben – und wurden das erste kryptofreundliche Online-Reisebüro, das neben etablierten Unternehmen der Reisebranche bei den führenden Metasuchmaschinen KAYAK und Google Hotels gelistet wurde.





Ishan Pandey: Kryptowährungen haben seit unserem letzten Gespräch einen deutlichen Wertzuwachs und eine deutliche Popularitätssteigerung erlebt. Wie plant Travala.com, von diesem Trend zu profitieren? Implementieren Sie neue Strategien oder Technologien?





Juan Otero: Wir haben unsere Web3-Strategie verfeinert, indem wir Partnerschaften mit Projekten eingegangen sind, um das gemeinschaftsübergreifende Wachstum zu fördern und die Macht eines hoch engagierten Web3-Publikums zu nutzen.





Infolgedessen verfügen wir nun über mehr als 100 Zahlungsoptionen in Kryptowährung und führen regelmäßig Kampagnen mit Partnern durch, um die Möglichkeit zu fördern, mit Kryptowährungen auf Travala.com zu reisen. Von führenden Web3-Events wie TOKEN2049 und der Paris Blockchain Week bis hin zu traditionellen Marken, die daran interessiert sind, ihr Publikum zu erweitern – wie Marriott International und das katalanische Fremdenverkehrsamt – nutzen wir unsere Position als Brücke zwischen der Welt des traditionellen Reisens und dem Web3-Raum, um unseren Ruf als führender krypto-nativer Reisebuchungsservice weiter zu unterstreichen.





Wir haben außerdem Bitcoin-Prämien für Platin- und Diamantmitglieder des AVA Smart Program eingeführt, dem Reiseprämienprogramm, das auf Travala.com in Partnerschaft mit der AVA Foundation verfügbar ist. Diese beiden Mitgliedergruppen können bis zu 10 % in Bitcoin für Buchungen zurückerhalten, die über Travala.com getätigt wurden. Diese Gutschrift kann für zukünftige Buchungen verwendet oder von der Plattform übertragen werden.





Ishan Pandey: Wie möchte sich Travala.com angesichts der zunehmenden Konkurrenz und des veränderten Verbraucherverhaltens in der Reisebranche differenzieren?





Juan Otero: Das Verbraucherverhalten entwickelt sich ständig weiter und die Produkte werden immer stärker auf die Zielgruppe der Millennials und der Generation Z zugeschnitten, die mittlerweile den Großteil des Reisemarktes ausmachen. Unser Hauptvorteil gegenüber etablierteren Akteuren in der Reisebranche ist unsere Agilität als Team in Verbindung mit unserem Ansatz, bei dem Innovation an erster Stelle steht.





Wir gehen davon aus, dass Kryptozahlungen mit der Weiterentwicklung der Web3-Branche immer üblicher werden, bis zu dem Punkt, an dem sie kein Differenzierungsmerkmal mehr darstellen. Andere Web3-Elemente (und wie erfolgreich sie in das Reiseerlebnis integriert werden können) werden daher der Hauptdifferenzierungsbereich für Travala.com sein. Von Bereichen wie web3-orientierten Treueprogrammen bis hin zu digitalen Sammlerstücken erkunden wir ständig neue Wege, die das Erlebnis verbessern und lohnender machen und die Grenzen des Reisens im heutigen Zeitalter erweitern.





Ishan Pandey: Sie haben zuvor die Auswirkungen der Bitcoin-Halbierung auf Ihre Geschäftstätigkeit erwähnt. Können Sie näher darauf eingehen, wie sich die jüngsten Ereignisse im Kryptowährungsbereich auf die Marktdynamik und das Benutzerverhalten von Travala.com ausgewirkt haben?





Juan Otero: Die positive Marktentwicklung aufgrund der Halbierung des Bitcoin-Kurses führte dazu, dass die Kryptowährung Mitte März dieses Jahres einen historischen Höchststand erreichte. Dies führte zu einem sprunghaften Anstieg unserer Buchungen und damit zum stärksten Quartal in der Geschichte von Travala.com .





Da etwa 75 % unserer Buchungen mit Kryptowährungen getätigt werden, erleben wir eine starke Korrelation zwischen einem Krypto-Bullenmarkt und einem hohen Buchungsvolumen auf unserer Plattform, da Reisende in Dollar ausgedrückt einen zusätzlichen Wert aus ihren Krypto-Assets ziehen können. Da die vierte Bitcoin-Halbierung nun hinter uns liegt, erwarten wir, dass sich der Kryptomarkt in den nächsten 12–18 Monaten weiterhin gut entwickeln wird, basierend auf historischen Trends nach früheren Bitcoin-Halbierungsereignissen.





Ishan Pandey: Abschließend, unter Berücksichtigung aller Herausforderungen und Chancen, die sich ergeben haben: Was ist Ihre langfristige Vision für Travala.com in diesem neuen Zeitalter des Reisens und der Technologie?





Juan Otero: Wir sehen Travala.com als eine Drehscheibe für Krypto-Reisende, die echte Verbindungen mit der Welt, sich selbst und untereinander herstellen können. Web3 ist eine Community-Bewegung, und in unserer Community wird ständig über Reisetipps, zu erkundende Reiseziele, den breiteren Web3-Raum und Vorschläge für Travala.com diskutiert.





Wir möchten, dass Travala.com mehr ist als nur eine Plattform, auf der Reisende ihre Reisen buchen. Langfristig soll Travala.com seine Position als weltweit führendes Web3-Reise-Ökosystem festigen, wo Wissen, Kreativität und natürlich das Reisen selbst belohnt werden.





