10 meilleurs jeux Wii de tous les temps classés par Metascore

Jeux Wii classés du métascore le plus bas au plus élevé : 10) Groupe de rock 3 - M : 91 9) Origines de Rayman - H : 92 8) Chroniques de Xenoblade - M : 92 7) Groupe de rock 2 - H : 92 6) La Légende de Zelda : Skyward Sword - M : 93 5) Super Smash Bros Brawl - M: 93 4) Monde de Goo - H : 94 3) La Légende de Zelda : Twilight Princess - M : 95 2) Super Mario Galaxy 2 - M : 97 1) Super Mario Galaxy - M : 97

LEARN MORE ABOUT @LACY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

LEARN MORE ABOUT @LACY 'S EXPERTISE AND PLACE ON THE INTERNET.

Lorsque la Nintendo Wii a été introduite en 2006, elle a littéralement changé la donne pour l'entreprise pendant 7 ans. En tant que console de septième génération de Nintendo, il s'agissait de la première console de salon Nintendo à introduire des fonctionnalités telles que les capacités Internet et la rétrocompatibilité pour une console précédente. Personnellement, j'ai trouvé que la Wii était la meilleure console Nintendo pour les titres rétro grâce à son option de console virtuelle (maintenant disparue) - c'est ce que j'utilise pour la mienne presque quotidiennement.

Le fait est que la Wii a ouvert de nombreuses portes pour de très bons jeux et s'est avérée être l'une des meilleures consoles de jeu de son époque. Il y a beaucoup de ces jeux Wii qui valent encore la peine d'être revisités aujourd'hui, mais lesquels méritent le plus d'attention ?

La liste suivante répondra à cette question en se basant sur les jeux Wii avec les métascores les plus élevés de Metacritic , un site dédié à l'agrégation des critiques des meilleurs critiques pour différents types de médias. Il répertorie également les titres du métascore le plus bas au plus élevé.

10. Rock Band 3 - Métascore : 91

Plusieurs joueurs reconnaîtront tout de suite ce titre de franchise. Cela a fait ressortir le musicien intérieur de chaque joueur et a créé certains des meilleurs souvenirs avec vos amis et votre famille à l'époque. Rock Band 3 a suivi le modèle de gameplay trouvé dans ses prédécesseurs. Les joueurs tentent de synchroniser le rythme et la synchronisation de leurs commandes de « lecture de musique » avec des invites à l'écran, qui consistent à faire défiler des barres de couleur représentant différentes notes de musique, afin de jouer la chanson sélectionnée aussi parfaitement que possible.

Ce troisième volet de la franchise différait des versements précédents en ce qu'il faisait ses débuts en "mode Pro" où le jeu augmenterait la mise dans des actions spécifiques censées compléter la chanson, telles que le doigté correspondant sur les cordes et les frettes d'une guitare ou un doigté précis et précis. sur un clavier - il faudrait vraiment être assez familiarisé avec de vrais instruments de musique pour réussir dans ce mode de gameplay.

9. Rayman Origins - Métascore : 92

La prochaine sur la liste est la franchise Rayman ! Rayman Origins était un jeu Wii très apprécié en raison de son esthétique artistique, de sa conception de niveaux et de son sens de l'humour unique. Il suit Rayman, Globox et Teensies alors qu'ils tentent de sauver la clairière des rêves des Darktoons et de nombreuses autres créatures nuisibles.

Son gameplay offre une variété de défis uniques et bizarres tout au long de l'histoire. Chaque niveau donne à Rayman et à ses amis différentes capacités à utiliser, comme courir sur des murs et changer de taille pour accéder à de nouvelles zones du niveau. Son défi consistait à collecter des cœurs pour éviter les ennemis tués en un coup et les Lums jaunes nécessaires aux Electoons.

Le jeu a été nominé pour plusieurs prix, remportant le prix du meilleur jeu de plateforme de GameSpot en 2011. Finalement, il a reçu deux suites (pas de jeux Wii) avec la sortie de Rayman Jungle Run et Rayman Legends.

8. Chroniques de Xenoblade - Metascore : 92

Faisant partie de la franchise d'action-RPG très appréciée, Xenoblade Chronicles est une question de vengeance car il suit le protagoniste Shulk et ses amis alors qu'ils affrontent le Mechon pour avoir attaqué leur maison. L'une des meilleures choses à propos de la série Xeno est son environnement fantastique et la liberté d'exploration qu'il offre - je veux dire, les personnages voyagent sur le dos de titans gelés, à quel point un décor peut-il être plus fantastique, vraiment ?

L'exploration est essentiellement au cœur de ce jeu Wii. Si l'on choisit de les poursuivre, des quêtes annexes et des objets de collection - pour la "collectopédie" - peuvent déterminer le cours du gameplay. Une autre partie importante du gameplay est les relations. Les quêtes peuvent affecter la façon dont les personnages pensent les uns des autres et débloquer d'autres composants de l'histoire. Il y a aussi les différents "systèmes" relationnels qui déterminent dans quelle mesure les personnages s'entendent bien et révèlent les histoires et les personnalités des personnages en question.

Xeno est vraiment un excellent jeu Wii à revisiter simplement parce que chaque session de gameplay peut prendre une direction radicalement différente.

7. Rock Band 2 - Métascore : 92

Nous revenons maintenant à la franchise Rock Band. Cette série a vraiment remué la scène du jeu à l'époque, c'est sûr. Rock Band 2 a grandement amélioré le flux global et les fonctionnalités que la série avait à offrir. Le gameplay est le même que celui des autres titres Rock Band et il a été le premier à introduire le mode "Drum Trainer" et "Battle of the Bands".

6. The Legend of Zelda: Skyward Sword - Metascore: 93

D'accord, il était donc évident qu'un jeu Zelda allait éventuellement apparaître sur cette liste. Si les fans de la série veulent connaître le début absolu du conflit infini entre les représentants de la Triforce, Link, la princesse Zelda et Ganon, alors ce jeu est certainement le meilleur endroit pour commencer. Non seulement cela, mais l'histoire est l'une des meilleures de la franchise, à mon avis personnel. Se déroulant en partie sur des îles flottantes dans le ciel, les joueurs contrôlent à nouveau le protagoniste aux oreilles pointues préféré de tous alors qu'il se lance dans une quête pour sauver la princesse Zelda après qu'elle se soit perdue dans les terres interdites ci-dessous.

Chaque tranche de Zelda apporte son propre flair et sa propre construction du monde à la série, mais Skyward Sword a vraiment tout mis en œuvre. Comme d'habitude, les joueurs se retrouveront à voyager à travers les forêts, les déserts et les terres volcaniques alors qu'ils traquent Zelda, mais cette fois ils sont accompagnés de Fi, l'esprit de l'épée maîtresse. Il y a aussi la possibilité de terminer des quêtes secondaires qui obligeront Link à voler dans le ciel à l'arrière de son Loftwing (un énorme oiseau) vers divers endroits.

Le jeu est rempli à ras bord de personnalité, des personnages et créatures excentriques à l'histoire elle-même, qui amènera les joueurs à faire face à toutes sortes de défis et de batailles jusqu'au dernier moment où ils affronteront à nouveau Ganon.

Skyward Sword a récemment reçu un remaster HD pour la Nintendo Switch, donc la version du jeu Wii n'est pas nécessaire pour revoir l'histoire. En fin de compte, cela n'a pas d'importance tant que ce chef-d'œuvre bénéficie d'une autre lecture bien méritée.

5. Super Smash Bros. Brawl - Metascore : 93

En tant que jeu de l'année 2008 de Metacritic, Super Smash Bros. Brawl a poursuivi la populaire série de combats croisés. Les joueurs choisissent parmi une liste de personnages classiques de Nintendo et choisissent une arène, souvent un environnement basé sur différentes franchises Nintendo, où les personnages sélectionnés peuvent s'affronter. Le jeu permet également aux joueurs de créer leurs propres arènes (appelées étapes dans le jeu) qui peuvent être enregistrées pour une utilisation ultérieure. Il y a aussi un mode histoire à découvrir où les joueurs se battent contre les antagonistes appelés Subspace Army, dirigés par l'ancien ministre.

Les autres fonctionnalités de jeu incluent le coffre-fort, où les joueurs collectent des trophées de différents personnages et des illustrations de jeux vidéo. Il existe également des mini-jeux qui peuvent être trouvés en mode Stade, certains faisant un retour des entrées précédentes de Super Smash Bros.

4. Monde de Goo - Metascore : 94

Le but de ce jeu Wii est relativement simple. Les joueurs construisent des choses à partir de goo pour progresser dans chaque chapitre. Cependant, il y a un peu de rebondissement. Il y a un nombre requis de boules gluantes qui doivent se transformer en un tuyau (la sortie officielle du niveau) avant que les joueurs puissent passer au niveau suivant. Il existe différents types de goo que les joueurs peuvent collecter et utiliser pour créer les structures nécessaires pour terminer le chapitre. Certains goo doivent être combinés avec d'autres types pour atteindre différents objectifs.

Ce n'est pas tout ce que le jeu a à offrir, cependant. Parmi tous les goo, il y a une histoire à démêler, donc il y a plus dans le jeu que simplement mélanger et assortir des morceaux de goo et les envoyer dans un tuyau. Le style de jeu unique et le mélange d'histoires font que ce jeu vaut la peine d'être revisité.

3. La légende de Zelda : Twilight Princess - Métascore : 95

Alors qui pensait qu'un autre titre de Zelda ferait la liste ? Soyons honnêtes, tout le monde l'a fait, et pour cause. Personnellement, j'aurais été extrêmement confus si Twilight Princess n'avait finalement pas fait cette liste. C'est formidable de voir qu'il a gagné une première place.

L'histoire suit Link alors qu'il voyage dans les deux sens entre le monde réel et une dimension parallèle, connue sous le nom de royaume Twilight, dans le but d'empêcher Hyrule d'être corrompu par les forces du mal (Ganon et ses sbires à nouveau) et le pouvoir obscur qui a pris le contrôle du royaume de Twilight. Ai-je mentionné que Link se transforme en loup lorsqu'il est entouré de Twilight ? C'est une touche de gameplay soignée.

Encore une fois, ce jeu Wii s'appuie fortement sur les commandes de mouvement. Les joueurs utilisent le nunchuck et la télécommande Wii pour contrôler les versions humaine et loup de Link. Le jeu suit également un schéma similaire à celui des titres précédents, les joueurs devant résoudre des énigmes de donjon pour progresser dans l'histoire.

Le jeu a été très apprécié lors de sa sortie et a été le jeu le mieux noté de 2006 sur le site Web Metacritic. Il a ensuite remporté plusieurs prix d'organisations telles que l'Académie des arts et des sciences interactifs et les Game Critics Awards.

Twilight Princess est toujours considéré comme l'un des meilleurs jeux de tous les temps.

2. Super Mario Galaxy 2 - Métascore : 97

Super Mario Galaxy fait partie de ces séries Mario qui continuent de résister à l'épreuve du temps. S'appuyant sur le succès du premier jeu Wii, Super Mario Galaxy 2 permet aux joueurs, une fois de plus, de visiter une variété de galaxies thématiques et de relever des défis basés sur la physique - pour traquer et vaincre le roi Koopa préféré de tous après avoir kidnappé la princesse Peach.

Son gameplay implique les attentes habituelles de style plate-forme de la série Mario, mais il y a de nouveaux bonus et environnements à apprécier et à explorer. Oh, et Yoshi fait partie de l'aventure cette fois, aidant Mario avec différents obstacles. Un autre gros plus de ce jeu (que l'on retrouve aussi dans l'original) est la musique. J'ai toujours aimé que la musique corresponde parfois à ce qui se passe dans l'environnement. Ce sont les petites choses qui ont parfois le plus d'effet.

1. Super Mario Galaxy - Métascore : 97

Nous sommes enfin au numéro un. Je peux personnellement me porter garant de ce jeu Wii aussi. Il suit le même schéma que Super Mario Galaxy 2 en ce qui concerne le gameplay et l'objectif global. Mais je peux certainement voir comment il se classerait au premier rang sur Metacritic car il sert d'introduction à l'emblématique série Mario. C'est la créativité originale du jeu mélangée au style de plateforme habituel de Super Mario qui incite les joueurs à revenir à Super Mario Galaxy 1 et 2. Espérons que, dans un avenir proche, Nintendo apportera ces titres à la Nintendo Switch.

Conclusion

Il y a beaucoup de jeux Wii qui valent le détour, évidemment. Lorsque la console a été introduite, c'était comme si c'était le tournant officiel de la façon dont Nintendo abordait la création de ses jeux et les expériences de jeu globales qu'elle s'efforçait d'offrir aux joueurs de tous types. C'est formidable de voir que beaucoup de ces jeux sont encore activement joués aujourd'hui.