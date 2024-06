À l'intérieur de la chaîne dYdX : explorer l'avenir de la gouvernance des crypto-monnaies

Depuis ses débuts, le jeton DYDX a considérablement accru son utilité dans divers domaines critiques tels que la sécurité, le jalonnement et la gouvernance au sein de la chaîne dYdX, s'imposant comme un atout fondamental dans l'infrastructure de l'écosystème. À l'heure actuelle, environ 149 millions de jetons DYDX, qui constituent 14,9 % de l'offre totale, sont mis en jeu auprès de 60 validateurs actifs. Ce mécanisme de jalonnement sécurise non seulement le réseau, mais soutient également la stabilité et la fiabilité globales de la chaîne dYdX.

Un engagement enrichissant : jalonner les innovations

Le cadre de jalonnement s'est avéré bénéfique, avec plus de 20 millions d'USDC distribués en récompenses de jalonnement à plus de 18 991 parties prenantes qui contribuent à la sécurité du réseau. L' aspect gouvernance du jeton DYDX a connu un engagement communautaire important, avec 55 propositions de gouvernance initiées à ce jour. Cela reflète un taux de participation robuste et un engagement fort en faveur de processus décisionnels décentralisés.









Le 26 octobre 2023, suite à un vote favorable de la communauté, la dYdX Chain a été officiellement lancée avec le token DYDX. Ce développement a constitué un tournant pour DYDX, qui est passé d'un jeton uniquement basé sur la gouvernance à un actif multifonctionnel. L'adoption d'un modèle Proof-of-Stake (PoS) a renforcé la sécurité de la chaîne dYdX. Le jalonnement des jetons DYDX sur les validateurs sécurise non seulement le réseau, mais décentralise également le contrôle, évitant ainsi les vulnérabilités potentielles associées aux systèmes centralisés.





Le mécanisme innovant de récompense de mise introduit après le lancement alloue 100 % des frais du protocole, principalement en USDC, directement aux investisseurs. Ce système sécurise non seulement le réseau, mais offre également aux acteurs des avantages financiers pratiques, reflétant une stratégie bien pensée visant à inciter et à récompenser le soutien de la communauté. La chaîne dYdX a généré à ce jour plus de 120 milliards de dollars de volume de transactions, les récompenses de mise ayant montré des augmentations notables, en particulier au cours des premiers mois de 2024. Cette tendance souligne l'utilité et l'attractivité croissantes du mécanisme de mise en jeu DYDX.





La transition du dYdX v3 semi-centralisé sur Ethereum vers un réseau de couche 1 entièrement décentralisé et indépendant marque une avancée significative dans la gouvernance et l'autonomie opérationnelle du protocole. Les récents changements de gouvernance ont permis aux membres de la communauté de soumettre plus facilement des propositions, améliorant ainsi l'accessibilité et encourageant une participation plus active à la gouvernance du réseau.

Relier ethDYDX à DYDX

Une partie substantielle des jetons ethDYDX a migré avec succès vers la chaîne dYdX, facilitée par un processus de pontage efficace et convivial. Cette transition soutient l'intégration de l'écosystème dYdX et renforce ses efforts de décentralisation. Selon les dernières données de Coingecko, le jeton DYDX dispose d'une offre totale de 1 milliard, dont environ 50 % sont actuellement en circulation. Cette distribution met en évidence l'adoption généralisée et l'utilisation active de DYDX au sein de l'écosystème dYdX.





La chaîne dYdX continue d'évoluer, sous l'impulsion de la gouvernance communautaire et renforcée par l'utilité multifonctionnelle du jeton DYDX, ouvrant la voie à un avenir sécurisé, décentralisé et dynamique pour le trading d'actifs numériques.





