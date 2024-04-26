dYdX 链内部：探索加密货币治理的未来

自首次亮相以来，DYDX 代币在 dYdX 链内的安全、质押和治理等各个关键领域的实用性已大幅提升，成为生态系统基础设施中的基础资产。截至目前，约有 1.49 亿个 DYDX 代币（占总供应量的 14.9%）已质押给 60 个活跃验证者。这种质押机制不仅保护了网络，还巩固了 dYdX 链的整体稳定性和可靠性。

回报丰厚的承诺：质押创新

事实证明，质押框架大有裨益，超过 2000 万美元的质押奖励已分发给 18,991 多名为网络安全做出贡献的利益相关者。DYDX 代币的治理方面得到了社区的广泛参与，迄今为止已发起 55 项治理提案。这反映了社区的积极参与和对去中心化决策流程的坚定承诺。









2023 年 10 月 26 日，在社区投票支持下，dYdX 链正式推出 DYDX 代币。这一发展是 DYDX 的转折点，它从单纯基于治理的代币转变为多功能资产。采用权益证明 (PoS) 模型增强了 dYdX 链的安全性。将 DYDX 代币质押给验证者不仅可以保护网络，还可以分散控制权，防止与中心化系统相关的潜在漏洞。





发布后引入的创新质押奖励机制将协议费用的 100%（大部分以 USDC 计）直接分配给质押者。该系统不仅保护了网络，还为质押者提供了切实的经济利益，体现了激励和奖励社区支持的深思熟虑的策略。迄今为止，dYdX 链的交易量已超过 1200 亿美元，质押奖励在 2024 年初显著增加。这一趋势凸显了 DYDX 质押机制的实用性和吸引力日益增强。





从以太坊上的半中心化 dYdX v3 过渡到完全去中心化和独立的第 1 层网络，标志着该协议的治理和运营自主性取得了重大进步。最近的治理变化使社区成员更容易提交提案，增强了可访问性并鼓励更多人积极参与网络治理。

将 ethDYDX 桥接到 DYDX

很大一部分 ethDYDX 代币已成功迁移到 dYdX 链，这得益于高效且用户友好的桥接流程。这一转变支持了 dYdX 生态系统的整合，并增强了其去中心化努力。根据 Coingecko 的最新数据，DYDX 代币的总供应量为 10 亿，目前约有 50% 处于流通状态。这一分布凸显了 DYDX 在 dYdX 生态系统中的广泛采用和积极使用。





dYdX 链在社区治理的推动下不断发展，并通过 DYDX 代币的多功能实用性得到增强，为数字资产交易的安全、去中心化和动态的未来铺平了道路。





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