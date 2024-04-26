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    dYdX 链内部：探索加密货币治理的未来经过@ishanpandey
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    dYdX 链内部：探索加密货币治理的未来

    经过 Ishan Pandey2m2024/04/26
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    太長; 讀書

    揭示 dYdX 链的动态治理模型以及它如何支持社区参与塑造去中心化金融的未来。
    featured image - dYdX 链内部：探索加密货币治理的未来
    Ishan Pandey HackerNoon profile picture
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    自首次亮相以来，DYDX 代币在 dYdX 链内的安全、质押和治理等各个关键领域的实用性已大幅提升，成为生态系统基础设施中的基础资产。截至目前，约有 1.49 亿个 DYDX 代币（占总供应量的 14.9%）已质押给 60 个活跃验证者。这种质押机制不仅保护了网络，还巩固了 dYdX 链的整体稳定性和可靠性。

    回报丰厚的承诺：质押创新

    事实证明，质押框架大有裨益，超过 2000 万美元的质押奖励已分发给 18,991 多名为网络安全做出贡献的利益相关者。DYDX 代币的治理方面得到了社区的广泛参与，迄今为止已发起 55 项治理提案。这反映了社区的积极参与和对去中心化决策流程的坚定承诺。


    DYDX 质押表现


    2023 年 10 月 26 日，在社区投票支持下，dYdX 链正式推出 DYDX 代币。这一发展是 DYDX 的转折点，它从单纯基于治理的代币转变为多功能资产。采用权益证明 (PoS) 模型增强了 dYdX 链的安全性。将 DYDX 代币质押给验证者不仅可以保护网络，还可以分散控制权，防止与中心化系统相关的潜在漏洞。


    发布后引入的创新质押奖励机制将协议费用的 100%（大部分以 USDC 计）直接分配给质押者。该系统不仅保护了网络，还为质押者提供了切实的经济利益，体现了激励和奖励社区支持的深思熟虑的策略。迄今为止，dYdX 链的交易量已超过 1200 亿美元，质押奖励在 2024 年初显著增加。这一趋势凸显了 DYDX 质押机制的实用性和吸引力日益增强。


    从以太坊上的半中心化 dYdX v3 过渡到完全去中心化和独立的第 1 层网络，标志着该协议的治理和运营自主性取得了重大进步。最近的治理变化使社区成员更容易提交提案，增强了可访问性并鼓励更多人积极参与网络治理。

    将 ethDYDX 桥接到 DYDX

    很大一部分 ethDYDX 代币已成功迁移到 dYdX 链，这得益于高效且用户友好的桥接流程。这一转变支持了 dYdX 生态系统的整合，并增强了其去中心化努力。根据 Coingecko 的最新数据，DYDX 代币的总供应量为 10 亿，目前约有 50% 处于流通状态。这一分布凸显了 DYDX 在 dYdX 生态系统中的广泛采用和积极使用。


    dYdX 链在社区治理的推动下不断发展，并通过 DYDX 代币的多功能实用性得到增强，为数字资产交易的安全、去中心化和动态的未来铺平了道路。


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    既得利益披露：本文作者是一位独立撰稿人，通过我们的商业博客程序发表文章。HackerNoon 已审查了报告的质量，但本文的主张属于作者。#DYOR。


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